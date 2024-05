Vielseitige Aktivitäten des Teutsch-Hauses

Das Begegnungs- und Kulturzentrum Teutsch-Haus der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien mit Sitz in der Fleischergasse/Mitropoliei 30, in Hermannstadt entfaltet in den nächsten Monaten zahlreiche Aktivitäten, zu denen die Leiterin des Hauses Gerhild Rudolf im Folgenden einlädt.

Im Mai beginnt im Landeskirchlichen Museum im Friedrich-Teutsch-Haus das Sommerprogramm. Die Dauerausstellung und die Sonderausstellungen können von Montag bis Samstag zwischen 10.00 und 17.00 Uhr besichtigt werden. (An allen staatlichen sowie an hohen evangelischen kirchlichen Feiertagen ist das Museum geschlossen.) Erster offener Samstag der Saison ist amAmbeteiligt sich das Landeskirchliche Museum am internationalen Programm „Nacht der Museen“ und ist von 10.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Um 19.00 Uhr wird eine Führung in rumänischer Sprache angeboten.Eine Ausstellung zur Geschichte des Hauses (1883 bis heute) ist im Treppenhaus zu sehen.Bis zum 19. April wurde im Terrassensaal die Sonderausstellung „ARS SACRA REDIVIVA – Kirchliche Kunst neu belebt. Aufwertung und Pflege kirchlicher Ausstattung“ gezeigt, eine Ausstellung von Heidrun König in Zusammenarbeit mit mehreren Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien und dem Departement für Restaurierungen an der Hermannstädter Lucian-Blaga-Universität.Vomist die Sonderausstellung des Landeskirchlichen Museums „Christus-Bilder in den evangelischen Kirchen Siebenbürgens“ geplant, kuratiert von Museumsleiterin Heidrun König. Die Ausstellung gibt Aufschluss über kulturhistorische Aspekte der Kirchlichkeit der Siebenbürger Sachsen und ihres Glaubens durch die Jahrhunderte. Neuerlich freigelegte Fresken sowie vor- und nachreformatorische Darstellungen auf liturgischem Mobiliar werden nach ikonographischen Themen präsentiert. Zum Themenkreis gehören auch die Sakramente und ihre Symbole, die durch Exponate und Reproduktionen samt ikonographischen Quellen und regionaler Zuordnung illustriert werden.Vomwird die Freilichtausstellung „Architekt Fritz Balthes 1882-1914“ im Hof des Teutsch-Hauses gezeigt, konzipiert von Gerhild Rudolf und Stefan Jammer. Eine Neuauflage des vergriffenen Buches „Architekt Fritz Balthes 1882-1914. Sein Denken und Schaffen als Beitrag zum Siebenbürgischen Kulturerbe“ (2021) befindet sich im Druck.Ambeteiligt sich das Teutsch-Haus durch „Tage der offenen Türen“ am Großen Sachsentreffen. In den beiden Kulturwochen vor und nach dem Sachsentreffen werden auch Führungen und Kurzvorträge angeboten.Amladen wir anlässlich der 20 Jahre seit der Öffnung des Zentralarchivs der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (ZAEKR) im Teutsch-Haus zu einer Fachtagung ein. Vortragende sind aktuelle und ehemalige Mitarbeitende des ZAEKR sowie Gäste aus Partnereinrichtungen (siehe Siebenbürgische Zeitung, Folge 4 vom 11. März, Seite 6).In der Johanniskirche, in der nach wie vor Gottesdienste gefeiert werden (Frauenarbeit, Theologisches Institut), finden ab Mai einladende Konzerte statt, an denen sich Ensembles aus dem In- und Ausland beteiligen.In der Zeitspanne 14.-22. September d.J. beteiligen wir uns am kirchenverbindenden Festival ARS SACRA mit Führungen und der Ausstellung „Migrationsgrund Religionsfreiheit. Siebenbürgische Persönlichkeiten aus dem 16.-20. Jahrhundert“.Weitere Veranstaltungen – zum Beispiel Vorträge, Buchvorstellungen, ein Frauenfrühstück und die traditionelle Sommernachtsparty – werden auf unserer Homepage www.teutsch.ro und in den sozialen Medien (Facebook „Teutsch Haus“ u. „Landeskirchliches Museum“; Instagram „Teutsch_Haus“ sowie SIBIU City App unter „Casa Teutsch“ u. „Muzeul Bisericii Evanghelice C. A. din România“) bekanntgegeben.Anschrift des Teutsch-Hauses: Fleischergasse/Str. Mitropoliei Nr. 30, 550179 Hermannstadt (Sibiu), Telefon: (0040-269) 206730, E-Mail: casa.teutsch[ät]gmail.com, Internet: www.teutsch.ro

Dr. Gerhild Rudolf

Christus-Bilder in den evangelischen Kirchen Siebenbürgens

Zur Vernissage der Ausstellung „Christus-Bilder in den evangelischen Kirchen Siebenbürgens“ am Donnerstag, demum 18.00 Uhr im Terrassensaal des Teutsch-Hauses in Hermannstadt, Str. Mitropoliei 30, wird herzlich eingeladen.Von den in Siebenbürgen aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen hat einzig die Evangelische Kirche A. B. die Bilder im Gottesdienst beibehalten. Die ikonographischen Vorbilder der zahlreichen Christusdarstellungen entstammen zum größten Teil der Ostkirche und wurden über Italien und die Westkirche in die Länder West- und Zentraleuropas vermittelt. Die Ausstellung des Landeskirchlichen Museums beabsichtigt, durch die Christusdarstellungen zugleich Einblick in das kulturelle und das konfessionelle Profil Siebenbürgens zu vermitteln und dabei Christus als Herrn der Kirche und Zentrum des gemeinsamen christlichen Bekenntnisses zu ehren. Inspiriert wurde die Ausstellung durch die neuen Bildtypen der in den letzten 30 Jahren von Lóránd Kiss freigelegten Fresken sowie durch vor- und nachreformatorische Darstellungen auf liturgischem Mobiliar, welche die kunsthistorische Forschung in dieser Zeit intensiver beschäftigt haben.Dem Konsulat der Bundesrepublik Deutschland in Hermannstadt, dem Land Kärnten, dem Landeskonsistorium der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien und einem privaten Spender wird für die finanzielle Unterstützung der Ausstellung gedankt.Ausstellungsdauer:Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10.00-17.00 Uhr.

Heidrun König