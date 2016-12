21. Dezember 2016 Druckansicht | Empfehlen

Siebenbürgisches Museum erhält Projektförderung für "Schatzkammer"

Das Siebenbürgische Museum in Gundelsheim am Neckar erhält von der Sparkassen-Finanzgruppe insgesamt 20.000 Euro Projektförderung für die geplante „Schatzkammer“. Dies gab der Vorsitzende des Fördervereins des Museums, Dr. Bernhard Lasotta MdL, auf dessen Initiative die Förderung zustande gekommen ist, am 20. Dezember in Heilbronn bekannt.

Das Projekt einer sogenannten Schatzkammer für besonders wertvolle Exponate, wie Gegenstände aus Kirchen und kostbarer Schmuck, sei für die Entwicklung des Siebenbürgischen Museums wichtig. „Ich bin sehr dankbar“, betonte der Fördervereinsvorsitzende, „dass uns der Deutsche Sparkassen- und Giroverband mit 5000 Euro, die Kulturstiftung der Kreissparkasse Heilbronn mit 10 000 Euro und der Sparkassenverband Baden-Württemberg ebenfalls mit 5000 Euro unterstützen. Ich danke den Verantwortlichen, dem Präsidenten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) Georg Fahrenschon, dem Präsidenten des Sparkassenverbands Baden-Württemberg Peter Schneider, dem Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Heilbronn Ralf Peter Beitner und dem Stiftungsratsvorsitzenden Detlef Piepenburg für ihre großzügige Unterstützung.



Damit ist es nach intensiver Vermittlungsarbeit gelungen, dass für das Museum zur Verwirklichung einer Schatzkammer ein guter Grundstock gelegt wurde, so dass das Projekt in Kürze angegangen und umgesetzt werden kann." Lasotta zufolge werde der Förderverein das Projekt nach Kräften unterstützen. Das Museum könne nun weitere Förderanträge an das zuständige Bundesministerium stellen.

Schlagwörter: Siebenbürgisches Museum, Schloss Horneck, Gundelsheim

