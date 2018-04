4. April 2018 Druckansicht | Empfehlen

Schloss Horneck: Sommerliches Schlossfest

Schloss Horneck in Gundelsheim am Neckar wird vor dem Umbau noch einmal Tor und Türen öffnen. Am Samstag, dem 7. Juli 2018, wird im Schloss gefeiert.

Der Vorstand des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ lädt zu einem sommerlichen Schlossfest ein und möchte sich auf diese Weise bei allen Spendern, Unterstützern und Helfern des Schlosses bedanken. Gleichzeitig wollen wir alle gemeinsam das Schloss mit den besten Wünschen in den Umbau entlassen!



