Helmut Lerner neuer Vizebürgermeister von Hermannstadt

Hermannstadt - Helmut Lerner wurde in der Sitzung des Stadtrates am 12. April zum neuen Vizebürgermeister von Hermannstadt gewählt.

Dieses Amt wird er als Vertreter des Demokratischen Forums der Deutschen bis November 2024 bekleiden, da die laufenden Mandate im Stadtrat erst dann enden, auch wenn die Kommunalwahlen am 9. Juni stattfinden. Die bisherige Vizebürgermeisterin Corina Bokor war kürzlich zur Sozialdemokratischen Partei (PSD) übergetreten, worauf das Forum ihr die politische Unterstützung entzog. Der Stadtrat setzte Bokor in der Sitzung vom 12. April mit der Mehrheit der Stimmen als Vizebürgermeisterin ab. Helmut Lerner ist seit 15 Jahren Stadtrat und ist in verschiedenen Gremien des Forums im Kultur- und Managementbereich tätig.

