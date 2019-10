Germanisten tagen in Bad Kissingen

Zur 14. Nachwuchsgermanistentagung lädt die Akademie Mitteleuropa e.V. in Zusammenarbeit mit dem Mitteleuropäischen Germanistenverband für den 24. bis 28. November in den „Heiligenhof“ in Bad Kissingen ein. Die Tagung für Germanistikstudenten und -doktoranden aus Deutschland und Ostmitteleuropa steht unter dem Titel „Netzwerke – Rivalitäten – Gruppen – Solitäre. Deutschsprachige Autoren aus dem östlichen Europa“.

Es konnten folgende Referenten gewonnen werden: Dr. Kalina Mróz-Jabłecka (Breslau): Netzwerke der Gelehrten in der Barockzeit: Predigtliteratur; Dr. Tomas Jabłecki (Breslau): Netzwerke der Dichter in der Barockzeit: Gelegenheitsdichtung; Dr. Rita Nagy (Budapest): Konkurrierende deutschsprachige Buchdruckerfamilien im Königreich Ungarn um 1800; Dr. Jan Pacholski (Breslau): Einzelgänger im Netzwerk – Autoren der Reiseberichte durch das Riesengebirge im 18. Jahrhundert; Frank Schablewski (Düsseldorf): Dichterische Rivalität zwischen Immanuel Weissglas und Paul Celan; Dr. Ioanna Flinik (Stolp) „Eastern Turns“ in der deutschsprachigen Literatur; Dr. Hans-Jürgen Schrader (Genf) mit zwei Vorträgen: Paul Celans Gedichte nach Auschwitz, Reflexionen zum Eintritt in sein hundertstes Lebensjahr und Das Netzwerk deutschsprachiger, aus der früheren Donaumonarchie stammender Lyriker in Israel; Dr. Kateřina Kovačková (Pilsen): Deutsche Schriftsteller aus Böhmen und Mähren, die die politischen Entwicklungen des 20. Jahrhinderts antizipiert, katalysiert und rezipiert haben; Claudia Merz (Olmütz): Solidarität oder Rivalität unter Frauen (deutschmährische und deutschböhmische Autorinnen); Dorota Nowicka (Breslau): Bruch mit dem etablierten Schreiben – Marie von Ebner-Eschenbach als Pionierin; Dr. Peter Becher (München): Die Antipoden Josef Mühlberger und Wilhelm Pleyer; Dr. Elke Mehnert (Chemnitz/Pilsen): „Parallelen schneiden sich im Unendlichen“; Dr. Erich Unglaub (Braunschweig): Franz Xaver Kappus und der Briefwechsel mit Rainer Maria Rilke; Hermann Müller (Knittlingen): Gusto Gräser und der Monte Verità; Dr. Raluca Rădulescu (Bukarest/Tübingen): José F. A. Oliver: Hommage an Paul Celan; Dr. Andras Balogh (Budapest/Klausenburg): Dogmatische Kommunisten und Ästheten in den deutschsprachigen Literaturen des östlichen Mitteleuropa; Dr. Ioan Mirel Habean (Hermannstadt): „Sängerstreit“ um „Feigenschnaps“ oder Franz Hodjak und das Internet; Dr. Adrian Madej (Breslau): Jürgen Fuchs als literarische Figur; PD Martin Maurach (Olmütz): „Ich glaube, im Namen meiner Freunde zu sprechen...“. Max Brods Stil und Schreibweise im „Prager Kreis“. Zudem gibt es eine Präsentation studentischer Arbeiten und eine Lesung von Marcel Krüger, Stadtschreiber von Allenstein/Olsztyn, mit einer Einführung durch Dr. Magdalena Gebala.Die Veranstaltung wird voraussichtlich gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Die Kosten betragen 50 Euro, inkl. Unterkunft und Verpflegung. Anfragen sind zu richten an Studienleiter Gustav Binder, Telefon: (09 71) 71 47 14, Fax: (09 71) 71 47 47, E-Mail: studienleiter[ät]heiligenhof.de.