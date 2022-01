Die Gedenktage 2022 zu historischen Ereignissen, Geburts- und Todestagen wurden zusammengestellt von Dr. Ingrid Schiel.

Die Kirchenburg in Birthälm gehört seit 1993 zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist eine der bedeutendsten Sakralbauten Siebenbürgens. 2022 erfüllen sich 450 Jahre seit der Annahme des Augsburger Glaubensbekenntnisses in Siebenbürgen und der Einrichtung des Bischofssitzes in Birthälm 1572, der erst 1867 nach Hermannstadt verlegt wurde. Foto: Ladislau Dudas

Historische Ereignisse

Geburtstage

Todestage

Jahre seit dem Durchzug eines Kreuzfahrerheeres des 2. Kreuzzuges durch Siebenbürgen, 1147Jahre seit der Goldenen Bulle Andreas II. für den Adel, 1222Jahre seit König Karl für das Zisterzienserkloster in Kerz ausgedehnte Freiheiten bestätigte, 1322seit Verfassung der Statuten des Mediascher Kapitels durch Franciscus, Pfarrer von Birthälm und Dekan von Mediasch, 1397Jahre seit dem Beitritt Kronstadts zum Hermannstädter Rechtsgebiet, 1422Jahre seit der siebenbürgische Woiwode Bartholomäus Drágffy den Bürgermeister, Richter und Rat der Stadt Hermannstadt zum Heeresgebot unter Androhung von Kopf- und Güterverslust gegen die Türken aufruft, 1497Jahre seit der „Kirchenordnung aller Deutschen in Sybembürgen“, wodurch die Siebenbürger Sachsen geschlossen zum Luthertum übertraten, 1547Jahre seit Annahme des Augsburger Glaubensbekenntnisses und Einrichtung des Bischofssitzes in Birthälm, 1572Jahre seit Sachsengraf Johann Zabanius von Kaiser Leopold in den Ritterstand „Sachs von Harteneck“ erhoben wurde, 1697Jahre seit der Gründung des Gewerbevereins in Schäßburg, 1847Jahre seit dem 1. Sachsentag in Mediasch, 1872Jahre seit dem Bahnanschluss von Schäßburg an die Linie Kronstadt – Arad – Budapest, 1872Jahre seit der letzten Choleraepidemie, 1872Jahre seitdem die Nationsuniversität Mittel zur Gründung von Gewerbeschulen zur Verfügung stellte, 1872Jahre seit Gründung des Frauenvereins zur Unterstützung der evangelischen Mädchenschule in Kronstadt, 1872Jahre seit der städtischen Armenpflege nach Elberfelder System in Hermannstadt und Schäßburg, 1897Jahre seit Gründung des Kulturamtes der Deutschen in Großrumänien, 1922Jahre seit der Petition für das kirchliche Frauenwahlrecht und Ausweitung der weiblichen Vertretungen innerhalb der evangelischen Kirchenbezirke, 1922Jahre seit Gründung der Selbsthilfe durch Fritz Fabritius, ursprünglich als Bauspar- und Darlehenskasse, 1922Jahre seit Gründung des Hilfskomitees der Siebenbürger Sachsen, 6. Februar 1947 in MünchenJahre seit den Zwangsevakuierungen im Burzenland, Mai 1952Jahre seit Gründung des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde, 3. Januar 1962 in MannheimJahre seit Gründung des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften, 2. März 1997 in Gomadingenvon Mathias Schiffbaumer, Bischof der Evangelischen Kirche A. B., 1547 in Neudorf bei Hermannstadtvon Martin Opitz, Dichter, Theoretiker des Barock und Späthumanismus, 23. Dezember 1597 in Bunzlauvon Lukas Hermann I., Bischof der Evangelischen Kirche A. B., 1597 in Keisdvon Adam Chenot, Arzt, 19. August 1722 in Habaruvon Franz Conrad, Politiker, 1797 in Leschkirchvon Joseph Haltrich, Pädagoge, Theologe und Philologe, Herausgeber von Märchen und Volkspoesie, 22/23. Juli 1822 in Sächsisch-Regenvon Adalbert Hugo Czoppelt, Apotheker und Ornithologe, 2. Januar 1847 in Sächsisch-Regenvon Albert Amlacher, Schriftsteller, 27. Dezember 1847 in Broosvon Ludwig Hesshaimer, Graphiker und Maler, 10. März 1872 in Kronstadtvon Gottlieb Samuel Brandsch, Historiker und Volkskundler, 21. April 1872 in Mediaschvon Carl Reich, Theologe und Liederkomponist, 4. Juni 1872 in Mediaschvon Gustav Ongyerth, Intendant und Dramaturg, 1. März 1897 in Hermannstadtvon Heinrich Schunn, Maler und Zeichenlehrer, 27. März 1897 in Neustadt/Kr.von Karl Kurt Klein, Literatur- und Sprachwissenschaftler, 6. Mai 1897 in Weißkirch bei Bistritzvon Erwin Neustädter, Schriftsteller, 1. Juli 1897 in Tartlauvon Oskar Gerhard Netoliczka, Fotograph und Bildhauer, 4. Juli 1897 in Kronstadtvon Hans Kaufmes, Agronom und Politiker, 29. August 1897 in Brenndorfvon Gustav Servatius, Geograph, 28. März 1922 in Temeswarvon Joana Maria Gorvin/Maria Gerda Glückselig, Schauspielerin, 30. September 1922 in Hermannstadtvon Martin Capinius, genannt Siebenbürger, Humanist und Jurist, 11. August 1522 in Wiener Neustadtvon Apollonia Hirscher, Unternehmerin, 1547 in Kronstadtvon Georg Ostermayer, Organist und Komponist, 3. Juni 1572 in Heilbronnvon Jacobus Lucius (Lutsch), Transsilvanus, Formschneider, Buchdrucker, um 1597 in Helmstedtvon Valentin Franck von Franckenstein, Sachsengraf, Dichter und Übersetzer, 1697 in Hermannstadtvon Martin Schmeitzel, Staatswissenschaftler, Historiker und Heraldiker, 30. Juli 1747 in Hallevon Samuel Kräutner, Apotheker, Chemiker und Botaniker, 14. Mai 1797 in Hermannstadtvon Daniel Georg Neugeboren, Bischof der Evangelischen Kirche A. B., 11. Februar 1822 in Birthälmvon Josef Zimmermann, Jurist, Präsident des ev. Oberkirchenrats in Wien, 19. Mai 1897 in Hermannstadtvon Irene von Brennerberg, Violinistin und Musikpädagogin, 1. Oktober 1922 in Kronstadtvon Samuel Karres d.Ä., Fabrikant in Mediasch, 1922von Emil Fischer, Arzt und Wissenschaftler, 7. Dezember 1921 in Bukarestvon Franz Herfurth, Theologe und Pädagoge, 26. März 1922 in Kronstadtvon Georg Heiter, Photograph,13. März 1947 in Sächsisch-Regenvon Emil Sigerus, Ethnograph, 25. März 1947 in Hermannstadtvon Anna Maria Friederike Dörschlag, Malerin, 3. November 1947 in Hermannstadtvon Richard Jakobi, Forstingenieur, Schriftsteller und Ornithologe, 26. Januar 1972 in Hermannstadtvon Piroschka Metz, Organistin und Pianistin, erhielt als erste Frau das Organisten-Diplom an der Musikakademie Budapest, 4. März 1972 in Neumarkt/Mieresch