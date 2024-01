Die Gedenktage 2024 zu historischen Ereignissen, Geburts- und Todestagen wurden zusammengestellt von Dr. Ingrid Schiel.

Vor 125 Jahren, am 19. August 1899, wurde das Georg-Daniel-Teutsch Denkmal in Hermannstadt eingeweiht. Bildarchiv der Siebenbürgischen Bibliothek Gundelsheim

Historische Ereignisse

Geburtstage

Todestage

Jahre seit Erlass des „Goldenen Freibriefs“, sogenanntes „Andreanum“, mit dem König ­Andreas II. von Ungarn den Siebenbürger Sachsen den Königsboden als autonomes Gebiet mit eigener Verwaltung und Rechtsprechung übertrug, 1224Jahre seit Bestehen der Kirche in Kronstadt-BartholomaeJahre seit der Schlacht bei Reps und Ersterwähnung der Burg, 1324Jahre seit dem Baubeginn der St.-Michaels-Kirche in Klausenburg, 1349Jahre seit der urkundlichen Ersterwähnung der Kirche zu Heltau, 1349Jahre seit der urkundlichen Ersterwähnung von Marpod, Neudorf bei Hermannstadt, Roseln und Belleschdorf, 1349Jahre seit der urkundlichen Ersterwähnung von Reußen, 1424Jahre seitdem König Sigmund der Stadt Hermannstadt die Besitzungen und Einkünfte der Hermannstädter Propstei verliehen hat, 1424.Jahre seitdem den Bewohnern von Kronstadt und des Burzenlandes die Handelsvorrechte für die Moldau erneuert wurden, 1449.Jahre seitdem die Kerzer Abtei mit der Propstei der Hermannstädter Marienkirche durch König Mathias vereinigt wurde, 1474.Jahre seit Vollendung der Wehrkirchen in Klosdorf und Tobsdorf, 1524Jahre seit dem Aufenthalt Königin Isabellas, Johann Sigmunds sowie Georg Martinuzzis in Bistritz: Bestätigung aller früheren der Stadt verliehenen Rechte und Freiheiten, 1549.Jahre seit Ausbruch der Pest, 1574.Jahre seit der Schlacht bei Schellenberg, Sieg des Woiwoden der Walachei, Michael der Tapfere, über das Heer von Andreas Báthori, 1599.Jahre seit dem Frieden von Karlowitz: Bestätigung der Habsburger Herrschaft über Ungarn und Siebenbürgen, 1699.Jahre seit der Ansiedlung von Durlachern in Mühlbach, 1749Jahre seit der Revolution in Siebenbürgen 1848/1849Jahre seit Ernennung Hermannstadts zur Hauptstadt des Habsburgischen Fürstentums Siebenbürgen von 1849 bis 1865Jahre Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 5. April 1849 in HermannstadtJahre seit Errichtung der Zuckerrübenfabrik in Hermannstadt, 1849Jahre Kronstädter Zeitung, vorher Siebenbürgisches Wochenblatt, 1849Jahre seit der Schlacht von Schäßburg, 31. Juli 1849Jahre „Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt“, 1. Januar 1874 in HermannstadtJahre Zeidner Schulfest, 7. Juli 1874Jahre seit Eröffnung der Gewerbeschulen in Mühlbach, Bistritz und Broos, 1874Jahre Jagdverein BistritzJahre seit Einweihung des Georg-Daniel-Teutsch Denkmals in Hermannstadt, 19. August 1899.Jahre seit Erscheinen der kulturpolitischen Zeitschrift „Klingsor“, 1924Jahre seit Gründung der Honterus-Buchdruckerei und Verlagsanstalt in Hermannstadt, 1924Jahre seit dem ersten Siebenbürgischen Sängerfest in Cleveland, 1924Jahre seit dem rumänischen Staatsbürgergesetz, 23. Februar 1924Jahre seit dem Heilpflanzenanbau im Burzenland, 1924Jahre seit dem Bau des Höhenheims in der Schulerau durch die Kronstädter Sektion des SKV, 1924Jahre seit dem Frontwechsel Rumäniens und der Flucht und Evakuierung der Nordsiebenbürger Sachsen, 23. August 1944Jahre Deutsches Antifaschistisches Komitee, 13. Februar 1949Jahre seit Auflösung der Vereine in Rumänien, 1949Jahre seit Kollektivierung der Landwirtschaft in RumänienJahre „Neuer Weg“, 13. März 1949 in BukarestJahre Siebenbürgisches Jugendskilager am Hochkönig, Ostern 1949 an der SimonihütteJahre seit Gründung des Verbandes der Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben, 26. Juni 1949 in MünchenJahre seit Gründung der Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, 11. Dezember 1949 in StuttgartJahre seit Gründung des Landesverbandes Bayern des Verbandes, 1949Jahre seit Wiedererscheinen der Kirchlichen Blätter, 1974Jahre seit Gründung des Arbeitskreises Südostdeutsche Musik e.V., 1984Jahre seit Erscheinen der Zeitschrift Siebenbürgischen Familienforschung, 1984Jahre seit Gründung der Stiftung Siebenbürgische Bibliothek, 31. August 1999von Andreas Pinxner, Schriftsteller, 1674 in Hermannstadtvon Johann Bergleiter, Bischof der Ev. Landeskirche, 1774 in Heltauvon Johann Ferdinand Schur, Botaniker und Apotheker, 18. Februar 1799 in Königsbergvon Friedrich Wilhelm Schuster, Dichter, Philologe, Herausgeber, 29. Januar 1824 in Mühlbachvon Therese Bacon, Frauenrechtlerin, 27. Juni 1824 in Schäßburgvon Joseph Marlin, Schriftsteller, 27. August 1824 in Mühlbachvon Johann Böbel, Bäcker und Maler, 1824 in Hermannstadtvon Karl Graeser, Verleger, 5. Februar 1849 in Mediaschvon Mauritius (Moritz) Hieronymus v. Kimakowicz, Polyhistoriker, Naturwissenschaftler und Museologe, 22. September 1849 in Klaubuk/Mährenvon Carl Wolff, Ökonom, 11. Oktober 1849 in Schäßburgvon Emil A. Schneider, Fotograf in Mühlbach, 1849von Otto Piringer, Schriftsteller, 20. Februar 1874 in Broosvon Helene Greger-Honigberger, Opernsängerin, Pädagogin, 24. Mai 1874 in Elisabethstadtvon Heinrich Zeidner, Buchhändler, 20. August 1874 in Kronstadtvon Ella Gmeiner, Opernsängerin, 12. November 1874 in Kronstadtvon Friedrich Siegbert Höchsmann, Dichter, Pfarrer, 7. Dezember 1874 in Neustadt am Harbachvon Helene Schlandt-Wachner, Pädagogin, Frauenrechtlerin und Volkskundlerin, 26. Oktober 1874 in Sächsisch-Regenvon Hilda Schullerus, Vorsitzenden des Allgemeinen Frauenvereins der Evangelischen Landeskirche, Frauenrechtlerin und Abgeordnete, 14. März 1874von Theodor Kräutner, Geologe, 14. Januar 1899 in Baaßenvon Ida Closs, Fotografin in Mühlbach, 22. Februar 1899 in Gherlavon Elsa Reschner-Plattner, Pianistin und Musikpädagogin, 4. Februar 1899 in Stolzenburgvon Herta Schebesch, Schriftstellerin, 10. November 1899 in Sächsisch-Regenvon Erwin Wittstock, Schriftsteller, 25. Februar 1899 in Hermannstadtvon Prof. Dr. Gerhard Terplan, Veterinärmediziner, 16. März 1924 in Mediaschvon Hon.-Prof. Otto Gerd Folberth, Physiker, 28. November 1924 in Mediaschvon Dr. Hans Barth, Elektrotechniker und Publizist, 13. November 1934 in Seidenvon Roswitha Braun-Santa, Sprachwissenschaftlerin, 10. Januar 1934 in Karlsburgvon Peter Parler, Dombaumeister, 13. Juli 1399 in Pragvon Johannes Honterus, 23. Januar 1549 in Kronstadtvon Kaspar Helth, Theologe, 1574 in Klausenburgvon Johannes Sommer, Humanist, 1574 in Klausenburgvon Johannes Albrich, Arzt und Historiker, 23. Dezember 1749 in Kronstadtvon Johann Copony, Musiker und Komponist, November 1774 in Kronstadtvon Johann Hedwig, Botaniker, 18. Februar 1799 in Leipzigvon Johann Lukas Hedwig, Musiker, 8. Januar 1849 in Kronstadtvon Stephan Ludwig Roth, Pfarrer und Reformer, 11. Mai 1849 in Klausenburgvon Joseph Marlin, Schriftsteller, 30. Mai 1849 in Preßburgvon Karl Fuß, Pfarrer und Naturforscher, 1. Juli 1874 in Neudorfvon Eduard v. Czynk, Ornitologe und Publizist, 20. Januar 1899 in Fogaraschvon Karl Graeser, Verleger, 22. August 1899 in Wienvon Prof. Josef Harrach, Musikwissenschaftler, 15. September 1899 in Budapestvon Julie Fabritius, Gründerin und Vorsitzende des Frauenvereins zur Unterstützung der ev. Mädchenschule zu Kronstadt, 26. Dezember 1899 in Kronstadtvon Gottfried Gunesch, Forstwissenschaftler, 25. Juni 1924 in Kronstadtvon Leopold Adler, Fotograf, 8. Mai 1924 in Kronstadtvon Viktor Glondys, Bischof der Ev. Landeskirche, Philosoph, 28. Oktober 1949 in Hermannstadtvon Heinrich Wilhelm Höhr, Naturforscher, 26. November 1949 in Schäßburgvon Elsa Kreutzer, Violinistin und Pädagogin, 13. März 1974 in Hermannstadtvon Otto Czikelius, Architekt, Bauingenieur und Denkmalpflege, 21. März 1974 Hermannstadtvon Ernst Honigberger, Maler und Kunstpädagoge, 3. Mai 1974 in Wehr/Badenvon Hanns Schlüter-Ungar, Musiker, 17. Mai 1974von Dr. Luise Treiber-Netoliczka, Volkskundlerin, 7. Juli 1974 in Gundelsheimvon Alfred Ambrosi, Unternehmer und Önologe, 6. September 1974 in Lechbruck