



8. Juni 2026

Herzlicher Muttertags­gottesdienst in Ingolstadt

Mit einem festlichen und zugleich sehr herzlichen Gottesdienst feierte die Kreisgruppe Ingolstadt auch in diesem Jahr den Muttertag in der St.-Matthäus-Kirche. Zahlreiche Besucher waren gekommen, um gemeinsam einen besonderen Nachmittag zu erleben, der im Zeichen von Dankbarkeit, Gemeinschaft und Wertschätzung stand. Liebevoll gestaltet wurde der Gottesdienst durch Musik, Gedichte und bewegende Beiträge der Kinder und Jugendlichen.

Muttertagsgottesdienst, von links: Lola Kügel-Wagner, Debora Mooser, Anita Mooser, Burgerberger Singgruppe und Kindertanzgruppe Ingolstadt. Foto: Julia Wagner Bereits zu Beginn sorgten die musikalischen Darbietungen für eine feierliche Atmosphäre. Besonders die jungen Mitwirkenden berührten die Herzen der Gottesdienstbesucher mit ihren liebevoll vorgetragenen Gedichten und guten Wünschen an ihre Mütter und Großmütter. Mit sichtbarer Freude und manchmal auch etwas Lampenfieber trugen die Kinder ihre Texte vor und wurden dafür mit großem Applaus belohnt.



Auch die musikalischen Beiträge verliehen dem Gottesdienst einen besonderen Rahmen. Die Siebenbürger Banater Blaskapelle unter der Leitung von Hermann Mattes sowie die Burgberger Singgruppe unter der Leitung von Katharina Kraus umrahmten den Gottesdienst mit feierlichen und zugleich emotionalen Musikstücken. Ein besonderer Dank gilt Debora Mooser und Lola Kügel-Wagner, die mit ihrem einfühlsamen Geigenspiel die Besucher begeisterten und für bewegende Momente sorgten.



In ihrer Ansprache erinnerte Dekanin Gabriele Schwarz daran, wie wertvoll gegenseitige Aufmerksamkeit, Liebe und Dankbarkeit im Alltag seien. Gerade der Muttertag biete Gelegenheit, nicht nur Blumen oder kleine Geschenke zu überreichen, sondern auch Zeit, Nähe und ehrliche Wertschätzung zu schenken. Besonders schön war zu sehen, wie mehrere Generationen gemeinsam diesen Gottesdienst gestalteten und feierten. Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern trugen dazu bei, dass eine warme und familiäre Atmosphäre entstand.



Ernst Henning, stellvertretender Kreisgruppenvorsitzender, überbrachte in Vertretung der Vorsitzenden Brigitte Thiess sowie des gesamten Vorstandes die herzlichsten Wünsche zum Muttertag. Mit persönlichen Worten und einem kleinen Gedicht bedankte er sich bei allen Müttern für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Fürsorge.



Ein herzlicher Dank gilt allen Mitwirkenden, Helferinnen und Helfern, die mit großem Engagement zum Gelingen dieses Gottesdienstes beigetragen haben. Mit ihrem Einsatz haben sie erneut gezeigt, wie lebendig Gemeinschaft und Tradition in unserer Kreisgruppe gelebt werden. Besonders bedankt sich die Kreisgruppe bei Anita Mooser, Leiterin der Kindertanzgruppe und Kulturreferentin, sowie bei Julia Wagner, Kulturreferentin, für die hervorragende Planung und Vorbereitung des Gottesdienstes. Bereits zu Beginn sorgten die musikalischen Darbietungen für eine feierliche Atmosphäre. Besonders die jungen Mitwirkenden berührten die Herzen der Gottesdienstbesucher mit ihren liebevoll vorgetragenen Gedichten und guten Wünschen an ihre Mütter und Großmütter. Mit sichtbarer Freude und manchmal auch etwas Lampenfieber trugen die Kinder ihre Texte vor und wurden dafür mit großem Applaus belohnt.Auch die musikalischen Beiträge verliehen dem Gottesdienst einen besonderen Rahmen. Die Siebenbürger Banater Blaskapelle unter der Leitung von Hermann Mattes sowie die Burgberger Singgruppe unter der Leitung von Katharina Kraus umrahmten den Gottesdienst mit feierlichen und zugleich emotionalen Musikstücken. Ein besonderer Dank gilt Debora Mooser und Lola Kügel-Wagner, die mit ihrem einfühlsamen Geigenspiel die Besucher begeisterten und für bewegende Momente sorgten.In ihrer Ansprache erinnerte Dekanin Gabriele Schwarz daran, wie wertvoll gegenseitige Aufmerksamkeit, Liebe und Dankbarkeit im Alltag seien. Gerade der Muttertag biete Gelegenheit, nicht nur Blumen oder kleine Geschenke zu überreichen, sondern auch Zeit, Nähe und ehrliche Wertschätzung zu schenken. Besonders schön war zu sehen, wie mehrere Generationen gemeinsam diesen Gottesdienst gestalteten und feierten. Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern trugen dazu bei, dass eine warme und familiäre Atmosphäre entstand.Ernst Henning, stellvertretender Kreisgruppenvorsitzender, überbrachte in Vertretung der Vorsitzenden Brigitte Thiess sowie des gesamten Vorstandes die herzlichsten Wünsche zum Muttertag. Mit persönlichen Worten und einem kleinen Gedicht bedankte er sich bei allen Müttern für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Fürsorge.Ein herzlicher Dank gilt allen Mitwirkenden, Helferinnen und Helfern, die mit großem Engagement zum Gelingen dieses Gottesdienstes beigetragen haben. Mit ihrem Einsatz haben sie erneut gezeigt, wie lebendig Gemeinschaft und Tradition in unserer Kreisgruppe gelebt werden. Besonders bedankt sich die Kreisgruppe bei Anita Mooser, Leiterin der Kindertanzgruppe und Kulturreferentin, sowie bei Julia Wagner, Kulturreferentin, für die hervorragende Planung und Vorbereitung des Gottesdienstes. Julia Wagner

Schlagwörter: Ingolstadt, Gottesdienst, Muttertag

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