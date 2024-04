"Luftwurzeln": Edith Ottschofski liest am 2. Mai in Hermannstadt

Die Banater Lyrikerin und Romanautorin Edith Ottschofski liest am Donnerstag, dem 2. Mai, um 17.00 Uhr, Gedichte und Prosa im Erasmus Büchercafé, Fleischergasse (Str. Mitropoliei) 30, in Hermannstadt.

Edith Ottschofski Foto: Lorenz Simnowski

Die Lyrikerin und Romanautorin aus Temeswar lebt seit fast drei Jahrzehnten in Berlin. Sie schöpft ihre Inspiration aus Lebenserfahrungen in verschiedenen Ländern und politischen Systemen. Mit ihrer einmalig kargen und gleichzeitig bedeutungs-schweren Wortwahl, ihren mehrsprachigen Wortspielen beschwört sie wunderbar einprägsame filmisch-fotografische Szenen und Motive herauf.Sie liest aus ihrem Roman „Luftwurzeln" und aus ihren Gedichtbäden „im wohlklang unverhohlen" und „saumselige annäherung". Sie wird gern ihre Bücher signieren. Eintritt frei. Weitere Informationen im Erasmus Büchercafé unter Telefon (00 40) 269-221060 oder (0040) 369-809125.