Jahresheft des Siebenbürgischen Museums

Das Siebenbürgische Museum Gundelsheim veröffentlicht in regelmäßiger Folge ein Jahresheft. Im jetzt erschienenen Jahresheft 2018/19 wird auf 64 farbig bebilderten Seiten über die Forschungs- und Ausstellungsprojekte sowie die allgemeine Arbeit des Museums und seines Fördervereins berichtet.

Cover des Jahreshefts 2018/19

Beiträge zur Jubiläumsausstellung „50 Jahre & 50 Gemälde“ sowie den Sonderausstellungen „Kirchenschätze aus Tulcea“ und „Schön war die Zeit. Schäßburger Reiseerinnerungen aus den Goldenen Zwanzigern“ sind darin ebenso enthalten wie Rückblicke auf die Ausstellungskooperationen mit der Städtischen Galerie Bad Wimpfen zu Werken von Kilian Müller, Ágnes Lörincz und Lorant Szathmary.Außerdem wird über die Neukonzeption des Museums nach dem Umbau von Schloss Horneck und, damit verbunden, über die Vorarbeiten zur geplanten Schatzkammer berichtet. Zudem enthält das Heft einen Reisebericht über die außergewöhnliche Kulturreise „Der Weg der Landler“ der Akademischen Sektion Wien des ÖAV 2018 und viele wissenschaftliche Hintergrundbeiträge wie „Die Sachsen im 18. Jahrhundert. Selbstbild zwischen Rückwärtsgewandtheit und Zukunftsoptimismus anhand von Porträts der Familie von Heydendorff“ von Dr. Irmgard Sedler, die einen interessanten Überblick über zwei ereignisreiche Jahre bieten.Die Neuzugänge des Museums werden wieder exemplarisch von Julia Koch M.A. vorgestellt ebenso wie die Arbeit des Fördervereins. Neben vielen freudigen Ereignissen wird auch über die traurigen berichtet. So galt es vom früheren Kurator des Museums Marius Joachim Tătaru und dem langjährigen Fördervereinsvorsitzenden Dr. Bernhard Lasotta für immer Abschied zu nehmen.Das aktuelle, reich bebilderte Heft über die Museumsjahre 2018/19 ist für 4,00 Euro während der Öffnungszeiten im Museumsshop oder auf Bestellung gegen Rechnung, zuzüglich Versandkosten, zu erhalten. Mitglieder des Fördervereins des Siebenbürgischen Museum erhalten die Jahreshefte als Freiexemplar.Für alle, die im Sommer 2020 keine Gelegenheit hatten, nach Gundelsheim zu kommen, ist der Katalog zur Sonderausstellung „Siebenbürgische Künstlerinnen und Künstler in Europa – Lebenswege und Landschaften“ weiterhin für nur 12,80 Euro erhältlich. Darin werden die Lebenswege der Malerinnen und Maler ebenso wie deren Landschaftsgemälde Interessierten nähergebracht. In den Texten von Dr. Markus Lörz wird deutlich, wie weit sich die unterschiedlichen Lebenswege in ganz Europa spannten. Außerdem wird erklärt, welche künstlerischen Einflüsse und Inspirationen fremder Landschaften die Künstler aufnahmen und zu eigenen künstlerischen Kreationen verarbeiteten. Zur aktuellen, aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen in Gundelsheim noch nicht eröffneten Ausstellung „‚… skoro damoi!‘ Hoffnung und Verzweiflung. Siebenbürger Sachsen in sowjetischen Arbeitslagern. 1945-1949“ erscheint in Kürze ein von Dr. Irmgard Sedler verfasster, groß angelegter Ausstellungskatalog mit bislang teils unveröffentlichten Fotografien und zeithistorischen Dokumenten. Erscheinungstermin und Preis werden noch bekanntgegeben. Dieser Katalog kann dann ebenfalls im Museumsshop, auf Bestellung oder über den Buchhandel erworben werden.