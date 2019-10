Lesungen mit Dagmar Dusil

Die aus Hermannstadt stammende Autorin Dagmar Dusil, die kürzlich von der KünstlerGilde Esslingen mit dem „Literaturpreis 2019“ in der Sparte Prosa ausgezeichnet wurde (diese Zeitung berichtete), bestreitet in den kommenden Monaten mehrere Lesungen von Hermannstadt über Wien und Salzburg bis hin nach München und Frankfurt am Main.

Dagmar Dusil mit Frieder Schuller, Stifter des Katzendorfer Dorfschreiberpreises. Foto: Roland Barwinsky

11. Oktober, 18.00 Uhr: Literarisch-musikalisch-kulinarischer Abend mit Dagmar Dusil, Beatrice Ungar, Viktoria Nitu, Sara Eiwendt; Buchpräsentation und Lesung aus „So is(s)t Hermannstadt“, Spiegelsaal des Deutschen Forums, Hermannstadt.18. Oktober, 17.30 Uhr: Buchpräsentation und Lesung „Auf leisen Sohlen. Annäherungen an Katzendorf“, Brauchtumszentrum Lainerhof, Gneiserstraße 14, 5020 Salzburg19. Oktober, 18.00 Uhr: Frauengestalten in „Auf leisen Sohlen. ­Annäherungen an Katzendorf“, Kultur- und FrauenreferentInnentagung des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, Haus der Heimat, Imbuschstraße 1, 90473 Nürnberg20. Oktober: Frankfurter Buchmesse, Gemeinschaftslesung Pop Verlag (Uhrzeit steht noch nicht fest)25. Oktober, 19.00 Uhr: Buchpräsentation und Lesung „Auf leisen Sohlen. Annäherungen an Katzendorf“, musikalische Begleitung: Johann Markel (NL), Schlossstraße 92, Stuttgart26. Oktober, 18.15 Uhr: Jahrestagung des EXIL-P.E.N., Buchvorstellung „Auf leisen Sohlen. Annäherungen an Katzendorf“, Moderation: Katharina Kilzer, Hotel Meteora, Weizsäckerstraße 1, 72074 Tübingen22. November, 18.00 Uhr: Buchpräsentation und Lesung „Auf leisen Sohlen. Annäherungen an Katzendorf“, Haus der Heimat, Steingasse 25, 1030 Wien17. Dezember, 19.00 Uhr: Lesung und Gespräch (Dagmar Dusil, Josef Balazs) „Auf leisen Sohlen. Annäherungen an Katzendorf“, Haus des Deutschen Osten, Am Lilienberg 5, München