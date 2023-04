Hier meine Lieblingsbuchempfehlung, wenn es um das Thema Dorfentwicklung/Nachhaltigkeit/Nutzungskonzepte für Siebenbürgen geht:

Dem Buchlink stelle ich eine Leserrezension von Frohmut Menze voran:

"Kundenrezension aus Deutschland 🇩🇪 am 31. März 2011 Verifizierter Kauf

307 Seiten aus einer anderen Welt. Der Autor hat einen guten Job in einem großen Ingenieurbüro, jettet durch die Welt und hat auf einmal an einem Sonntagmittag in Frühling 2003 Zeit. Er sitzt am Flughafen FJK in New York und ist gerade aus Cleveland gekommen. In 4 Stunden beginnt sein Nachtflug nach Frankfurt. Er war drei Tage unterwegs, um an einer dreistündigen Besprechung teilzunehmen, in der es drei Minuten um sein Thema geht.

Er stellt sich die Sinnfrage und ruft seine Frau an:

"Was hältst du davon, wenn wir aufs Land ziehen?"

- nach einer kurzen Diskussion: "Ja, lass uns das versuchen!"



Und so beginnt das Tagebuch eines ganz anderen Lebens.

Lüchow, ein Dorf in Meck-Pomm, bewohnt von 5 Rentnern, verlassen von allen guten Geistern, wird auf einmal neu erfunden.

Man glaubt nicht, was man dort liest:

Wie immer mehr Menschen ihren Traum verwirklichen und einfach das machen, was sinnvoll ist. Wie sie Hilfe von vielen unerwarteten Seiten bekommen, Geld und Kredite erhalten und täglich mit neuem Mut und Schwung an die Arbeit gehen. Arbeitsplätze schaffen: 10, 20, 30, 40. Wie Werkstätten, Gemeinschaftshäuser, Kindergarten und eine Schule entstehen. Mit einer richtigen Erzieherin und richtigen Lehrern. Wie die Schüler sich selbst versorgen und dabei lernen. Wie das Dorf wächst und dabei lernt. Wie das Leben das Bewusstsein und das Bewusstsein das Leben verändert.

Es wird alles bedacht und klug umgesetzt. Schritt für Schritt wird der Traum vom starken Dorf in einer Region verwirklicht, die seit Jahrtausenden bewohnt war und gerade auszubluten droht.

Unglaublich die Fotos: Auf Seite 160 werfen 50 Wandergesellen ihre Hüte in die Luft: Die Dorfwerkstatt ist fertig ' so schön, dass einem der Atem stockt.



Und wie so oft im schönen Leben tauchen die ersten Schatten auf.

Das Kultusministerium boykottiert, lügt und betrügt. Muss durch Gerichtsentscheidungen zur Fortführung der Schule gezwungen werden. Trickst, fälscht und verhält sich auf eine Weise asozial, das es einem beim Lesen buchstäblich die Haare sträubt und das Aggressionspotenzial auf Höchstleistungen trimmt.

Am Ende gewinnt die Vernunft und die Schule bleibt.

Und ich lege das Buch aus der Hand und überlege: Nach Lüchow ziehen? Der Autor hat einen besseren Vorschlag: Das eigene Dorf zu Lüchow machen. Bei dir und heute anfangen.

Das Buch macht große Lust darauf..."



Hier der Link zum Buch:

Es gibt das Buch als gebundene Ausgabe zurzeit nur noch vereinzelt gebraucht zu erwerben.