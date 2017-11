Fernsehaufnahmen, Blasmusik und Tanz auf Schloss Horneck

Am 22.-24. November filmt die bekannte Fernsehjournalistin Christel Ungar mit ihrem Team für die deutschsprachige Sendung „Akzente“ des rumänischen Fernsehens (TVR 1) auf Schloss Horneck. Aus diesem Anlass spielt das „Karpaten- Tanz- und Unterhaltungsorchester Heilbronn“ am Donnerstag, dem 23. November, 19.00 Uhr, im Festsaal „Johannes Honterus“. Der Auftritt ist zugleich als Generalprobe für den Gundelsheimer Weihnachtsmarkt gedacht.

Unter dem Motto „Genuss, Kultur und Altstadtflair“ findet traditionell am ersten Adventswochenende derstatt. Dabei wird die romantische Altstadt ins richtige Licht gerückt, an Marktständen kann Selbstgebasteltes erworben werden und regionale Speisen und Getränke lassen die Sinne nicht unberührt. Die Kultur kommt dabei natürlich nicht zu kurz, und die Siebenbürger Sachsen sind – in der Altstadt und auf Schloss Horneck – mit dabei!Die Veranstaltung eröffnet Bürgermeisterin Heike Schokatz am Freitag, dem. Es folgen ein Laternenumzug der Kinder und deren Bescherung, begleitet von Weihnachtsliedern, die das Ehepaar Fischer aus Bad Wimpfen auf einer nostalgischen Drehorgel spielt. Anschließend tritt die „Bläsergruppe Gundelsheim“ auf, und um 19.00 Uhr findet in der katholischen Kirche ein Adventskonzert statt.Am Samstag, dem, um 15.30 Uhr sorgen die „Siebenbürger Blaskapelle Augsburg“ und die „Siebenbürgisch-sächsische Tanzgruppe Augsburg“ vor der katholischen Kirche und ab 16.30 Uhr auf Schloss Horneck für weihnachtliche Stimmung.Um 18.00 Uhr sind dann die weihnachtlichen Klänge der „Bläsergruppe Gundelsheim“ am Brunnen zu hören und um 20.00 Uhr findet in der Deutschmeisterhalle ein Konzert des Musikvereins Tiefenbach unter dem Motto „Blasmusik zum Advent“ statt.Am Sonntag, dem, beginnt der Weihnachtsmarkt um 15.00 Uhr mit Weihnachtsliedern, gespielt auf der nostalgischen Drehorgel. Danach stimmt das Blockflötenorchester der Musikschule Unterer Neckar die Besucher vor dem alten Rathaus auf den Advent ein. Um 16.15 Uhr singt der „Sängerkranz Gundelsheim“ gemeinsam mit den Besuchern stimmungsvolle Weihnachtslieder vor der katholischen Kirche, bevor um 17.00 Uhr das traditionelle vorweihnachtliche Konzert mit festlichen Klängen von Orgel, Trompete und Saxophon in der katholischen Kirche beginnt. Danach tritt um 18.30 Uhr dievor der katholischen Kirche auf, ab 19.00 Uhr dann zusammen mit demim Festsaal von Schloss Horneck.Aufgibt es außerdem am Samstag um 17.00 Uhr und am Sonntag um 15.00 Uhr Führungen durch das Schloss, und dasist an beiden Tagen (2.-3. Dezember) bei freiem Eintritt von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.Weihnachtslieder und der Duft von Glühwein und leckeren Spezialitäten sorgen während des gesamten Weihnachtsmarktes für weihnachtliche Stimmung und bilden den passenden Rahmen für zahlreiche nette Gespräche in der Altstadt und auf Schloss Horneck.Kostenloses Parken ist auf dem großen Parkplatz in der Tiefenbacherstraße – gegenüber dem Rathaus – oder auf dem Parkplatz in der unteren Neckarstraße (Allmend) möglich. Desgleichen stehen die Parkplätze gegenüber dem Freibad, nahe am Schloss Horneck zur Verfügung.

Heidrun Negura

Wir bitten weiterhin um Unterstützung!

VR Bank Dinkelsbühl eGIBAN: DE21 7659 1000 0000 0313 13BIC: GENODEF1DKVSchloss Horneck, 74831 GundelsheimTelefon: (0 62 69) 4 27 56 19E-Mail: info[ät]schlosshorneck.deMontag: 13.00-17.00 Uhr, Dienstag bis Freitag: 10.00-14.00 Uhr