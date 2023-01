Die Gedenktage 2023 zu historischen Ereignissen, Geburts- und Todestagen wurden zusammengestellt von Dr. Ingrid Schiel.

Vor 90 Jahren: Beim fünften Sachsentag am 1. Oktober 1933 in Hermannstadt wurde ein neues Volksprogram (Handlungsanweisung für die politische Organisation) verabschiedet. Foto: Fotoarchiv Siebenbürgen-Institut, Gundelsheim/N.

Historische Ereignisse

Geburtstage

Todestage

725 Jahre erste urkundliche Erwähnung von „Schespurch“,1298650 Jahre seitdem die Hermannstädter das Privileg erhielten, Wachs zu gießen und es mit ihrem Stadtzeichen versehenen im ganzen Reich feilzubieten, 1373650 Jahre seitdem die Hermannstädter das Handelsprivileg bis nach Wien erhielten, 1373575 Jahre seit Erneuerung des Handelsprivilegs der Kronstädter für die Moldau, 1448550 Jahre seit Bestätigung des Statuts der Schäßburger Drechslerzunft durch den Magistrat, 1473550 Jahre seit dem Recht für die Stadt Hermannstadt und die Sieben Stühle, den Saumpfad durch den Rotenturm-Pass zu erweitern, 1473525 Jahre seit Erneuerung der Marktrechte in Mediasch durch König Wladislaw II., 1498525 Jahre seit Festsetzung des Statuts für die Kronstädter Zünfte der Kürschner, Lederer und Weißgerber zur Versorgung mit Fellen aus Siebenbürgen und Fogarasch, aus der Moldau und der Walachei, 1498475 Jahre erstes Verzeichnis der Bistritzer Gymnasialbibliothek, 1548375 Jahre seit Ende des Dreißigjährigen Krieges, an dem wiederholt Fürsten von Siebenbürgen teilnahmen, 1648 Siebenbürgen ist Signatarmacht175 Jahre seit der Revolution in Siebenbürgen, 1848175 Jahre seit der Zerstörung Sächsisch-Regens durch die Szekler, 1848175 Jahre seitdem der Landtag die Union Siebenbürgens mit Ungarn beschloss, 1848175 Jahre Aufhebung der Leibeigenschaft, 1848175 Jahre seitdem die Sächsische Nationsuniversität beschloss, Rumänen auf Sachsenboden als gleichwertige Bürger anzuerkennen, 1848175 Jahre seit Gründung des Siebenbürgisch-Deutschen Jugendbundes in Mediasch, 1848150 Jahre seit Eröffnung des Fröbel-Kindergartens in Mediasch, 1873150 Jahre seit Eröffnung der Hauptvolksschulen (höhere Volksschulen) mit Koedukation in Agnetheln, Birthälm, Broos, Großschenk und Heltau, 1873150 Jahre seit Eröffnung der Gewerbeschulen in Agnetheln, Mediasch, Reps, Schäßburg, 1873150 Jahre seit der Weltausstellung in Wien, an der erstmals sächsisches Gewerbe teilnahm, 1873150 Jahre seit Anschluss Kronstadts an das Eisenbahnnetz, 1873150 Jahre seit Gründung des Siebenbürgischen Alpenvereins in Kronstadt, 10. Mai 1873150 Jahre seit Fertigstellung der neugotischen Saalkirche in Zendersch, 1873125 Jahre seit Eröffnung des Internats Alberthaus in Schäßburg, 1898125 Jahre Frauendeputation zum Kaiser in Wien, Petition zum Ortsnamengesetz, 1898125 Jahre Einweihung des Honterus-Denkmals in Kronstadt, August 1898125 Jahre seit Gründung des evangelischen Waisenhauses in Bukarest, 1898125 Jahre seit dem Anschluss Agnethelns an das Eisenbahnnetz, 1898100 Jahre seit Gründung der Fürsorgestelle der evangelischen Landeskirche A. B. in Siebenbürgen, hervorgegangen aus der Hauptstelle für evangelische Säuglingsfürsorge, 1923100 Jahre neue Verfassung Großrumäniens, 30. März 1923100 Jahre seit Gründung der Medizinischen Zeitschrift des siebenbürgisch-deutschen Ärztevereins, 192390 Jahre Sachsentag, Verabschiedung eines neuen Volksprogrammes, 1. Oktober 1933 in Hermannstadt90 Jahre seit den letzten freien Wahlen zum Deutsch-Sächsischen Volksrat, die Nationalsozialistische Selbsthilfebewegung der Deutschen in Rumänien erzielt die Mehrheit, Herbst 193375 Jahre Nationalisierung der Industrie- und Gewerbebetriebe, Geschäfte, Apotheken, Banken und Wohnhäuser, Dekretgesetz vom 11. Juni 194875 Jahre Verstaatlichung der evangelischen Schulen und Kindergärten, Kulturgesetz vom 3. August 194850 Jahre seit Gründung des Instrumentalensembles „Cantus serenus“ in Kronstadt, 197350 Jahre seit Eröffnung des Siebenbürgerheimes in Lechbruck, 3. Februar 197340 Jahre Föderation der Siebenbürger Sachsen, 3. Oktober 1973 in Elixhausen-Sachsenheim525. von Johannes Honterus, Reformator, Kronstadt 1498225. von Joseph Greissing, Stadphysikus von Kronstadt, Bekämpfer der Cholera, 1. August 1798 in Kronstadt200. von Lucas Friedrich Zekeli, Pfarrer, Hochschullehrer, Geologe und Paläontologe, 13. Januar 1823 in Schäßburg200. von Johann Michael Salzer, Pfarrer und Naturforscher, 23. Oktober 1823 in Birthälm200. von Martin Malmer, Pfarrer und Volksliedforscher, 25. Oktober 1823 in Bulkesch200. von Jakob Rannicher, Rechtsanwalt, Politiker und Publizist, 7. November 1823 in Hermannstadt200. von Alexander Flechtenmacher, Komponist, Dirigent, Violinist, Musikpädagoge, 23. Dezember 1823 in Jassy175. von Adele Zay, Frauenrechtlerin, Lehrerin, Direktorin, Abgeordnete, 29. Februar 1848 in Hermannstadt175. von Julius Paul Römer, Botaniker, Heckel-Schüler, Mittelschullehrer, Pionier des Bergwanderns und des Naturschutzes, 21. April 1848 in Kronstadt175. von Leopold Adler, Photograph mit Atelier in Kronstadt, 12. Juli 1848 in Nusl/Nusle (Prag)175. von Prof. Dr. Josef Harrach, Musikpädagoge, Wissenschaftler, Schriftsteller, 14. September 1848 Sächsisch-Regen150. von Irene v. Brennerberg, Violinistin und Musikpädagogin, 14. März 1873150. von Wilhelm Orendt, Konzert- und Opernsänger, Hermannstadt 26. März 1873150. von Fritz Connert, Diplomlandwirt, Direktor der Ackerbauschule, Abgeordneter, 28. Juni 1873 in Meschen150. von Hans Copony, Opernsänger, 30. August 1873 in Neustadt im Burzenland150. von Luise Gottschling, Lehrerin, Metreologin der Hermannstädter Wetterwarte, 1. September 1873 Hermannstadt150. von Hermine Schaser geborene Csech von Sternheim, Französisch-Lehrerin, Vorsitzende verschiedener Vereinigungen, Abgeordnete für kirchliche und politische Gremien, 1. Oktober 1873150. von Dr. Wilhelm Depner, Chirurg, Obmann des Burzenländer Sächsischen Kreisausschusses, 24. Oktober 1873 in Heldsdorf150. von Emil Fischer, Photograph mit Atelier in Hermannstadt, 29. Dezember 1873 in Philippopolis (Plowdiw)125. von Josef Fischer, Photograph im Atelier seines Halbbruders Emil Fischer in Hermannstadt, 6. Januar 1898 in Rustschuk (Russe)125. von Hans Lurtz, Photograph mit Atelier in Schäßburg, 17. Januar 1898 in Bukarest125. von Walther Scheiner, Pfarrer, Historiker, Sprachwissenschaftler, Volksliedforscher, 25. März 1898 in Schäßburg125. von Karl Julius Theil, Organist, Musiklehrer, Chordirigent in Schäßburg, 5. Mai 1898 in Mediasch125. von Norbert Wolfgang Stephan v. Hannenheim, Komponist, 15. Mai 1898 in Hermannstadt125. von Heinrich Zillich, Schriftsteller und Politiker, 23. Mai 1898 in Kronstadt125. von Ludwig Klaster, Pfarrer und Volkskundler, 18. Juni 1898 in Petersdorf125. von Oskar Pastior, Zeichenlehrer, Amateurfilmer und -photograph, 31. Juli 1898 in Hermannstadt125. von Franz Xaver Dressler, Organist, Chorleiter und Musikpädagoge, Gründer des Brukenthal-Chores in Hermannstadt, 19. November 1898 in Aussig/Ustí nad Labem100. von Heinz Schunn, bildender Künstler, 3. Mai 1923100. von Prof. Dr. Paul Philippi, Theologe und Politiker, 21. November 1923 in Kronstadt100. von Walter Brandsch, Philologe und Volkskundler, 30. November 1923 in Burgberg175. von Franz Conrad, Hofagent der Königlich-siebenbürgischen Hofkanzlei und Bevollmächtigter der Sächsischen Nationsuniversität, 15. Dezember 1848 in Wien175. von Karl Goos, Rektor der Bergschule, Abgeordneter im Budapester Reichstag, 29. Dezember 1848 in Denndorf150. von Michael Scherg, Weber und Unternehmer, 6. Februar 1873 in Kronstadt125. von Johann Fabini, Pfarrer, 22. Januar 1898125. von Alexander Flechtenmacher, Komponist, Dirigent, Violinist, Musikpädagoge, 28. Januar 1898 in Bukarest125. von Eduard Albert Bielz, Jurist und Naturforscher, 26. Mai 1898 in Hermannstadt125. von Fritz Schullerus, akademischer Maler, Zeichenlehrer, 22. Dezember 1898 in Großschenk100. von Johann Roth, Sprachwissenschaftler, Bearbeiter des Siebenbürgisch-Sächsischen Wörterbuches, 27. August 1923 in Hermannstadt75. von Hermann Klöß, Lyriker und Dramatiker, 3. Juni 1948 in Hermannstadt75. von Friedrich Reimesch, Pfarrer und Sagensammler, 1. August 1948 in Karlsbad/Karlovy Vary75. von Lula Mysz-Gmeiner, Konzertsängerin, 7. August 1948 in Schwerin75. von Albert Schuller, Architekt, 27. Oktober 1948 in Kronstadt50. von Ernestine Konnerth-Kroner, Malerin, 1. Januar 1973 in Stuttgart50. von Ludwig Klaster, Pfarrer und Volkskundler, 12. Juni 1973 in Urwegen50. von Gustav Treiber, Bauingenieur und Denkmalspfleger, 16. November 1973 in Gundelsheim50. von Ida Guggenberger, Photographin mit Atelier in Mediasch und Hermannstadt, Hof-Porträtistin, 7. Dezember 1973 in Rimsting