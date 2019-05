15. Mai 2019 Druckansicht

Werke von Pomona Zipser in Kloster Lehnin

Die Galerie am Klostersee in der brandenburgischen Gemeinde Kloster Lehnin (Landkreis Potsdam-Mittelmark) zeigt im Rahmen einer Gruppenausstellung auch Arbeiten der in Hermannstadt geborenen Künstlerin Bildhauerin und Malerin Pomona Zipser (Tochter der Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreisträgerin Katharina Zipser).

Die Jubiläumsausstellung – es ist die 100. Ausstellung in der Galerie am Klostersee – wurde am 12. Mai eröffnet und dauert noch bis zum 7. Juli (Öffnungszeiten der Galerie am Klostersee, Zum Strandbad 39, in 14797 Kloster Lehnin: Freitag-Sonntag von 11.00-18.00 Uhr und nach Vereinbarung; Website: Die Jubiläumsausstellung – es ist die 100. Ausstellung in der Galerie am Klostersee – wurde am 12. Mai eröffnet und dauert noch bis zum 7. Juli (Öffnungszeiten der Galerie am Klostersee, Zum Strandbad 39, in 14797 Kloster Lehnin: Freitag-Sonntag von 11.00-18.00 Uhr und nach Vereinbarung; Website: www.galerie-am-klostersee.de ).

Schlagwörter: Ausstellung, Pomona Zipser

