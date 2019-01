Wichtige Gedenktage 2019

Ereignisse, die die Geschichte der Siebenbürger Sachsen geprägt haben, Geburts- und Todestage von Persönlichkeiten mit besonderen Leistungen in Politik, Kultur und Wirtschaft.

Jahre seit der Angliederung der Partes adnexae an Siebenbürgen, 1544Jahre seit der ersten Urbarialreform für Siebenbürgen durch Maria Theresia, 1769Jahre seit Gründung des Frauenvereins für kirchl. Bedürfnisse und Unterstützung armer Waisen, Schäßburg, 1869Jahre seit Reorganisation der ev. Mädchenschule in Hermannstadt durch Stadtpfarrer Karl Fuß, 1869Jahre seit Eröffnung des ersten Kindergartens in Kronstadt durch Friederike Schiel, 2.1.1869Jahre seit dem Sachsentag in Mediasch, der der Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien zustimmte, 8.1.1919Jahre Evangelische Höhere Handelsschule (Merkuri) in KronstadtJahre Ungarisch-rumänischer Krieg, März-August 1919Jahre Haushaltungsschule der Siebenbg.-sächsischen Landwirtschaftlichen Lehranstalt in Mediasch, 1919-1944Jahre Petition für das Frauenwahlrecht innerhalb der Ev. Landekirche, Frühjahr 1919Jahre Freie Sächsische Frauenvereinigung, 23.4.1919 KronstadtJahre Verband der Deutschen in Großrumänien, 8.-10.6.1919 (Pfingsten) in HermannstadtJahre Verabschiedung des Sächsischen Volksprogramms auf dem Sachsentag, 5.11.1919 in SchäßburgJahre Minderheitenschutzvertrag Königreich Rumänien und alliierte und assoziierte Hauptmächte, 9.12.1919Jahre Zeitschrift Ostland. Zeitschrift für die Kultur der Ostdeutschen, Hermannstadt 1919-1921Jahre seit dem ersten Sachsentag in Youngstown, USAJahre seit Frontwechsel Rumäniens sowie Evakuierung und Flucht der Nordsiebenbürger Sachsen, August 1944Jahre seit Gründung des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in München, 26.6.1949Jahre siebenbürgisches Jugendskilager am Hochkönig, erstmals organisiert zu Ostern 1949 an der SimonihütteJahre seit Erscheinen der Tageszeitung Neuer Weg (seit 1993: ADZ), Bukarest 13.3.1949Jahre Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Hermannstadt 1959Jahre seit dem Schriftstellerprozess und anderen politischen Prozessen in Rumänien, 1959Jahre seit Gründung des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturrates e.V. in Gundelsheim 26.5.1969Jahre seit der ersten deutschen Sendung im Rumänischen Fernsehen, 29.11.1969 in BukarestJahre seit Gründung der Siebenbürgisch-Sächsischen Stiftung in München, 31.8.1979Jahre seit der „Revolution“ in Rumänien, 16.-25.12.1989Jahre seit Einweihung des Landler-Museums in Bad Goisern, 1.6.1994Jahre seit Gründung des Alten- und Pflegeheims Carl Wolff, Hermannstadt, 21.10.1994Jahre seit Gründung der Stiftung Siebenbürgische Bibliothek, 31.8.1999von Ignaz Meyr, Arzt, 1819 in Grazvon Maximilian Leopold Moltke, Dichter, 18.9.1819 in Küstrinvon Ludwig Reissenberger, Landeskundler, 23.1.1819 in Hermannstadtvon Gustav Kisch, Sprachwissenschaftler, 26.3.1869 in Bistritzvon Arthur Coulin, Maler, 20.9.1869 in Hermannstadtvon Anna Maria Friederike Dörschlag, Malerin, 19.5.1869 in Mediaschvon Anna Schuller-Schullerus, Schriftstellerin, 20.4.1869 in Fogaraschvon Hermann Oberth, Physiker, Raketenforscher, 5.6.1894 in Hermannstadtvon Josefine Siegmund, Bürgerschullehrerin, 5.10.1894 in Schäßburgvon Friedrich Alfred Bock, Textilfachmann, Erfinder, 21.9.1894 in Hermannstadtvon Artur Maurer, Sprachwissenschaftler, 24.3.1919 in Mortesdorfvon Anton Slezak, Sänger, 25.11.1919 in Hermannstadtvon Maximilian Leopold Moltke, Dichter des Siebenbürgenliedes, 19.1.1894 in Leipzigvon Karl Brandsch d.Ä., Schulmann, Pfarrer, 8.8.1894 in Großschenkvon Eduard von Czynk, Ornithologe, Begründer der Siebenbürgischen Jagdbelletristik, 20.1.1899von Andreas Berger, Jäger und Alpinist, 7.8.1919 in Hermannstadtvon Eugen Filtsch, Literaturwissenschaftler, 26.11.1919 in Neppendorfvon Josef Traugott Meschendörfer, Naturwissenschaftler, 18.6.1919 in Kronstadtvon Carl Wolff, Publizist, Politiker und Volkswirtschaftler, 3.10.1929 in Schäßburgvon Friedrich Müller(-Langenthal), Bischof, 1.2.1969 in Hermannstadtvon Rudolf Wagner-Régeny, Komponist, 18.9.1969 in Berlinvon Gustav Ongyert, Intendant, Dramaturg, 12.11.1969 in Innsbruckvon Friedrich Paul Schuller, Musiker, 17.3.1969 in Schäßburgvon Fritz Gött, Buchdrucker, 22.5.1969 in Lörrachvon Helmut Zeidner, Architekt, 30.8.1994von Wolff von Aichelburg, Dichter, Maler, Komponist, 24.8.1994 vor MallorcaDie Gedenktage, seit 1999 von Siegbert Bruss betreut, werden erstmals von Dr. Ingrid Schiel zusammengestellt.