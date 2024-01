Vielseitiges KulturWochenende auf Schloss Horneck

„Aufbruch und Neubeginn“ ist das Motto des ersten KulturWochenendes des Schlossvereins am 15. bis 17. März 2024 auf Schloss Horneck. Spannende Vorträge, vielseitige musikalische Beiträge und eine Ausstellung rund um siebenbürgische Trachten locken diesmal die Gäste. Es geht um den Aufbruch und Neubeginn unserer Vorfahren nach Siebenbürgen, der Sachsen und der Landler, aber auch um den Aufbruch aus Siebenbürgen nach Amerika. Musikalische Beiträge untermalen jeweils unterschiedliche Aufbruchszeiten. Ein zweiter Teil dieses Mottos folgt an dem KulturWochenende im Oktober 2024.

Ricky Dandel 2013 bei einem Open-Air-Konzert „Smart Hermannstadt Rock“ auf dem Großen Ring in Hermannstadt. Foto: O. Matiu

Der Vorstand dankt den Kulturpaten Heide Schneider, Heidrun Negura, die mit je 500 Euro die Veranstaltung unterstützen, sowie den Künstlern/Referenten, die auf Gage verzichten. Der Schlossverein hofft auf weitere Kulturpaten, da in diesem Jahr jede öffentliche Förderung wegfällt. Festsaalmieten, Fahrten, Kost und Logis für Künstler/Referenten bedeuten immer noch sehr hohe Ausgaben.Das17.30 Uhr: Das KulturWochenende startet im Festsaal von Schloss Horneck nach der Begrüßungsrede vonmit der Ausstellungseröffnungvon. Sie ist bis Sonntagvormittag im Flur vor dem Festsaal zu sehen.17.40-18.40 Uhr: Mit, Fidel, Laute und Gesang stimmt das Musikerehepaar(u. a. Auftritte mit dem „Ensemble Romerico“ in der Stiftung Mozarteum Salzburg) auf die Aufbruchszeit der Siebenbürger Sachsen im Mittelalter und den folgenden Vortrag ein:von19.00 Uhr: Siebenbürgisch-sächsisches altes Liedgut wird lebendig und es geht mit vielen alten und neuen Instrumentenmit der bekannten Gruppe9.00 – 10.45 Uhr:Historikerführt durch die Geschichte des Schlosses;erzählt Interessantes und Wissenswertes über den Umbau des Schlosses.11.00-12.40 Uhr: Der Festsaal gehört nun der Landlergeschichte., ein Vortrag von, macht den Auftakt.stelltvor;werden gesungen mit der13.00-14.30 Uhr: Es gibt Mittagessen, danach Kaffee und das beliebte Kuchenbuffet mit selbstgebackenen Kuchen/Torten der Schlossbäckerinnen.15.00- 16.00 Uhr:und mittelalterlicher Gesang mitleiten nach der Begrüßung den nächsten Vortrag ein:, philosophisch-theologische Gedanken mit16.15-17.00 Uhr:- das Nürnberger(Geige, Bratsche und Cello) spielt virtuos Musik des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts aus Nord- und Südamerika. 17.20 – 18.15 Uhr:wird vonam Beispiel Agnetheln vorgetragen.18.35 Uhr:macht Stimmung und gute Laune zum Tagesabschluss. Ricky kennen sicher viele Gäste von seinen früheren großen Bühnenauftritten oder aus Sendungen des rumänischen Fernsehens und dessen Deutscher Sendung.9.00-9.50 Uhr: Die beliebtewird vonbei Bedarf angeboten.10 Uhr: Eineschließt die Tage ab.Die Veranstaltung ist kostenlos, Spenden sind erwünscht, Änderungen vorbehalten, Teilnahme am Kulturprogramm nur mit Anmeldung möglich.Anmeldung: Bitte melden Sie sich für das Kulturwochenende bis zum 28. Februar an. Unter dem Link www.schloss-horneck.de/kuwe24-1 ist das Festprogramm, der Anmeldebogen und eine Pensionsliste aus Gundelsheim zu finden. Im Schlosshotel sind derzeit nur noch sehr wenige Zimmer frei, Änderungen aber nicht auszuschließen. Sie erhalten eine Buchungsbestätigung. Die Pension Schell ist nur über den Schlossverein buchbar. Falls sie diese auswählen, benachrichtigen Sie uns oder vermerken es auf dem Anmeldebogen. Alle aufgezählten Unterlagen erhalten Sie auch im Büro unter: info[ät]schloss-horneck.de oder (0 62 69) 4 27 56 19.Mitglieder des Schlossvereins haben Vorbuchungsrecht im Schlosshotel, ebenfalls die Buchenden für zwei Nächte, danach wird nach Warteliste gebucht. Der kulturelle Teil der Veranstaltung kann (wegen begrenzter Zahl der Sitzplätze nur mit Anmeldung) von allen Gästen wahrgenommen werden.Wir freuen uns auf Kultur, Gemeinschaft und Genuss und über ganz viele Gäste und Besucher von Fern und Nah.

Heidrun Negura