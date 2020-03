Siebenbürgischen Bibliothek bis Ostern teilweise geschlossen

Eingang in die Siebenbürgische Bibliothek auf Schloss Horneck. Die Einrichtung ist für den Publikumsverkehr bis Ostern geschlossen. Foto: Ingrid Schiel

Die Siebenbürgische Bibliothek auf Schloss Horneck in Gundelsheim am Neckar steht den Benutzern jedoch über E-Mail oder Post weiterhin zur Verfügung und erledigt Anfragen im Rahmen des Möglichen über Fernleihe und (Digital)Kopie. Im Falle bereits fest ausgemachter Termine wird vorab um individuelle Abstimmung gebeten. „Wir bitten für etwaige Unannehmlichkeiten um Verständnis“, heißt es in der Mitteilung der Bibliothek.