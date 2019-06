Dr. Konrad Gündisch bleibt Vorsitzender des Schlossvereins

Am Freitag, den 6. Juni, geht es hoch her in der VR Bank Dinkelsbühl. Ab 15 Uhr tagt der Vorstand des Schlossvereins, ab 16.30 Uhr folgt die erste große Mitgliederversammlung mit Neuwahlen. Spannende Themen zu den Baufortschritten, der Finanzierung, des Betreibers, der Satzungsänderung und Mitgliedererweiterung des Vereins stehen auf der Tagesordnung. Ein Stand des Schlossvereins informiert in den nächsten Tagen, ein Vortrag präsentiert Baufortschritte auf Schloss Horneck und eine Spende an den Schlossverein rührt die Herzen.

In der Sitzung des Schlossvereins werden die Baufortschritte, Ausgaben, Gespräche mit den Behörden ab Januar 2019 von Dr. Axel Froese und Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch anhand einer Powerpoint-Präsentation erörtert und dargelegt. Alle Quartalsberichte wurden der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) zeitgerecht vorgelegt. Holzarbeiten, Fensterarbeiten, Putz- und Gipserarbeiten wurden ausgeschrieben und nach entsprechenden Rückläufen weitestgehend vergeben.Ein Betreiber und Pächter für das Kultur- und Begegnungszentrum wurde gefunden und erfüllt die Ausschreibungsbedingungen (siehe gesonderter Bericht). Die vom Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages beschlossene Nachförderung in Höhe von 880 000 Euro wird formell in diesen Wochen beantragt, eine Vorabsprache fand am 27. Juni mit dem Staatlichen Hochbauamt Schwäbisch Hall statt.Der Vorstand hat die Mitgliederanzahl in der Satzung erweitert. Ab 49 Euro Jahresbeitrag können Mitgliedsanträge an den Vorstand gestellt werden. Die Mitgliedsanträge werden vom Vorstand genehmigt und somit hat der Vorstand derzeit 30 zusätzliche Mitglieder.Im Anschluss an die Vorstandssitzung folgte die erste Mitgliederversammlung, an der schon neue Mitglieder teilnahmen. Im ersten Teil stellte sich der neue Betreiber in einer kurzweiligen Präsentation vor. Es folgten die Berichte des Vorstands über den Stand der Bauarbeiten und der Bericht des Kassenprüfers; im Anschluss die Neuwahl des neuen Vorstands.Für den neuen Vorstand waren auf Vorschlag des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland folgende Personen nominiert: Herta Daniel, Dr. Axel Froese, Dr. Konrad Gündisch und Patrick Welther. Der Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V. (AKSL) sowie das Sozialwerk werden durch die jeweiligen Vorsitzenden vertreten. Der Vorsitzende des Kulturrats ist qua Amtes Vorstandsmitglied, der Kulturrat hat als Vorstandsmitglied Dr. Ingrid Schiel nominiert. Für die Vorstandswahlen kandidierten: Werner Henning, Michael Konnerth, Reinhold Sauer, Alfred Horst Deptner, Werner Gohn-Kreuz. Aus der Mitgliederversammlung wurden noch Hans-Georg Göbbel, Bernd Rathke und Ilse Welther benannt. Gewählt wurden: Deptner, Gohn-Kreuz, Henning, Konnerth, Göbbel und Welther. Die gewählten Vorstandsmitglieder nahmen die Wahl an. Vom abwesenden Gohn-Kreuz liegt eine Annahmeerklärung für den Fall der Wahl vor. Der neue Vorstand wurde beglückwünscht und trat danach zur Konstitution zusammen. In den geschäftsführenden Vorstand wurden wiedergewählt: Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch als Vorsitzender, Dr. Axel Froese und Herta Daniel als Stellvertreter. Schatzmeister bleibt weiterhin Michael Konnerth und Schriftführer wird Dr. Ulrich Wien.Danach ging es direkt an konkrete Arbeiten in Dinkelsbühl. Der Schlossverein präsentierte sich beim Heimattag mit einem Stand im katholischen Pfarrzentrum in Dinkelsbühl. Neue Roll-Ups, neue Flyer informierten über Baufortschritte; Taschen mit Schlossdesign und die Original Schlosssteine wurden zugunsten des Umbaus verkauft. Eine gelungene, sehr gut besuchte Powerpoint-Präsentation, vorgetragen von Gündisch und Froese, rundet den Auftritt des Schlossvereins ab. Auch auf der BUGA Heilbronn präsentiert sich der Schlossverein mit einem Infostand. Das Highlight in Dinkelsbühl war die öffentliche Übergabe eines Schecks von SJD-Bundesjugendleiter Dr. Andreas Roth über 2500 Euro im Namen der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) an den Vertreter des Schlossvereins Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch. 16 Tanzgruppen verzichteten auf ihre Aufwandentschädigung zugunsten des Schlossvereins. Eine sehr berührende und zukunftsweisende Geste der Jugend, die die Wichtigkeit des Umbaus von Schloss Horneck erkennt. DANKE!

Heidrun Negura