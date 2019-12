Neuer Literaturpreis

Eine Gruppe von Schriftstellern, Literaturwissenschaftlern und Journalisten, bestehend aus Werner Kremm, Horst Samson, Olivia Spiridon, Erwin Josef Ţigla als Gastgeber und Joachim Wittstock, hat auf Anregung des Schriftstellers Hellmut Seiler den Rolf-Bossert-Gedächtnispreis ins Leben gerufen, um das Andenken an diesen viel zu früh verstorbenen Dichter und sein Werk wachzuhalten.

Damit geht die Gründung eines Förder- und Freundeskreises einher, der bisher 25 Mitglieder umfasst und neuen Mitgliedern offensteht (E-Mail-Kontakt: seilerhellmut[ät]gmail.com). Der Preis wird alljährlich im Rahmen der Deutschen Literaturtage in Reschitza verliehen, die 2020 zum 30. Mal ausgetragen werden. Er ist mit 1000 Euro dotiert. Das Preisgeld besteht aus Spenden.Erwartet werden namentlich gekennzeichnete deutschsprachige unveröffentlichte Texte – bis fünf Gedichte oder Aphorismen bzw. bis fünf DIN-A4-Seiten Kurz-/Minimalprosa, einzusenden bis jeweils 17. Februar (Rolf Bosserts Todestag) an die Deutsche „Alexander Tietz“-Bibliothek Reschitza / Biblioteca Germana „Alexander Tietz“ Reşiţa, Bd. Revoluţia din Decembrie Nr. 22, RO-320086 Reşiţa und im PDF- oder Word-Format an die Mailadresse: contact[ät]erwinjoseftigla.ro. Die 30. Auflage der Deutschen Literaturtage findet vomin Reschitza statt.

Horst Samson