



19. Juli 2026

Sommerfest in Berlin mit der Projektgruppe Haferland

Der Landesverband Berlin/Neue Bundesländer hatte für den 13. Juni zum Sommerfest in den Zilleklub nach Berlin-Moabit eingeladen. Besonders gefreut hat uns die Anwesenheit der Projektgruppe Haferland, die sich mit Werner Kloos, stellvertretendem Bundesvorsitzenden, und Manfred Binder, dem Vorsitzenden des Landesverbandes Bayern, auf den Weg nach Berlin gemacht hatte.

Die Projektgruppe Haferland umrahmt Botschafterin Adriana Sta˘nescu, den Stellvertretenden Bundesvorsitzenden Werner Kloos, den bayerischen Landesvorsitzenden Manfred Binder und die Landesvorsitzende von Berlin/Neue Bundesländer Luise von Simons. Foto: Ingeborg Binder Bei Kaffee und Kuchen erfreuten uns die munteren Blasmusikstücke, dargeboten von den Isartaler Adjuvanten, die unter der Leitung von Peter Wagner seit 15 Jahren gemeinsam Musik machen.



In seiner Begrüßung überbrachte Werner Kloos die besten Wünsche seitens des Bundesvorsitzenden Rainer Lehni. Kloos, ein begnadeter Redner, verstand das Treffen als Ausdruck lebendiger Gemeinschaft, Verbundenheit und Tradition sowie als Miteinander über Generationen hinweg. Er zeigte auf, dass das Ziel der Projektgruppe für ihn sei, kleine Kreisgruppen in Bayern zum aktiven Mitmachen zu bewegen und dass sich die Generation um die 60 vom Sofa erhebe und mitmache.



Es folgte der Auftritt der Tanzgruppe, angeleitet von Astrid Göddert. Die Leiterin der Tanzgruppe möchte durch das Tanzen Menschen aus verschiedenen Ortschaften miteinander verbinden. Manche von ihnen nehmen dafür, laut eigener Aussage, viele Kilometer Autofahrt in Kauf. Die Tänzerinnen und Tänzer stammen auch aus verschiedenen Orten Siebenbürgens, was man besonders an den unterschiedlichen Frauentrachten erkennen kann.



Die Zuschauer klatschten begeistert Beifall. Gekonnt drehten sich die Paare beim „Zwanzig“, „Salamander“, „Uf am Rossboda“, „Walzer für Mona“, „Sonderburger Doppelquadrille“. Bei der „Reklich Med/Jungsächsisch“ wurde im Saal mitgesungen. Gemeinsam sangen die Tanzpaare und das Publikum unter anderem auch „Af deser Ierd“ und das Siebenbürgenlied, das von den Adjuvanten begleitet wurde. Gemeinsam Singen und Musizieren schaffte echte Verbundenheit. Nach der Darbietung übergab Werner Kloos der Vorsitzenden der Landesgruppe Berlin/Neue Bundesländer, Luis von Simons, ein Präsent.



Unermüdliche Adjuvanten trugen mit ihrer Musik zur guten Laune der Anwesenden bei, von denen es einige von den Stühlen riss und die das Tanzbein schwangen. Stärken konnten sich alle mit Gegrilltem, wo die Mici natürlich nicht fehlen durften.



Noch einen besonderen Höhepunkt erlebten wir durch die Anwesenheit Ihrer Exzellenz Adriana-Loreta Stă­nes­cu, Botschafterin Rumäniens in der Bundesrepublik Deutschland. Ihr Besuch zeigt ihre Wertschätzung gegenüber der Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen.



Ein Fest kann nur gelingen, wenn es unermüdliche Helfer gibt. Wir danken für die Kuchen- und Salatspenden. Besonders erwähnen möchte ich unsere Grillmeister Dr. Georg Ulrich und Georg Speri sowie Johannes von Simons. Der Projektgruppe Haferland und deren Initiatoren ein herzliches Dankeschön! Mit euch wurde unser Fest zu einem ganz besonderen Tag. Bei Kaffee und Kuchen erfreuten uns die munteren Blasmusikstücke, dargeboten von den Isartaler Adjuvanten, die unter der Leitung von Peter Wagner seit 15 Jahren gemeinsam Musik machen.In seiner Begrüßung überbrachte Werner Kloos die besten Wünsche seitens des Bundesvorsitzenden Rainer Lehni. Kloos, ein begnadeter Redner, verstand das Treffen als Ausdruck lebendiger Gemeinschaft, Verbundenheit und Tradition sowie als Miteinander über Generationen hinweg. Er zeigte auf, dass das Ziel der Projektgruppe für ihn sei, kleine Kreisgruppen in Bayern zum aktiven Mitmachen zu bewegen und dass sich die Generation um die 60 vom Sofa erhebe und mitmache.Es folgte der Auftritt der Tanzgruppe, angeleitet von Astrid Göddert. Die Leiterin der Tanzgruppe möchte durch das Tanzen Menschen aus verschiedenen Ortschaften miteinander verbinden. Manche von ihnen nehmen dafür, laut eigener Aussage, viele Kilometer Autofahrt in Kauf. Die Tänzerinnen und Tänzer stammen auch aus verschiedenen Orten Siebenbürgens, was man besonders an den unterschiedlichen Frauentrachten erkennen kann.Die Zuschauer klatschten begeistert Beifall. Gekonnt drehten sich die Paare beim „Zwanzig“, „Salamander“, „Uf am Rossboda“, „Walzer für Mona“, „Sonderburger Doppelquadrille“. Bei der „Reklich Med/Jungsächsisch“ wurde im Saal mitgesungen. Gemeinsam sangen die Tanzpaare und das Publikum unter anderem auch „Af deser Ierd“ und das Siebenbürgenlied, das von den Adjuvanten begleitet wurde. Gemeinsam Singen und Musizieren schaffte echte Verbundenheit. Nach der Darbietung übergab Werner Kloos der Vorsitzenden der Landesgruppe Berlin/Neue Bundesländer, Luis von Simons, ein Präsent.Unermüdliche Adjuvanten trugen mit ihrer Musik zur guten Laune der Anwesenden bei, von denen es einige von den Stühlen riss und die das Tanzbein schwangen. Stärken konnten sich alle mit Gegrilltem, wo die Mici natürlich nicht fehlen durften.Noch einen besonderen Höhepunkt erlebten wir durch die Anwesenheit Ihrer Exzellenz Adriana-Loreta Stă­nes­cu, Botschafterin Rumäniens in der Bundesrepublik Deutschland. Ihr Besuch zeigt ihre Wertschätzung gegenüber der Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen.Ein Fest kann nur gelingen, wenn es unermüdliche Helfer gibt. Wir danken für die Kuchen- und Salatspenden. Besonders erwähnen möchte ich unsere Grillmeister Dr. Georg Ulrich und Georg Speri sowie Johannes von Simons. Der Projektgruppe Haferland und deren Initiatoren ein herzliches Dankeschön! Mit euch wurde unser Fest zu einem ganz besonderen Tag. Brigitte Kramer Lesen Sie dazu auch den Artikel Lesen Sie dazu auch den Artikel Wo Geschichte lebendig wird und Kultur Herzen verbindet: Projektgruppe Haferland in Berlin

Schlagwörter: Berlin, Sommerfest, Projektgruppe Haferland

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