



3. Juli 2026

Jubiläumsaufmarsch der Kreisgruppe Schorndorf beim Heimattag

Voller Vorfreude bereiteten Teilnehmer der Kreisgruppe Schorndorf ihre Trachten vor und freuten sich auf den großen Trachtenumzug am 24. Mai in Dinkelsbühl. Insgesamt liefen 42 Personen unter der Fahne von Schorndorf im hinteren Teil des großen Umzugs mit, auch mit Unterstützung von Trachtenträger/innen aus Schwäbisch Gmünd.

Kreisgruppe Schorndorf beim Trachtenumzug in Dinkelsbühl. Foto: privat Wir waren eine bunt gemischte Gruppe: Von Jung bis Alt machten alle mit und im Trachtenbild waren verschiedene siebenbürgische Gebiete vertreten. Das heiße Sommerwetter lockte viele Zuschauer an den Wegesrand und so wurden die Trachtenträger/innen freudig beklatscht und laut bejubelt, welche sich sehr über die zahlreichen Rückmeldungen freuten. Die positive Stimmung und der Spaß an der Sache schaukelten sich gegenseitig hoch: Auf Jubel wurde aus der Aufmarschgruppe mit intensivem Winken und Juchzern reagiert. Ausgedurstet, aber mit viel Freude im Herzen wird der Umzug den Teilnehmern lange in Erinnerung bleiben.



Es war ein Vergnügen, im 50-jährigen Jubiläumsjahr der Kreisgruppe Schorndorf mit solch einer großen und lustigen Gruppe Teil dieses beeindruckenden Umzugs und der siebenbürgischen Gemeinschaft gewesen zu sein. Wir waren eine bunt gemischte Gruppe: Von Jung bis Alt machten alle mit und im Trachtenbild waren verschiedene siebenbürgische Gebiete vertreten. Das heiße Sommerwetter lockte viele Zuschauer an den Wegesrand und so wurden die Trachtenträger/innen freudig beklatscht und laut bejubelt, welche sich sehr über die zahlreichen Rückmeldungen freuten. Die positive Stimmung und der Spaß an der Sache schaukelten sich gegenseitig hoch: Auf Jubel wurde aus der Aufmarschgruppe mit intensivem Winken und Juchzern reagiert. Ausgedurstet, aber mit viel Freude im Herzen wird der Umzug den Teilnehmern lange in Erinnerung bleiben.Es war ein Vergnügen, im 50-jährigen Jubiläumsjahr der Kreisgruppe Schorndorf mit solch einer großen und lustigen Gruppe Teil dieses beeindruckenden Umzugs und der siebenbürgischen Gemeinschaft gewesen zu sein. S. Mai

Schlagwörter: Heimattag 2026, Schorndorf, Jubiläum

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.