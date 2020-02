Gedenktage 2020

Ereignisse, die die Geschichte der Siebenbürger Sachsen geprägt haben, Geburts- und Todestage von Persönlichkeiten mit besonderen Leistungen in Politik, Kultur und Wirtschaft.

Historische Ereignisse

Geburtstage

Todestage

seit der ersten urkundlichen Erwähnung Mühlbachs durch Papst Innozenz IV., 22. Februar 1245Tatareneinfall in Siebenbürgen, 1345seit Verleihung eines Ablassbriefes für die Kirche zu Weißenburg, 1345Schutzburg Landskron am Eingang des Roten-Turm-Passes, 1370Grundlegende Handelsprivilegien für die Hermannstädter Kaufleute unter unter König Ludwig I., 1370bedeutendstes vorreformatorisches Fresko in der Stadtpfarrkirche zu Hermannstadt, 1445erster Kapellenbau Maria Radna, 1520seit König Ludwig II. Marktschelken das Recht, einen eigenen Richter zu wählen, bestätigte, 1520.seit Beschluss der Generalsynode, die lutherische Reformation durchzuführen, 17. Mai 1545 in Mediascherste Papiermühle des Landes, 1545 in Kronstadtseit Vertrag von Speyer: Anerkennung der Oberhoheit der Habsburger als Könige Ungarns, Reichstag 1570seit Einwanderung der Hutterer aus Mähren, um 1620seit Gründung des Schäßburger Clamydaten-Coetus, 1620seitdem der „Siebenbürgische Würgeengel“ von Mathias Miles erschien, 1670 in Hermannstadtseit Fertigstellung der Sommerresidenz Samuel v. Brukenthals in Freck, 1770seit Eröffnung der ersten Ackerbauschule Siebenbürgens in Bistritz, 15. April 1870neue Schulordnung der Evangelischen Landeskirche A. B., 1870seit Gründung des Lehrertags (Siebenbürgisch-sächsischer Lehrerverein), 1870seit Herausgabe des Kalenders des Siebenbürger Volksfreundes, 1870Gründung des Vereins für Frauenbildung in Schäßburg, 18. März 1895Bau des Naturwissenschaftlichen Museums in Hermannstadt, Eröffnung 12. Mai 1895e Eröffnung des Karpatenvereinsmuseums, 12. Mai 1895Bau der Schmalspurlinie Schäßburg – Hermannstadt, 1895Gründung der Hermannstädter Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft (HEW), 1895Friedensvertrag von Trianon: u.a. vollständige Eingliederung Siebenbürgens und weiterer ostungarischer Komitate ins Königreich Rumänien, 4. Juni 1920weibliche Abgeordnete im Deutsch-Sächsischen Volksrat, 21. Januar 1920seit Gründung sächsischer Gruppen der internationalen Friedensbewegung in Hermannstadt, Kronstadt und Mediasch, Frühjahr 1920Frauenpetition zugunsten kirchlichen Wahlrechts in der Ev. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen, Juni 1920Eröffnung der ersten weiblichen Gewerbeschule der Ev. Landeskirche in Hermannstadt, November 1930Wiener Schiedsspruch, Rumänien tritt Nordsiebenbürgen und Szeklerzipfel an Ungarn ab, 30. August 1940seit Gründung der „Deutschen Volksgruppe in Rumänien“, Gesetz vom 20. November 1940Deportation der Deutschen aus Rumänien in die Sowjetunion, 10. bis 16. Januar 1945Agrarreformgesetz, Enteignung der deutschen Bevölkerung in Rumänien, 23. März 1945Siebenbürgische Zeitung, Juni 1950 in Münchenseit Gründung der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada, 1960seit Erwerb von Schloss Horneck und Errichtung eines Altenheimes, 15. August 1960 in Gundelsheimvon Joseph Kimpius, Dechant des Sächsisch-Regener Kapitels, Durchführung der lutherischen Reformationvon Dr. phil. Dr. med. Martin Siebenbürger, 5. März 1570 in Villachvon Sigismund Möß, Bildhauer und Holzschnitzer, 1645 in der Zipsvon Georg Vette, Apotheker in Hermannstadt, 30. Oktober 1645 in Graudenzvon Johann Martin Honigberger, Apotheker und Arzt, 10. März 1797 in Kronstadtvon Georg Friedrich Marienburg, Germanist, Historiker und Volkskundler, 4. Juni 1820 in Marienburgvon Viktor Orendi-Hommenau, Journalist, Schriftsteller, Übersetzer und Politiker, 13. Juni 1870 in Elisabethstadtvon Friedrich Deubel, Naturforscher, 13. Januar 1845 in Kronstadtvon Victor Bickerich, Organist, Chorleiter, Musikpädagoge, 23. Februar 1895 in Lissa, Posenvon Alfred Csallner, Naturwissenschaftler, Pfarrer und Politiker, 10. April 1895 in Bistritzvon Otto Czekelius, Architekt, Bauingenieur und Denkmalpfleger, 21. August 1895 in Hermannstadtvon Alfred Pomarius, Arzt, Fabrikant und Politiker, 26. August 1895 in Schäßburgvon Dr. phil. Fritz Klein, Journalist, 1. September 1895 in Weißkirch bei Bistritzvon Dr. Michael Schneider, Bankdirektor in Cleveland/Ohio, 12. Januar 1895von Dr. med. Fritz Theil, Publizist, Schriftleiter, beteiligt am Attentat vom 20. Juli 1944, 1. Oktober 1895 in Agnethelnvon Carl Filtsch, Pianist und Komponist, 11. Mai 1845 in Venedig. von Friedrich Folberth, Apotheker, 15. Mai 1895 in Mediaschvon Ludwig Reissenberger, Meteorologe, Kunsthistoriker, Pädagoge, 27. November 1895 in Hermannstadt

Zusammengestellt von Dr. Ingrid Schiel