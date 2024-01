Neue Forschungspublikationen zu Siebenbürgen

Zu Beginn dieses Jahres erschien die Übersetzung der überarbeiteten, preisgekrönten Dissertation der Kronstädter Kunsthistorikerin Dr. Ágnes Ziegler unter dem Titel: Die Schwarze Kirche zu Kronstadt. Es ist ein auch wegen seiner reichhaltigen Bebilderung ein ungemein schönes Buch geworden. Diese Ausstattung zusammen mit der auch literarisch gelungenen Übersetzung von Christina Kunze aus dem Ungarischen ermöglicht es, die Ergebnisse der Forschungsarbeit auch in deutscher Sprache zur Kenntnis zu nehmen.

Schon anhand der inhaltlichen Gliederung lässt sich entnehmen, dass die Studie nicht nur die jüngsten archäologischen Untersuchungen berücksichtigt und dabei die bislang übliche Datierung des Baubeginns auf die Jahre von 1380 sowie weitere Bauphasen präziser zuordnen kann, sondern dass der Wiederaufbau nach 1689 keinesfalls eine Rekonstruktion der gotischen Kirche, sondern eine programmatische, politisch motivierte und teilweise auch architektonische Neukonzeption beinhaltete. Die Darstellung ist zuweilen sogar in positivem Sinne aufregend, und alle, die das Buch zur Hand nehmen, finden eine überzeugende, sorgfältig und umsichtig argumentierende Präsentation der sozial-, kunst- und theologiegeschichtlich sowie durch umfangreich ausgewertetes Quellenmaterial abgesicherte Rekonstruktion des Wiederaufbauprogramms. Dem Verlag Schnell und Steiner ist für die fast opulent zu nennende Ausstattung und sorgfältige Produktion des Bandes 7 der Reihe Kunst und Konfession in der Frühen Neuzeit besonders zu danken.Im Weiteren sei auf weitere Neuerscheinungen in der seit 2009 erscheinenden Reihe REFORC Academic Studies des internationalen Wissenschaftsnetzwerks REFORC, dem als Mitglied der Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde in Hermannstadt angehört, hingewiesen. In dieser inzwischen auf mehr als 100 Bände angewachsenen Serie erscheinen deutsch-, englisch- oder zweisprachige Bände: auch zu Ungarn und Siebenbürgen (vgl. Rezension von K. Gündisch zu Common Man 2021). In den letzten Monaten sind mehrere Bände zur siebenbürgischen Geschichte dort erschienen. Der Rezensent selbst hat den aufwändig ausgestatteten Band 86 Crossing Borders zur Ereignissen und Wirkung der Reformation in Siebenbürgen veröffentlicht. In dichter Folge erschienen dann die als Dissertation in München erarbeitete und verteidigte Arbeit von Frank Krauss, der in Heltau seine familiären Wurzeln hat. Sein Werk „allen winckeln …“ trägt die Nr. 90. Sprachlich überzeugend und inhaltlich klar hat er eine auf die religiöse bzw. theologische Literatur des vom 16. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts bezogene Untersuchung erarbeitet. Dabei kann er unter Einbeziehung der jüngst veröffentlichten Editionen und buchhistorischen Forschungsergebnisse sowie mithilfe statistischer Methoden eine deutliche Entwicklung feststellen, dass die theologische Bandbreite, die noch bis zum Ende des 16. Jahrhunderts bei Produktion in Siebenbürgen oder Buchimport dorthin festzustellen war, sich immer weiter auf die an Luther selbst orientierte Perspektive verengt. Als Band 95 brachte die Klausenburger Forscherin Edit Szegedi ihre bahnbrechende Studie Ringen um den einen Gott in deutscher Sprache heraus. Wie der Untertitel ausweist, handelt es sich bei dem Werk um eine politische Geschichte des Antitrinitarismus in Klausenburg am Ende des 16. Jahrhunderts. Klar, schörkellos und sehr lesenswert kann sie die komplexen politischen und gesellschaftlichen Querverbindungen mit den kirchenpolitischen und theologischen Dimensionen verzahnen und analysieren. Mit reichem Bildmaterial ausgestattet ist ein umfangreicher zweisprachiger Tagungsband z.T. international bedeutender Forscherinnen und Forscher als Nr. 97 unter dem Titel Prayer Books/ Gebetbücher und Frömmigkeit in Spätmittelalter und Früher Neuzeit publiziert worden. Nicht nur spezifische Bibliotheksbestände aus Klausenburg, Kronstadt und Hermannstadt werden mit zeitgenössischen europäischen Phänomenen und Entwicklungen verglichen (Bándi, Craciun, Dinca, C. Ittu, Luffy, Papahagi, Wien), sondern als prominentester Autor analysiert Volker Leppin (Yale) die Gattung des Hortulus animae als Erbauungsliteratur. Als Nr. 87 erschienen ist von Réka T. Újlaki-Nagy ihre sehr differenzierte und tiefschürfende Dissertation Christians or Jews? anzuzeigen. Sie unternimmt den überaus respektgebietenden und im Wesentlichen gelungenen Versuch, aufgrund eines eklatanten Quellenmangels Bedingungen und Motive sowie das Profil der frühen sabbatarischen Gemeinschaft Siebenbürgens allein aus den überlieferten Texten selbst zu analysieren. – Vielversprechende, anspruchsvolle und international anregende Forschung zur Geschichte Siebenbürgens wird in diesen Bänden vorgestellt. Siebenbürgen wird dadurch weltweit wahrgenommen und bleibt im Gespräch.

Ulrich A. Wien

Buchtitel: