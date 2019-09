Agnethler beim Oktoberfestzug am 22. September in München

Die Siebenbürger Sachsen werden beim Trachten- und Schützenzug des Münchner Oktoberfestes am Sonntag, dem 22. September, durch die HOG Agnetheln und die Siebenbürger Blaskapelle Landshut vertreten. Rund 100 Trachtenträger unter der Leitung von Helga Lutsch und Christa Andree werden die Festtrachten Agnethelns präsentieren.

Agnethler Jugendliche beim Oktoberfestumzug 1999 in München.

Agnethler in Erwachsenentracht beim Oktoberfestzug 1999 in München.

Kinder in Agnethler Tracht.

Agnethler Mädchentracht.

Die Siebenbürger Blaskapelle Landshut wird die Siebenbürger Sachsen zusammen mit der HOG Agnetheln beim Oktoberfestzug am 22. September 2019 vertreten.

Die Zugnummer der Agnethler ist 11c. Unter der Zugnummer 11 b begleitet die 25 Mann starke Blaskapelle Landshut, unter der Leitung von Otto Wellmann, ebenfalls einem Agnethler, die Trachtenträger. Die Aufstellung der siebenbürgischen Gruppe erfolgt zwischen 8.00 und 9.00 Uhr in der Widenmayerstraße 4.Der Festzug wird am Sonntag, dem 22. September 2019, von 10.00 bis 12.00 Uhr, in der ARD live in viele Länder der Welt übertragen. Einen Zusammenschnitt strahlt das Bayerische Fernsehen am Sonntagabend von 20.15 bis 22.15 Uhr aus.Zur Silberhochzeit von König Ludwig I. und Therese von Bayern erstmals im Jahre 1835 abgehalten, hat sich der Festzug seit den fünfziger Jahren zu einem herausragenden Ereignis entwickelt, das begeisterte Zuschauer aus aller Welt anzieht. Neuntausend Mitwirkende, gegliedert in 60 Gruppen, präsentieren die Vielfalt von Trachten, Brauchtum und Volkstanz. Je nach Wetterlage werden bis zu 250.000 Zuschauer die sieben Kilometer lange Strecke vom Max-II.-Denkmal in die Prachtstraßen der Innenstadt, Maximilian-, Residenz- und Ludwigstraße, am Odeons-, Lenbachplatz und Stachus vorbei durch die Sonnenstraße und Schwanthaler-, Paul-Heyse-Straße bis zur Theresienwiese säumen.Das Gewand der jungen Frauen aus Agnetheln besteht aus einem leinenen Hemd, dem pelzverbrämten Leibchen, dem schwarzen knöchellangen Rock aus Seide, Gabardine oder Kleidertaft, einer Tüllschürze, einem seidenen Gürteltuch zum Gliedergürtel oder Spangengürtel.Als Brustschmuck wird ein „Heftel“, meist ein altes Familienerbstück aus dem 17. und 18. Jahrhundert, getragen. Das Hemd hat an den Ärmeln eine eingearbeitete Zierleiste. Als Grundmotiv, verbunden mit Ranken in Plattstich, finden wir teils in Reihung, teils in Kreisen die „Agnethler Sternchen“.Die „Bockelung“ ist eine mittelalterliche Umhüllung des Kopfes bei der das Gesicht mit einem weißen Schleier aus Tüll mit Spitzen und Goldtressen der mittels langer „Bockelnadeln“ – aus Silber oder Gold mit Perlen, Halbedelsteinen oder Glassteinen oder mit Emailauflagen – befestigt, umrahmt wird.Bei der Agnethler Männertracht sind Dolman, Mente und Schnürengürtel, sind der städtischen Tracht entnommen, die ihrerseits Anleihen bei dem ungarischen Adel machte. Dolman, Mente und Stiefelhose sind aus schwarzem Tuch.Die Teilnahme am Oktoberfestzug ist eine exzellente Gelegenheit, siebenbürgisch-sächsische Tradition der weltweiten Öffentlichkeit zu zeigen. Nach 20 Jahren (1999) sind die Agnethler zum zweiten Mal dabei. Die Teilnahme am Umzug wird gefördert durch die Kulturreferentin für Siebenbürgen, Dr. Heinke Fabritius, aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Helga Lutsch