IKGS sucht wissenschaftliche(n) Mitarbeiter(in)

Am Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München (IKGS) ist ab Mai 2018 die Stelle einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin/eines wissenschaftlichen Mitarbeiters (TVöD Bund, Entgeltgruppe 14, Vollzeit) mit einem geisteswissenschaftlichen Arbeitsschwerpunkt aus den Bereichen deutsche Kultur, Geschichte, Sprache oder Literatur Ostmittel- und Südosteuropas zu besetzen.

Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem Forschung, universitäre Lehre, Öffentlichkeitsarbeit und Mitarbeit an der Institutszeitschrift Spiegelungen. Bewerbungen sindausschließlich per E-Mail zu richten an Dr. Florian Kührer-Wielach (kuehrer[ät]ikgs.de). Mehr zum Institut und zur Stelle unter www.ikgs.de