Gedenktage 2021

Ereignisse, die die Geschichte der Siebenbürger Sachsen geprägt haben, Geburts- und Todestage von Persönlichkeiten mit besonderen Leistungen in Politik, Kultur und Wirtschaft

Samuel Carl von Brukenthal. Das Porträt von unbekannter Hand wurde 1936 von Hans Herrmann auf Holz aufgezogen und restauriert (Abdruck mit freundlicher Geneh­migung des Hermannstädter Stadtpfarramtes). Foto: peter-schweiger.com

Historische Ereignisse

Geburtstage

Todestage

seit dem Erlass grundlegender Handelsprivilegien für die Hermannstädter Kaufleute in Polen unter König Ludwig I., 1371seit dem Friedensabkommen des Kronstädter Distrikts mit der Walachei und Erneuerung grundlegender Handelsprivilegien für die Kronstädter Kaufleute unter Woiwode Radu II. Praznaglava, 1421seit Verleihung der freien Richterwahl an die Stadt Broos durch König Sigismund, 1421seit Einnahme Kronstadts und Verschleppung des Stadtrats durch die Osmanen, 1421seit der Wahl Stephan Báthorys zum Fürsten von Siebenbürgen, 25. Mai 1571seit Aufhebung der selbständigen sächsischen Gerichtsorganisation und Aufstellung königlich ungarischer Gerichtshöfe, 1871seit Gründung des Bistritzer Gesangskränzchen, 1871seit dem ersten Kindergarten in Hermannstadt unter Therese Jikeli, 1871seit Gründung der Mediascher Ackerbauschule durch die sächsische Nationsuniversität, 1871seit Gründung der Vereine der Siebenbürger Sachsen in Wien und Graz, 1871seit drittem Sachsentag, politische Spaltung in die Gruppen der Grünen und Schwarzen, 22. Oktober 1896seit Gründung des Vereins zur Förderung des Frauenerwerbes in Bistritz, 1896seit Zulassung von Mädchen zu Privatprüfungen an den Mittelschulen der Evangelischen Landeskirche A.B. in Siebenbürgen, 1896seit Gründung des Oratorienchores (Bach-Chores) der Hermannstädter Kirchengemeinde durch Franz ­Xaver Dressler, 1921seit Gründung des Freien Sächsischen Frauenbundes, 13. August 1921 in Hermannstadtseit der ersten Agrarreform in Rumänien, Gesetz wurde am 31. Oktober 1921 verabschiedetseit Gründung des Verbandes der Deutschen in Großrumänien, 17. September 1921 in Tschernowitzseit Anschluss der Evangelischen Kirche der Bukowina an die Evangelische Landeskirche A.B. in Siebenbürgen, 12. Januar 1921seit Verleihung des Frauenwahlrechts im Deutsch-Sächsischen Volksrat, 1931seit gewaltsamer Auflösung der Vereine, Gleichschaltung der Presse und Übergabe des konfessionellen Schul- und Erziehungswesens an die Deutsche Volksgruppe in Rumänien, 1941seit dem ersten Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl, Pfingsten 1951seit Gründung des Südostdeutschen Kulturwerks e. V., München, März 1951seit Gründung der Landesgruppen Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen-Bremen und Rheinland-Pfalz, 1951seit Gründung des Hermann-Oberth-Raumfahrtmuseums in Feucht, 1971von Samuel Freiherr von Brukenthal, Leiter der Siebenbürgischen Hofkanzlei in Wien, Landesgouverneur von Siebenbürgen, 26. Juli 1721 in Leschkirchvon Johann Samuel Keßler, Lyriker, 11. September (Taufe) 1771 in Hermannstadtvon Stephan Ludwig Roth, Pädagoge, Pfarrer, Nationalitätenpolitiker, Volkswirtschaftler, 24.11.1796 in Mediaschvon Hermann Bönicke, Chorleiter, Organist, Musikpädagoge in Hermannstadt, 26.11.1821 in Endorf/Sachsenvon Johann Carl Kirchner, Lyriker, 9. April 1821 in Broosvon Lotte Goldschmidt, Goldschmiedemeisterin, Kunstmalerin und Lehrerin, 30. Juli 1871von Alfred Ludwig Kamner, Pädagoge, Naturforscher und Ornithologe, Kronstadt 23. August 1871von Michael Königes, Schriftsteller, 29. Dezember 1871 in Zeidenvon Ida Servatius, Tanzlehrerin, Frauenrechtlerin, Politikerin und Vorsitzende diverser Vereinigungen, 3. August 1871 in Kronstadtvon Gerda Mieß, Dichterin, 4. Januar 1896 in Bistritzvon Otto Folberth, Schriftsteller, Herausgeber, 10. August 1896 in Mediaschvon Erhard Binder, Weinbaufachmann, 1. August 1896 in Mediaschvon Franz Karl Franchy, Dramatiker, Prosaschriftsteller, 21. September 1896 in Bistritzvon Misch Orend, Dialektologe, Volkskundler, 16. Oktober 1896, Jakobsdorf am Harbachvon Hans Wolfram Theil, Ingenieur, Architekt und Bildhauer, 8. Januar 1921 in Schäßburgvon Wilhelm Bruckner, Philologe, Mitbegründer des Verbandes der Siebenbürger Sachsen und des Hilfskomitees, 23. Januar 1921 in Hermannstadtvon Ernst Wagner, Agrarwissenschaftler und Landeskundler, 17. April 1921 in Wallendorfvon Helmut Sadler, Musiker, Komponist, 23. Juni 1921 Streitfort bei Repsvon Nik Karl Voik, Maler, Bühnenbildner, 30. Juni 1921 in Hermannstadtvon Bruno Moravetz, Sportjournalist, 11. September 1921 in Kronstadtvon Paul Rampelt, Mundartdichter und Opernsänger, 29. November 1921 in Mediaschvon Johann Sigismund Zápolya, Fürst von Siebenbürgen, 14. März 1571 in Weißenburgvon Zacharias Weyrauch (Thurinus), Bischof der Evangelischen Kirche A.B., 6. Januar 1621von Michael Conrad v. Heydendorff, Schriftsteller, Bürgermeister, Königsrichter, 9. November 1821 in Meschenvon Lucas Joseph Marienburg, Theologe, Historiker und Geograph, 8. August 1821 in Marienburgvon Michael Traugott Josephi, Lyriker und Herausgeber, 1846von Johann Daniel Czekelius, Landesoberingenieur, Naturwissenschaftler, 10. Oktober 1871 in Hermannstadtvon Theodor Glatz, Maler, Zeichner, Radierer, Lithograph und Fotograf, 3. April 1871 in Hermannstadtvon Friedrich Wilhelm Stetter, Kameralingenieur, Pfarrer und Ornithologe, 1871 in Hermannstadtvon Wilhelm Friedrich Maetz, Baumeister, 17. Mai 1896 in Hermannstadtvon Mauritius (Moritz) v. Kimakowicz-Winnicki, Polyhistor, Naturwissenschaftler und Museologe, 5. März 1921 in Hermannstadtvon Robert Wellmann, Maler, 22. Februar 1946 in Paks (Ungarn)von Rudolf Eisenmenger, Arzt, Erfinder, 27. Juni 1946 in Wienvon Karl Kurt Klein, Literatur- und Sprachwissenschaftler, 10. Januar 1971 in Innsbruckvon Hermann Morres, Maler und Zeichenlehrer, 30. März 1971 in Kronstadtvon Richard Oschanitzky, Dirigent, Komponist, 26. Juni 1971 in Billedvon Paul Rampelt, Mundartdichter, Opernsänger, 2. Januar 1996 in Fürstenfeldbruckvon Erhard Daniel, Fotograf, 24. Juli 1996 in Regensburgvon Erhard Krauss, Mundartdichter, 4. September 1996 in Lechbruckvon Gustav Gündisch, Historiker, Quelleneditor, 19. September 1996 in Gundelsheim a. N.

Zusammengestellt von Dr. Ingrid Schiel