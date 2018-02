Im Donauschwäbischen Zentralmuseum Ulm wird vomdie Ausstellung „Deutsche in Rumänien. Eine Minderheit – viele Geschichten“ gezeigt. Eröffnung ist am Montag,um 19.00 Uhr.

Die Schau des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien und der deutschen Botschaft in Bukarest präsentiert Siebenbürger Sachsen, Banater und Sathmarer Schwaben, Landler, Zipser, Buchenland-, Bergland- und Dobrudschadeutsche. Die lebensweltliche Vielfalt, das Gemeinwesen und das reiche Kulturerbe dieser Gemeinschaften sind ebenso Thema wie ihre Rolle als Vermittler in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Eine kostenlose Publikation zur Ausstellung ist im Museumsshop erhältlich.