Ich freue mich schon auf einen detaillierten Bericht in SBZ.
Ich würde auch empfehlen eine Diskussion über die, die selber
noch zusätzlich den selben Betrag an den Rumänischen Staat gezahlt
haben um aus Rumänien auszuwandern. Ich bin überzeugt die Mehrheit hat sich freigekauft, nur leider trauen sich die Leute nicht darüber zu sprechen weil sie zu stolz sind.
Ich war so einer, meine Mutter hat für meine Familie das getan.
Einen Vortrag über den Freikauf der Siebenbürger Sachsen durch die Bundesrepublik Deutschland während des Ceaușescu-Regimes hält Botschafter a.D. Dr. Axel Hartmann am 24. September um 19.00 Uhr im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, in München. mehr...
1 • Johann0,3 schrieb am 21.09.2025, 08:24 Uhr:
