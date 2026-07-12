



12. Juli 2026

Heimattreffen (Waldfest) lockte rund 380 Gäste nach Neu-Isenburg

Bei strahlendem Sommerwetter feierte der Landesverband Hessen am 7. Juni sein traditionelles Heimattreffen auf dem Hammerwerferplatz in Neu-Isenburg. Rund 380 Besucherinnen und Besucher kamen zusammen, um Gemeinschaft, Brauchtum und Kultur zu erleben. Davon waren rund 80 Personen als Helferinnen und Helfer, Musikerinnen und Musiker sowie Tänzerinnen und Tänzer aktiv am Gelingen der Veranstaltung beteiligt.

Waldfest in Neu-Isenburg: Die siebenbürgischen Tanzgruppen mit dem hessischen Aussiedlerbeauftragten Andreas Hofmeister (links) und der Landesvorsitzenden Ingwelde Juchum (rechts). Foto: IJ Die Landesvorsitzende Ingwelde Juchum begrüßte zahlreiche Ehrengäste. Seitens der Stadt Neu-Isenburg nahmen Stadtverordnetenvorsteherin Christine Wagner, die bereits zum 20. Mal am Heimattreffen teilnahm, Bürgermeister Dirk Gene Hagelstein sowie Erster Stadtrat Stefan Schmitt teil.



Traditionsgemäß wurde das Heimattreffen mit einer Andacht eröffnet. In diesem Jahr gestaltete Pfarrer Rolf Binder die feierliche Einstimmung auf den Festtag. Mit seinen besinnlichen Worten erinnerte er an die Bedeutung von Gemeinschaft, Zusammenhalt und gelebter Tradition und gab den Besucherinnen und Besuchern Impulse für einen gelungenen Festtag.



Besonders freute sich der Landesverband über den Besuch von Andreas Hofmeister, Beauftragter der Hessischen Landesregierung für Heimatvertriebene und Spätaussiedler. In seinem Grußwort sagte er seine Mitgliedschaft im Verband zu und setzte dieses Versprechen bereits wenige Tage danach in die Tat um. Dafür sprach ihm die Landesvorsitzende ihren herzlichen Dank aus. Seine Zusage und der zeitnahe Beitritt wurden von den Gästen mit großer Freude aufgenommen.



Als Vertreter des Bundes der Vertriebenen (BdV) Hessen waren Gabriele Zessin und Aaron Baur anwesend. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Siebenbürger Musikanten Rüsselsheim. Das Publikum zeigte sich ebenso begeistert von den Gesangsdarbietungen von Hans Wagner und Jessica Kotschi, die das Festprogramm auf besondere Weise bereicherten. Großen Beifall erhielten die siebenbürgischen Tanzgruppen aus Pfungstadt und Rüsselsheim sowie die Kindertanzgruppe Rüsselsheim. Mit ihren Darbietungen vermittelten sie den Gästen ein lebendiges Bild siebenbürgisch-sächsischer Traditionen und trugen maßgeblich zur festlichen Atmosphäre bei.



Ein besonderer Dank galt den vielen ehrenamtlich Engagierten, ohne deren Einsatz eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht möglich wäre. Die Kreisverbände Darmstadt, Offenbach, Mittelhessen und Rüsselsheim sorgten für das leibliche Wohl der Gäste und organisierten Bastelangebote für die Kinder. Gegrillt wurden die traditionellen siebenbürgischen Mici, während frisch gebackener Baumstriezel – eine beliebte Spezialität der Siebenbürger Sachsen – den süßen Abschluss bot. Beide Spezialitäten fanden reißenden Absatz.



Die Landesvorsitzende bedankte sich herzlich bei allen Aktiven. Ihr Engagement und ihre Verbundenheit mit der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft machten das Heimattreffen auch in diesem Jahr zu einem besonderen Erlebnis für Jung und Alt.



Die Veranstaltung wurde vom Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatsschutz gefördert. Für diese wertvolle Unterstützung bedankt sich der Landesverband der Siebenbürger Sachsen in Hessen sehr herzlich. Die Landesvorsitzende Ingwelde Juchum begrüßte zahlreiche Ehrengäste. Seitens der Stadt Neu-Isenburg nahmen Stadtverordnetenvorsteherin Christine Wagner, die bereits zum 20. Mal am Heimattreffen teilnahm, Bürgermeister Dirk Gene Hagelstein sowie Erster Stadtrat Stefan Schmitt teil.Traditionsgemäß wurde das Heimattreffen mit einer Andacht eröffnet. In diesem Jahr gestaltete Pfarrer Rolf Binder die feierliche Einstimmung auf den Festtag. Mit seinen besinnlichen Worten erinnerte er an die Bedeutung von Gemeinschaft, Zusammenhalt und gelebter Tradition und gab den Besucherinnen und Besuchern Impulse für einen gelungenen Festtag.Besonders freute sich der Landesverband über den Besuch von Andreas Hofmeister, Beauftragter der Hessischen Landesregierung für Heimatvertriebene und Spätaussiedler. In seinem Grußwort sagte er seine Mitgliedschaft im Verband zu und setzte dieses Versprechen bereits wenige Tage danach in die Tat um. Dafür sprach ihm die Landesvorsitzende ihren herzlichen Dank aus. Seine Zusage und der zeitnahe Beitritt wurden von den Gästen mit großer Freude aufgenommen.Als Vertreter des Bundes der Vertriebenen (BdV) Hessen waren Gabriele Zessin und Aaron Baur anwesend. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Siebenbürger Musikanten Rüsselsheim. Das Publikum zeigte sich ebenso begeistert von den Gesangsdarbietungen von Hans Wagner und Jessica Kotschi, die das Festprogramm auf besondere Weise bereicherten. Großen Beifall erhielten die siebenbürgischen Tanzgruppen aus Pfungstadt und Rüsselsheim sowie die Kindertanzgruppe Rüsselsheim. Mit ihren Darbietungen vermittelten sie den Gästen ein lebendiges Bild siebenbürgisch-sächsischer Traditionen und trugen maßgeblich zur festlichen Atmosphäre bei.Ein besonderer Dank galt den vielen ehrenamtlich Engagierten, ohne deren Einsatz eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht möglich wäre. Die Kreisverbände Darmstadt, Offenbach, Mittelhessen und Rüsselsheim sorgten für das leibliche Wohl der Gäste und organisierten Bastelangebote für die Kinder. Gegrillt wurden die traditionellen siebenbürgischen Mici, während frisch gebackener Baumstriezel – eine beliebte Spezialität der Siebenbürger Sachsen – den süßen Abschluss bot. Beide Spezialitäten fanden reißenden Absatz.Die Landesvorsitzende bedankte sich herzlich bei allen Aktiven. Ihr Engagement und ihre Verbundenheit mit der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft machten das Heimattreffen auch in diesem Jahr zu einem besonderen Erlebnis für Jung und Alt.Die Veranstaltung wurde vom Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatsschutz gefördert. Für diese wertvolle Unterstützung bedankt sich der Landesverband der Siebenbürger Sachsen in Hessen sehr herzlich. Sieglinde Schrädt

Schlagwörter: Hessen, Heimattreffen, BdV

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