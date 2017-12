2. Dezember 2017 Druckansicht | Empfehlen

Siebenbürgischer Preisträger beim 13. Schwäbischen Literaturpreis

Am 14. November wurde in Augsburg zum 13. Mal der Schwäbische Literaturpreis verliehen. 146 Einsendungen zum Thema „Spie- ­len“ sichtete die Jury unter dem Vorsitz von Dr. Michael Friedrichs vom Wißner-Verlag und entschied sich am Ende für die russlanddeutsche, in Dresden lebende Autorin Eleonora Hummel (1. Preis), die Balingerin Michaela Hanel (2. Preis), den in Hermannstadt geborenen Augsburger Jos Schneider (3. Preis) und Marie Saverino aus Hildesheim, die mit dem Sonderpreis „Junge Autorin unter 25“ ausgezeichnet wurde.

Wie ein Film gebaut sei Schneiders prämierte Geschichte „Caligo“ über den Schneemannbau einer Gruppe von Kindern auf einem Bahngleis, sagte Laudator Friedrichs bei der Preisverleihung im Rokokosaal der Regierung von Schwaben. „Ein sehr dichter Text, dicht wie das Schneegestöber, in dem der Zugführer nicht recht erkennen kann, auf was da sein Zug aufprallt.“



Der Schwäbische Literaturpreis wurde von Dr. Peter Fassl, Bezirksheimatpfleger des Bezirks Schwaben, initiiert und ist mit insgesamt 4500 Euro dotiert. Der Sonderpreis für junge Autoren besteht in einer Einladung zum Meisterkurs Literatur beim Schwäbischen Kunstsommer an der Schwabenakademie Irsee (Landkreis Ostallgäu). Fassl hat auch die Anthologie „Spielen" (216 Seiten, 12,80 Euro, ISBN 978-3-95786-140-5) zum Literaturpreis 2017 herausgegeben, die im Augsburger Wißner-Verlag erschienen ist und die vier ausgezeichneten sowie elf weitere Texte enthält; einer stammt von der siebenbürgischen Autorin Dagmar Dusil. dr

Schlagwörter: Literaturpreis, Auszeichnung, Schwaben, Augsburg, Hermannstadt

