15. Mai 2020

IKGS in München öffnet wieder

Der Lesesaal für Archiv und Bibliothek ist zu den üblichen Öffnungszeiten für Benutzerinnen und Benutzer zugänglich: Montag bis Donnerstag von 9.00-17.00 Uhr, Freitag von 9.00-13.00 Uhr. Um für einen reibungslosen Ablauf im Rahmen der aktuell gebotenen Maßnahmen für die Gesundheit sorgen zu können, sind die Benutzung des Lesesaales wie auch alle weiteren Besuche im IKGS nur bei vorheriger Anmeldung per E-Mail an ikgs[ät]ikgs.de möglich. Für die Nutzung des Archivs und der Bibliothek wird empfohlen, zeitgerecht das Angebot einer vorherigen Beratung seitens der Archivleitung in Anspruch zu nehmen (archiv[ät]ikgs.de bzw. bibliothek[ät]ikgs.de).

Schlagwörter: IKGS, München, Bibliothek, Archiv, Öffnungszeiten, Corona

