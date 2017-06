26. Juni 2017 Druckansicht | Empfehlen

Gundelsheim feierte – Schloss Horneck feierte mit

Unter dem Motto „Gundelsheim feiert!“ fand vom 23.-25. Juni ein Festwochenende zum 1250-jährigen Stadtjubiläum statt. Aus diesem Anlass traten am Samstag die Siebenbürgische Blasmusik Stuttgart und Siebenbürgisch-Sächsische Tanzgruppe Stuttgart-Schorndorf in der Altstadt auf und danach auf der Schlossterrasse (Bericht folgt in der nächsten Ausgabe dieser Zeitung).

Über die Präsentation von Schloss Horneck während des Heimattages in Dinkelsbühl wurden Sie schon in der SbZ Online informiert.



Wir benötigen auch weiterhin IHRE HILFE, damit Schloss Horneck in neuem Glanz erstrahlen kann, denn folgende Kosten kommen demnächst auf den Verein zu: Innenausstattung der Räume, vorrestauratorische Untersuchungen aus denkmalpflegerischer Sicht, Internetzugang im Schloss (PCs, WLAN), multimediale Ausstattung, Gestaltung des Schlosseingangs und Foyers etc. Wenn Sie das Projekt fördern wollen, überweisen Sie bitte Ihren Beitrag auf folgendes Konto:



Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“

VR Bank Dinkelsbühl eG

IBAN: DE21 7659 1000 0000 0313 13

BIC: GENODEF1DKV



Für die Zustellung einer Spendenbescheinigung geben Sie unter „Verwendungszweck“ Ihre Anschrift an. Die Namen der Spender machen wir gern öffentlich bekannt. Auf Wunsch kann Ihre Spende oder Ihr Name anonym bleiben; vermerken Sie das bitte unter „Verwendungszweck“. Jede Spende hilft! Herzlichen Dank! Kontakt: Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V.

74831 Gundelsheim

Öffnungszeiten Büro: Montag: 13.00-17.00 Uhr, Dienstag bis Freitag: 10.00-14.00 Uhr



Vorsitzender: Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch

Mobiltelefon: (01 71) 3 73 38 87

E-Mail: konradguen[ät]gmx.de



Verwaltungskraft: Martina Handel

Telefon: (0 62 69) 4 27 56 19

Fax: (0 62 69) 4 27 28 36

