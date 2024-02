Siebenbürgen auf der 300. Auktion

Die 300. Auktion veranstaltet das Auktionshaus Dr. Fischer am 9. März in Heilbronn. Die Jubiläumsauktion bietet ein bedeutendes Sortiment, wobei rund ein Viertel der 300 angebotenen Kunstobjekte aus Siebenbürgen stammen. Besonders hochwertig sind die Arbeiten der siebenbürgischen Silberschmiede des 16.-18. Jahrhunderts.

Eine bedeutende Silberschmiedearbeit

Der Hermannstädter Silberschmied Sebastian Hann gehört zu den bekanntesten Persönlichkeiten seiner Zeit. Er hat bedeutende Silberschmiede-Arbeiten für Peter den Großen, Fürsten von Siebenbürgen, Bürgermeister und andere Persönlichkeiten angefertigt. Er wirkte zwischen 1675 und 1712. Von diesem Meister werden gleich zwei Arbeiten in der Auktion angeboten. Zu erwähnen sind auch ein Zunftgefäß in Form eines Hirsches um 1700 und weitere Silberarbeiten. In einer zweite Sparte werden zahlreiche qualitätsvolle Arbeiten der Keramik, z.B. Krüge aus Hermannstadt, Kirchberg, Draas u.a., angeboten. Den Abschluss bilden Glasarbeiten des 17.-18. Jahrhunderts aus Porumbac. Weitere Informationen unter auctions-fischer.de Sehenswert ist auch die „edelste Eisenbahn der Welt“, welche mit einem Preis von 500.000 Euro ausgerufen wird. Zu besichtigen ist sie noch am Tag der Auktion zwischen 12.00 und 14.00 Uhr. Auf jeden erfolgreichen Bieter wartet eine Überraschung. Ein Video der Eisenbahn ist unter https:// streamable.com/0yuvmy zu sehen.