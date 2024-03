Musikalisch-literarischer Salon in Bamberg: „Frédéric Chopin und Carl Filtsch“

Der zweite musikalisch-literarischer Salon „Frédéric Chopin und Carl Filtsch / Lehrer und Schüler. Die Geschichte zweier Genies“ findet am Sonntag, dem 17. März, um 15.00 Uhr im Spiegelsaal der Harmonie / Schillerplatz 7 in Bamberg statt. Konzept: Dagmar Dusil. Am Klavier: Ivan Shemchuk / Czernowitz, Jassy, Sprecherinnen: Luise Pelger Pomarius und Dagmar Dusil.

Zweiter musikalisch-literarischer Salon „Frédéric Chopin und sein Lieblingsschüler Carl Filtsch“ im Juli 2023 im Spiegelsaal des Forums in Hermannstadt. Foto: Razvan Negru (Tribuna)

Seit 2022 findet zum Auftakt des Filtsch-Festivals in Hermannstadt jeweils ein musikalisch-literarischer Salon statt. So wurde im ersten Salon Filtsch im Kontext seiner Zeit beleuchtet. Dieser Salon fand bis jetzt fünf Mal erfolgreich in Hermannstadt, Deutsch-Weißkirch, Bamberg, Wien und Düsseldorf statt und ist in diesem Jahr in Mühlbach, Bukarest, Konstanza (Constanţa) in Rumänien sowie in London geplant.Der zweite Salon legt den Fokus auf das siebenbürgische Wunderkind Carl Filtsch und seinen Lehrer Frédéric Chopin, dessen Lieblingsschüler er war. Gleichzeitig ist es die Geschichte zweier Genies. Zwischen den einzelnen Textpassagen hören Sie Werke von Chopin und Carl Filtsch. Neben der Schwierigkeit, den Salon zu finanzieren, ist es auch nicht einfach, entsprechende Pianisten oder Pianistinnen zu finden, die die gewünschten Werke spielen.Die nur sechzehnjährige Irisa Filip spielte alle Werke im ersten Salons, eine Tour de force, die sie unter großen Beifall bewältigte.Für den zweiten Salon konnten wir den Ukainer Ivan Shemchuk, der seit 2018 im rumänischen Jassy lebt, gewinnen, ein Glücksfall für uns und für die Zuhörer.Im Vorjahr gewann er beim Finale des 27. Internationalen Wettbewerbs-Festival „Carl Filtsch“ in Hermannstadt den 1. Preis. Er spielte mit dem Orchester das 1. Klavierkonzert in e-Moll von Chopin.Am 17. März 2024 wird er mit Werken von Chopin und Filtsch in Bamberg zu hören sein. Wir laden Sie herzlich ein, dabei zu sein. Sie werden einen sensiblen, talentierten Pianisten erleben, der nicht nur ein wunderbarer Pianist, sondern auch ein bescheidener und demütiger Künstler ist.Für die finanzielle Unterstützung danken wir dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen in München und für die vor Ort Organisation Christa Reckert, Vorsitzende der Kreisgruppe Bamberg des Verbands der Siebenbürger Sachsen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Der Eintritt ist frei.

Dagmar Dusil