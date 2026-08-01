Zum 50. Begegnungsfest lud die Kreisgruppe Heilbronn für den 28. Juni auf den Gaffenberg ein. Trotz sehr hoher Temperaturen (40 Grad) liefen die Vorbereitungen und der Aufbau reibungslos ab. Das Fest begann mit dem Gottesdienst, der von Pfarrer i. R. Erhard Mayer aus Heilbronn zelebriert wurde. Musikalisch wurde er vom Karpatenorchester unter der Leitung von Helmut Haner und dem Liederkranz der Siebenbürger Sachsen Heilbronn unter der Leitung von Simon Acker mitgestaltet.

Die Trachtenträger beim 50. Begegnungsfest auf dem Gaffenberg. Foto: Robert Greger

Ehrengäste beim 50. Gaffenbergfest (von links): Christian Lueger, Vorsitzender des BdV-Kreisverbandes Heilbronn; Prälat Ralf Albrecht; Thomas Randecker, CDU-Fraktionsvorsitzender im Heilbronner Gemeinderat; Pfarrer i.R. Erhard Mayer; Jürgen Binder, stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe Heilbronn; Rainer Hinderer, SPD-Fraktionsvorsitzender im Heilbronner Gemeinderat; Richard Siemiatkowski-Werner, Geschäftsführer der Kulturtafel Heilbronn, stellvertretender Vorsitzender des Forum Ehrenamt sowie Begründer dieses Begegnungsfestes. Foto: Robert Greger

Der Liederkranz der Siebenbürger Sachsen Heilbronn unter der Leitung von Simon Acker gestaltete den Gottesdienst musikalisch mit. Foto: Robert Greger

Die Kindertanzgruppe Heilbronn unter der Leitung von Stefanie Bretz und Lara Gaber erfreute die Besucher mit ihrer Darbietung. Foto: Robert Greger

Das Karpatenorchester Heilbronn unter der Leitung von Helmut Haner spielte beim Begegnungsfest auch zum Tanz auf. Foto: Robert Greger

Jürgen Binder, der stellvertretende Kreisvorsitzende, begrüßte alle Gäste und hieß sie zum 50. Begegnungsfest auf dem Gaffenberg herzlich willkommen. Sein besonderer Gruß galt den Ehrengästen: Prälat Ralf Albrecht, Regionalbischof der Heilbronner Prälatur; Thomas Randecker, Fraktionsvorsitzender der CDU im Gemeinderat; Rainer Hinderer, Fraktionsvorsitzender der SPD im Gemeinderat; Richard Siemiatkowski-Werner, Geschäftsführer der Kulturtafel Heilbronn, stellvertretender Vorsitzender des Forums Ehrenamt sowie Begründer dieses Begegnungsfestes; Christian Lueger, Vorsitzender des BdV-Kreisverbandes Heilbronn; Christa Gross, Vorsitzende der Kreisgruppe Sachsenheim.„Generationen verbinden – Perspektiven schaffen“ lautete das Motto des diesjährigen Heimattages in Dinkelsbühl, worauf sich Jürgen Binder berief. Dieser Leitsatz ließe sich leicht auch auf das Begegnungsfest auf dem Gaffenberg übertragen, das in den 1970er Jahren durch einen jungen Diakon initiiert wurde, der für die Arbeit mit Aussiedlern im Übergangswohnheim in Böckingen zuständig war, sagte Binder. Dieses Begegnungsfest feierte sein 50. und damit goldenes Jubiläum. Dieser Diakon, Richard Siemiatkowski-Werner, sei heute in Rente und noch immer eng verbunden mit der Kreisgruppe Heilbronn und unserer siebenbürgischen Gemeinschaft. Mit seiner Initiative habe er es geschafft, ein generationenübergreifendes Fest zu etablieren und den neu angekommenen Aussiedlern auch eine Perspektive zu bieten.Die ursprünglichen Leitgedanken dieses Festes, das über Jahrzehnte vom Diakonischen Werk Heilbronn ausgerichtet wurde, waren damals zum einen der Dank an die zahlreichen Heilbronner Gastgeber, die den Bewohnern des Übergangswohnheims, den Spätaussiedlern, die Möglichkeit gaben, an Veranstaltungen ihrer Kirchengemeinden und Vereine teilzuhaben, zum anderen die Integrationsförderung der Neuankömmlinge. Bei diesen Begegnungen, die von Beginn an vom kulturellen und kulinarischen Brauchtum der Aussiedler umrahmt wurden, entstanden über die Jahre viele Freundschaften und Patenschaften.Seit einiger Zeit liegt die Organisation der Veranstaltung nun in den Händen der Kreisgruppe Heilbronn des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., die nach dem Motto „Wir gehören dazu – Dank und Verpflichtung“ den beiden Leitgedanken des Diakonischen Werkes treu geblieben ist. Die Möglichkeit der Begegnung, des Gespräches und des Austausches wird von unseren Landsleuten und Gästen gern genutzt. Dabei sind es nicht nur die Aussiedler der Erlebnisgeneration, sondern auch ihre Nachkommen, die diese Plattform schätzen und aus einem solchen Tag der Begegnung Stärkung und Halt für ihren Alltag schöpfen.Jürgen Binder bedankte sich bei allen Festgästen für ihr Kommen trotz der hohen Temperaturen, bedankte sich auch herzlich bei unserem Karpatenorchester, dem Liederkranz und den Tanzgruppen, dass sie trotz dieser Hitze Musik gemacht, gesungen oder die Tracht angezogen haben, um uns mit ihren Darbietungen zu erfreuen. Danach bat er Prälat Albrecht und Richard Siemiatkowski-Werner um deren Grußworte.In seinem Grußwort gratulierte Prälat Albrecht zum 50. Begegnungsfest auf dem Gaffenberg und berichtete von seinen Begegnungen mit drei Siebenbürger Sachsen, die seinen Lebensweg nachhaltig bereichert haben. Richard Siemiatkowski-Werner hat das Begegnungsfest ins Leben gerufen. In seinem Grußwort erinnerte er an die Anfänge dieser Veranstaltung und die nachhaltige Entwicklung des Begegnungsfestes.Das Karpatenorchester spielte zum Tanz auf. Die altbekannten kulinarischen Köstlichkeiten wie Mici und Bratwurst sowie Chili sin carne wurden gut angenommen und das Kuchen-/Tortenbüfett ließ auch dieses Jahr dank zahlreicher Spenden keine Wünsche offen.Nach dem Trachteneinzug, angeführt vom Karpatenorchester, folgten die Tanzdarbietungen. Die Siebenbürgische Kindertanzgruppe Heilbronn, geleitet von Stefanie Bretz und Lara Gaber, tanzte den „Orient Express“, die Siebenbürgische Tanzgruppe Ludwigsburg, geleitet von Doreen Bartesch und Anita Bierkoch, die Tänze „Krawall im Stall“ und den „Neppendorfer Ländler“, die Jugendtanzgruppe Heilbronn, geleitet von Stefanie Bretz und Michelle Hamrodi, bot die Tänze „Iseltaler Masolka“ und „Walzer für Mona“ dar, und gemeinsam tanzten alle drei Gruppen die „Studenten-Polka“.Nach den Darbietungen überreichte Hans-Jürgen Gaber der Kindertanzgruppe Heilbronn eine Spendenbox mit dem satten Betrag von 500 Euro, die beim diesjährigen Heimattag in Dinkelsbühl bei der Musiksession auf dem Skaterplatz dank seiner Initiative gesammelt wurden. Hans-Jürgen dankte auch jenen, die diese Spendenaktion durch Rat und Tat unterstützt haben. Die Kinder wurden danach mit Eis und Zuckerwatte belohnt und freuten sich über das Angebot vom Kinderschminken. Alle Helfer wurden bei der Hitze sehr gut betreut und mit Getränken von unseren aufmerksamen Springern versorgt. Zum Schluss bat das Karpatenorchester alle Helfer auf die Bühne, es wurden drei Zugaben gespielt und dazu getanzt.Was Jürgen Binder uns schon in seiner Rede gewünscht hatte, ist eingetreten: Es war ein schöner Aufenthalt auf dem Gaffenberg mit vielen angenehmen Begegnungen und guten Gesprächen. Danke an alle, die zu diesem rundum gelungenen Fest beigetragen haben.

Judith Depner