Seminar der Genealogen in Bad Kissingen

Unsere öffentliche Online-Datenbank“ heißt das Thema des 19. Seminars des Projektes „Genealogie der Siebenbürger Sachsen“ vom 13. bis 15. Oktober in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen.

Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf der Vorbereitung der im Projekt erarbeiteten Daten für die vorgesehene öffentliche Datenbank, die trotz widriger Umstände in Kürze allen Interessierten zugänglich gemacht werden soll. Damit verbunden sind auch einige organisatorische Veränderungen, welche die Erstellung der Datenbank erst möglich machen. Diese werden im Laufe des Seminars erläutert und den Anwesenden zur Diskussion gestellt. Die übliche Einführung in das Programm Gen_Plus durch den Programmautor Gisbert Berwe wird wie gewohnt stattfinden. Allerdings wird es diesmal keine Schulung für Neueinsteiger geben, da die anstehenden Aufgaben die Anwesenheit aller Seminarteilnehmer erfordern.Alle Interessenten, die am Projekt „Genealogie der Siebenbürger Sachsen“ mitarbeiten wollen oder an dem aktuellen Thema interessiert sind, sind zu dem Seminar willkommen. Es wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration gefördert. Bei eventuellen Fragen wenden Sie sich bitte an Jutta Tontsch, Telefon: (0 40) 65 38 96 00, oder Bernd Eichhorn, Telefon: (0 62 23) 8 66 40 64. Der Preis für zwei Tage Unterbringung und Verpflegung im „Heiligenhof“ beträgt 97 Euro pro Person im Doppelzimmer, 113 Euro im Einzelzimmer, zuzüglich 3,50 Euro Kurtaxe. Anmeldung zum Seminar bis zum 1. Oktober beim Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefon: (0971) 71470, Fax: (0971) 714747, E-Mail: info[ät]heiligenhof.de.

Bernd Eichhorn