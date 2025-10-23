Frauen in Wissenschaft und Kunst: 57. Jahrestagung des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde in Bad Kissingen

Die Ankündigung in der Siebenbürgischen Zeitung zum lange überfälligen Thema der siebenbürgisch-sächsischen Frauengeschichte war nicht nur für die Mitglieder des Arbeitskreises von Interesse, sondern erregte auch die Aufmerksamkeit vieler, die sich mit der Frauengeschichte in Siebenbürgen beschäftigen. Die siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft blickt auf eine bewegte Vergangenheit voller kultureller Vielfalt, einem ausgeprägten Bildungsinteresse und starkem Gemeinschaftsgefühl zurück. In diesem Rahmen haben Frauen über Generationen hinweg bedeutende, oft jedoch wenig gewürdigte Beiträge in Kunst, Literatur, Wissenschaft, Volkskunde und Bildung geleistet.

Dr. Ingrid Schiel während ihres Vortrages: „Frauen in Siebenbürgen – ein kulturhistorischer Überblick vom Mittelalter bis in die Gegenwart“. Foto: Angelika Meltzer

Rohtraut Wittstock während ihres Vortrages: „Margarete Depner und ihr Umfeld“ sowie Tagungsleiterin Dr. Ingrid Schiel. Foto: Angelika Meltzer

Dr. Stefan Mazgareanu während seines Vortrages: „Naturwissenschaftlerinnen aus Siebenbürgen“. Foto: Angelika Meltzer

Dr. Irmgard Sedler referierte über „Volkskundlerinnen am Brukenthal-Museum“, rechts im Bild Werner Sedler. Foto: Ingrid Schiel

Marianne Acker während ihres Vortrages: „Theater und Migration“: Vom Deutschen Landestheater zur Deutschen Abteilung des Staatstheaters Hermannstadt“. Foto: Angelika Meltzer

Vom 26.-28. September tagte die Akademie Mitteleuropa in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V. (AKSL), gefördert vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V., in Bad Kissingen in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“. Nach Begrüßung und Einführung in das Seminarthema durch Dr. Ingrid Schiel (Gundelsheim) und Gustav Binder (Bad Kissingen) bestand eine erste Gelegenheit, anhand der Filmreihe „Frauenpower“ von Christel Ungar-Țopescu eine der vielen bedeutenden Frauen aus Siebenbürgen – Juliana Fabritius-Dancu – näher kennenzulernen.Unter dem Titelführte Dr. Ingrid Schiel, Historikerin, Geschäftsführerin des Siebenbürgen-Instituts an der Universität Heidelberg sowie Geschäftsführerin des AKSL (Gundelsheim) durch verschiedene Epochen Siebenbürgens: vom Mittelalter (12.-15. Jh.), über die frühe Neuzeit (16.-18. Jh.), das 19. Jahrhundert mit Fokus auf Bildung und soziale Stellung der Frau, die Frauenbewegung im 20. Jahrhundert, die kommunistische (1947-1989) bis hin zur postkommunistischen Gesellschaft ab 1990. Mit prägnanten Bildern verdeutlichte sie die Entwicklung der Frauenrollen und den Einsatz für Emanzipation und Gleichberechtigung. Betrachtet wurden gesellschaftliche Strukturen, Lebensbereiche, rechtliche Positionen, Bildungschancen und äußere Einflüsse.Der Überblick zeigt, wie sich die Rolle der Frauen in Siebenbürgen über die Jahrhunderte hinweg unter dem Einfluss gesellschaftlicher, politischer und kultureller Umbrüche verändert hat. Frauen verschiedener Herkunft trugen trotz oft widriger Umstände als Bewahrerinnen von Traditionen, Gestalterinnen des sozialen und kulturellen Lebens sowie als Pionierinnen in Bildung und Emanzipation wesentlich zur Entwicklung der Region bei.Lange Zeit prägten Religion, ethnische Zugehörigkeit und das soziale Umfeld das Frauenbild und den Alltag. Während im Mittelalter und in der frühen Neuzeit vor allem traditionelle Geschlechterrollen dominierten, boten das 19. und 20. Jahrhundert durch Bildung und gesellschaftliches Engagement neue Perspektiven. Der Kommunismus brachte einerseits Gleichstellungsideale, führte aber auch zu neuen anders gelagerten Herausforderungen. Seit dem Ende des Kommunismus ist ein tiefgreifender Wandel erkennbar: Frauen setzen sich verstärkt für Gleichberechtigung ein, bewahren ihre kulturelle Identität und gestalten Politik und Zivilgesellschaft aktiver mit. Gleichzeitig bestehen Herausforderungen wie Abwanderung, traditionelle Rollenbilder und soziale Ungleichheiten fort.Der Vortragvon Prof. Angelika Schaser (Hamburg), emeritierte Hochschulprofessorin, zog die volle Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. In ihrem Referat schilderte sie sehr persönlich die literarischen Versuche ihrer Großmutter Ella Schaser-Brandsch (1902-1998) und die Möglichkeiten, deren Gedichte einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Im Nachlass fanden sich Gedichte wie „Weidenzweige“ (vertont von Karl Fisi), „Es singt die Einsamkeit ein Lied“ und „Liebe“, von denen einige 1945 im Donaukurier veröffentlicht wurden. Der Versuch, des Öfteren Gedichte in der damaligen Siebenbürgischen Zeitung zu publizieren, scheiterte wohl an Differenzen mit dem Chefredakteur. Korrespondenz mit bekannten Persönlichkeiten belegen ihre Vernetzung und die erfahrene Wertschätzung. In den Jahren 1974 und 1979 publizierte sie im Eigenverlag die Gedichtbände „Gedichte“ und „Wie war dein Weg so weit“. Ella Schaser-Brandsch verdient es, erwähnt und bekannt gemacht zu werden – ihr kultureller Beitrag zur siebenbürgischen Literatur wurde zu Lebzeiten nicht ausreichend gewürdigt. Ein besonderer Dank gilt ihrer Enkelin, Prof. Schaser, für die Vermittlung der Lebensgeschichte und des Schaffenswerks ihrer Großmutter.Dr. Réka Jakabházi (Klausenburg), Germanistin, Lektorin an der Babeş-Bolyai-Universität Cluj-Klausenburg, Department für Germanistik, untersuchte in ihrem Vortraginwieweit Autorinnen in dieser von gesellschaftlichen Umbrüchen und politischen Spannungen geprägten Epoche sichtbar wurden und welche Themen, Motive und Ausdrucksformen sie in ihren Texten in dieser von Männern dominierten Zeit wählten. In den von männlichen Autoren zusammengestellten Anthologien wurden sie anfangs ausschließlich auf „wesentliche Mütterlichkeit“ reduziert und entsprechende Gedichte dem Leserkreis vorgestellt. Erst allmählich löste sich dieses geprägte Bild und Autorinnen durften weitere ihnen zugewiesenen Bereichen repräsentieren. Insgesamt bot der Vortrag einen differenzierten Einblick in das literarische Schaffen siebenbürgisch-deutscher Autorinnen der Zwischenkriegszeit und regte zur weiteren Erforschung der oft übersehenen weiblichen Stimmen und ihrer Bedeutung für die kulturelle Entwicklung der Region an.Rohtraut Wittstock (Kronstadt), Journalistin, ehemalige Feuilleton-Leiterin beim Neuen Weg und bis 2020 Chefredakteurin der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien, richtete in ihrem Beitragden Blick auf die bildende Kunst. Sie beleuchtete Depners künstlerisches Schaffen und Wirken im kulturellen Umfeld von Kronstadt. Depner, eine der wenigen professionell tätigen Künstlerinnen ihrer Zeit, steht exemplarisch für die schwierige Position von Frauen im Kunstbetrieb. Dabei wird deutlich, wie Depner – eingebettet in ein meist männlich dominiertes Milieu – durch ihr Engagement und ihre Kreativität zur Entwicklung der Kunstszene in Siebenbürgen und auch darüber hinaus beitrug. Zudem wurden die Netzwerke und Beziehungen zu anderen Künstlerinnen und Künstlern thematisiert, die wechselseitig Karrieren und Einfluss prägten. Wittstock würdigte Depners Lebenswerk und hob zugleich die Herausforderungen hervor, mit denen Künstlerinnen in Siebenbürgen konfrontiert waren.Dr. Stefan Măzgăreanu (Olching), Tiermediziner, Vorsitzender des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturrates e.V. und stellvertretender Vorsitzender des AKSL, stellte in seinem Vortragvier Frauenpersönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen vor:Dr. phil. Elfriede Csallner, die als Direktorin des Mädchengymnasiums in Bistritz maßgeblich die Entwicklung der Mädchenbildung in Siebenbürgen prägte. Sie setzte sich für die schulische und gesellschaftliche Förderung von Mädchen ein und eröffnete ihnen durch ihren Einsatz Zugang zu höherer Bildung sowie bessere berufliche und gesellschaftliche Perspektiven.Silva Stein von Spieß zeichnete sich als international renommierte Vogelkundlerin aus. Ihr „Catalogus ornithologicus“ und etwa 80 weitere wissenschaftliche Veröffentlichungen sind bis heute essenzielle Quellen für Ornithologen, Ethnografen und Naturschützer zur Erforschung der Vogelwelt im Südostkarpatenraum. Luise Gottschling war eine bedeutende Meteorologin in Siebenbürgen, die sich als eine der wenigen Frauen intensiv der Erforschung und Berechnung von Wetterphänomenen widmete. Ihre wissenschaftliche Arbeit trug dazu bei, das meteorologische Verständnis in der Region zu vertiefen und steht beispielhaft für den oft übersehenen Beitrag von Frauen in den Naturwissenschaften.Dr. med. Emilie Schwab aus Sächsisch-Regen gehörte zu den ersten Frauen in Siebenbürgen mit medizinischer Ausbildung und etablierte sich als Ärztin. Ihr Engagement förderte die medizinische Versorgung und die Frauenbildung und machte sie zu einer Pionierin, die nachfolgenden Generationen von Wissenschaftlerinnen den Weg ebnete. Insgesamt verdeutlichen diese Persönlichkeiten den nicht zu unterschätzenden Einfluss von Frauen in Wissenschaft, Bildung und gesellschaftlichem Fortschritt in Siebenbürgen.Ein besonders spannender Aspekt war die Würdigung jener Bereiche, in denen Frauen häufig im Hintergrund tätig waren – zum Beispiel in den Naturwissenschaften oder in der Volkskunde.Dr. Irmgard Sedler (Kornwestheim), Volkskundlerin und Sachbuchautorin, Vorsitzende des Trägervereins des Siebenbürgischen Museums e.V., zeigte in ihrem Beitrag, wie Volkskundlerinnen am Brukenthal-Museum wirkten und maßgeblich zur Schaffung und Bewahrung regionalen und überregionalen Wissens beitrugen. Ihr Engagement fand meist abseits der Öffentlichkeit statt, hatte jedoch nachhaltige Wirkung. Diese Arbeiten spiegeln nicht nur persönliche Interessen wider, sondern sind bedeutende kulturelle Pionierleistungen, die bis heute den wissenschaftlichen Diskurs über Geschichte, Tradition und Alltagsleben bestimmten. Zwei Frauenpersönlichkeiten,(1924-2009) und(1930-2023), prägten durch ihre Tätigkeit maßgeblich das Freilichtmuseum im Jungen Wald/Hermannstadt. Während erstere zahlreiche technische Denkmäler, insbesondere Wind- und Wassermühlen erforschte und für ihre Bewahrung sorgte, entwickelte Raymonde Wiener ein tiefes Verständnis für die vielfältigen Kulturen der Region und spielte eine zentrale Rolle beim Aufbau der Volkskunstabteilung und des Freilichtmuseums für bäuerliche Technik in Hermannstadt.Marianne Acker (Heidelberg), Germanistin, ist in der Erwachsenenbildung tätig und hält Vorträge mit Schwerpunkt zu Frauen aus Literatur und Musik. Mit ihrem Beitragentführte sie ihr Publikum in die Welt des Theaters, das ihr besonders am Herzen liegt. Die Geschichte des Deutschen Theaters in Hermannstadt zeigt, wie vielfältig und auf hohem Niveau gespielt wurde. Namhafte Persönlichkeiten prägten das Theater und sorgten für regen Zulauf. Anhand der Karrieren von Joana Maria Gorvin (Gerda Glückselig, 1918-1993, geb. in Hermannstadt) und Margot Göttlinger (1920-2009, geb. in Elberfeld, heute Wuppertal) wurde veranschaulicht, wie Frauen zwischen Provinz, Migration und internationaler Bühne agierten. Ihre Arbeit steht für kulturellen Wandel, Mehrsprachigkeit und künstlerische Vermittlung in einem auch hier mehrheitlich männlich dominierten Umfeld.Mit einem besonderen Thema,zeigte PD Dr. Mariana Hausleitner (Berlin), Historikerin und Hochschullehrerin, wie Frauen über sich selbst hinauswuchsen, sich vorbildlich organisierten, große persönliche Gefahren auf sich nahmen und aktiv gegen Unrecht vorgingen. Mithilfe des Roten Kreuzes, verschiedener zu diesem Zweck gegründeter Frauenvereine, aber oft auch im privaten Umfeld wurden jüdische Kinder aus den Gebieten, die sich zwischen 1940-1944 unter rumänischer Oberhoheit befanden, nach Palästina gebracht. Das oft im Verborgenen gebliebene Engagement verdient besondere Beachtung – nicht nur als historisches Ereignis, sondern auch als Beispiel für Zivilcourage und ethische Verantwortung.Mit dem Fokus auf das Wirken von Frauen in Kultur, Wissenschaft und Kunst in Siebenbürgen wurde auf dieser Tagung ein Schritt zur vertieften Auseinandersetzung mit diesem wichtigen Themenfeld gemacht. Zwei zentrale Ziele standen dabei im Mittelpunkt: Zum einen sollte mithilfe von Überblicks- und Grundlagenbeiträgen ermittelt werden, welche Forschungsdesiderate in der Frauengeschichte Siebenbürgens allgemein und speziell hinsichtlich der Deutschen dieser Region bestehen. Zum anderen dienen die Beiträge als Ausgangspunkt für die Arbeit an einem langfristigen Projekt des Landeskundevereins – demdes Schriftsteller-Lexikons der Siebenbürger Deutschen. Bis zur diesjährigen Jahrestagung lag der vermeintlich letzte Band des Lexikons vor, der bis zum Buchstaben Z reicht, jedoch (fast) ausschließlich männliche Autoren bis zum Geburtsjahrgang 1915 umfasst. Autorinnen wurden bislang in den Nachtragsbänden überraschenderweise nicht berücksichtigt, weshalb ein eigener Band – Band zwölf dieses Jahrhundertwerks – für sie erarbeitet werden muss. Die Vorträge, Diskussionen und die fachliche Expertise der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten hierzu Anregungen liefern.Die Jahrestagung hat eindrucksvoll gezeigt, wie vielfältig und bedeutend die Beiträge von Frauen in Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft in Siebenbürgen waren und sind. Trotz zahlreicher Herausforderungen und struktureller Hindernisse gelang es ihnen, Akzente zu setzen und die Entwicklung der Region maßgeblich zu prägen. Die Sichtbarmachung dieser Leistungen und die kritische Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte sind zentrale Aufgaben künftiger Forschung und gesellschaftlicher Debatte. Die Tagung bot wertvolle Impulse für weitere Initiativen und Projekte zur Frauen- und Geschlechtergeschichte in Siebenbürgen. Sie endete am Folgetag mit angeregten Gesprächen und einer kurzweiligen Führung durch Bad Kissingen.

Christa Wandschneider