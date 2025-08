Frauen in Wissenschaft und Kunst: Einladung zur 57. Jahrestagung des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde in Bad Kissingen

iebe Mitglieder, die diesjährige Jahrestagung des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde vom 26. bis 28. September in Bad Kissingen nimmt sich ein Thema vor, das schon lange überfällig ist, nämlich die siebenbürgisch-sächsische Frauengeschichte.

Mit dem Teilaspekt des Wirkens von Frauen in Kultur, Wissenschaft und Kunst wollen wir einen ersten Schritt bei der Auseinandersetzung mit diesem wichtigen Themenkomplex tun. Dabei wollen wir zwei Aspekte verfolgen: Zum einen wollen wir, etwa anhand von Überblicks- und Grundlagenbeiträgen, herausfinden, wo die Desiderata der Frauengeschichte in Siebenbürgen im Allgemeinen und jener der Deutschen der Region im Besonderen liegen. Zum anderen sehen wir die Beiträge auch gleich als Grundlage für die Arbeit an einem der Langfristprojekte des Landeskundevereins, nämlich für den „Frauenband“ des Schriftsteller-Lexikons der Siebenbürger Deutschen. Bis zur diesjährigen Jahrestagung wird nämlich der vermeintlich letzte Band des Lexikons vorliegen, der bis zum Buchstaben Z reicht – allerdings nur für männliche Autoren bis Geburtsjahrgang 1915. Autorinnen wurden in den Nachtragsbänden erstaunlicherweise nicht berücksichtigt, so dass für diese ein eigener Band zu erarbeiten sein wird – nämlich Band zwölf dieses Jahrhundertwerks. Dafür erwarten wir uns sowohl durch die Referate selbst wie auch durch die Diskussionen und die Expertise der Teilnehmerschaft viele wertvolle Hinweise.Für die Tagung konnten wir eine Reihe namhafter Expertinnen gewinnen. Durch ein ansprechendes Beiprogramm am Freitag und Sonntag hoffen wir zugleich, den Mitgliedern ein landeskundlich anregendes Wochenende anzubieten. Der Akademie Mitteleuropa sind wir zu großem Dank verpflichtet, dass sie unsere Tagung in ihr Jahresprogramm mit Hilfe einer Förderung durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen in Bayern aufgenommen hat.Ich lade Sie herzlich zu unserer 57. öffentlichen Jahrestagung nach Bad Kissingen ein und freue mich, Sie recht zahlreich begrüßen zu dürfen!

Dr. Harald Roth, Vorsitzender

der Tagung vom 26. bis 28. September in Bad Kissingen:Freitag, 26. September: ab 15.00 Uhr Anreise und Einchecken; 18.00 Uhr Abendessen, 19.30 Uhr Begrüßung und Einführung in das Seminarthema durch Dr. Ingrid Schiel (Gundelsheim) und Gustav Binder (Bad Kissingen); 20.00 Uhr Filmreihe „Frauenpower“ zu Iuliana Fabritius-Dancu von Christel Ungar-Ţopescu8.00 Uhr Frühstück; 9.00 Uhr Dr. Ingrid Schiel (Gundelsheim/N.): Frauen in Siebenbürgen – ein kulturhistorischer Überblick; 9.45 Uhr Prof. Dr. Angelika Schaser (Hamburg): Von Dichtern und Dilettantinnen: Frauen in den Kulturwissenschaften im 20. Jahrhundert; 10.30 Uhr Dr. Réka Jakabházi (Klausenburg): Themen, Motive, Sichtbarkeiten: Autorinnen in siebenbürgisch-deutschen Anthologien der Zwischenkriegszeit; 11.15 Uhr Rohtraut Wittstock (Hermannstadt): Künstlerinnen aus Siebenbürgen: Margarete Depner und ihr Umfeld; 12.00 Uhr Mittagessen; 13.30 Uhr Marianne Acker (Heidelberg): Schauspielerinnen aus Siebenbürgen; 14.15 Uhr Dr. Stefan Măzgăreanu (Olching): Naturwissenschaftlerinnen aus Siebenbürgen; 15.00 Uhr Kaffee; 15.30 Uhr Dr. Irmgard Sedler (Kornwestheim): Volkskundlerinnen am Brukenthal-Museum; 16.15 Uhr PD Dr. Mariana Hausleitner (Berlin): Rettungswiderstand von Frauen in Bukarest und Siebenbürgen während des 2. Weltkriegs; 17.00 Uhr Gesprächsrunde zu einem Frauenlexikon und Abschlussdiskussion; 18.00 Uhr Abendessen8.00 Uhr Frühstück, anschl. Auschecken; 10.00 Uhr Stadtführung mit siebenbürgischen Bezügen mit Gustav Binder; 12.00 Uhr Mittagessen, anschl. AbreiseArbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. Heidelberg (AKSL) in Zusammenarbeit mit der Akademie Mitteleuropa, gefördert vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen in Bayern Tagungsort und Unterkunft: Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad KissingenUnterbringung im Einzelzimmer 114 Euro, im Doppelzimmer 94 Euro, inklusive Unterkunft, Verpflegung und Programm.Reservierung Unterkunft: Bitte reservieren Sie Ihre Unterkunft selbst mit Hinweis auf die Veranstaltung „Siebenbürgische Frauenpersönlichkeiten“ unter info[ät]heiligenhof.de oder Telefon: (09 71) 71 47-0Bitte möglichst bald an: info[ät]siebenbuergen-institut.de oder Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V., Schloss Horneck, 74831 Gundelsheim/Neckar