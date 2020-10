Iris Wolff in München

Vomstellt das Literaturhaus München unter dem Titel „Buchmessespitzen“ die Höhepunkte des diesjährigen Bücherherbstes vor – sowohl vor Ort am Salvatorplatz 1 (großer Saal im 3. Obergeschoss) als auch live im Internet auf https://stream.reservix.io/1617189-2/

Literaturhaus München. Foto: Alke Wendlandt

Eröffnet wird das Wochenende von Iris Wolff, die amum 18.00 Uhr aus ihrem aktuellen Roman „Die Unschärfe der Welt“ lesen und ein Gespräch mit Knut Cordsen (Bayerischer Rundfunk) führen wird.Der promovierte Physiker Daniel Mellem stellt amum 17.00 Uhr seinen Hermann-Oberth-Roman „Die Erfindung des Countdowns“ vor und spricht darüber mit Marion Bösker-von Paucker (Literaturhaus München).Das vollständige „Buchmessespitzen“-Programm mit Informationen zum Ticketkauf steht auf der Seite des Literaturhauses oder kann hier als pdf-Datei heruntergeladen werden.Die Saaltickets kosten sieben Euro pro Veranstaltung (Ausnahme: Hallgrímur Helgason); die Streamtickets gelten für alle Veranstaltungen eines Tages und kosten am Freitag fünf Euro, am Samstag acht Euro und am Sonntag sieben Euro.Pro Buchung wird eine Servicegebühr erhoben; diese entfällt bei Kauf der Tickets im Literaturhaus.