28. Februar 2021

Siebenbürgische und Münchner Gedichte: Johannes Zultner in der Reihe „Lebendige Worte“ (VIII)

Johannes Zultner, geb. 1956, lebte in Scharosch an der Kokel und zuletzt bis zur Aussiedlung 1979 in Hermannstadt. Seither hauptsächlich in und bei München, wo er Evangelische Theologie und Philosophie studierte und anschließend als Pfarrer der bayerischen Evangelisch-Lutherischen Kirche wirkte. Lyrik ab 1975 in den deutschsprachigen Publikationen Rumäniens, ab 1980 in wichtigen Sammlungen Deutschlands. Nach längerer berufs- und später krankheitsbedingter Einschränkung der literarischen Tätigkeit erneut mit zahlreichen und regelmäßigen Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften und repräsentativen Sammlungen (u.a. Das Gedicht, Versnetze, Spiegelungen, Verlage Reclam, List, Hansisches Verlagshaus, AGL). Zweimalige Nominierung für den Leonce und Lena-Lyrikpreis. Lyrikpreis der „Gesellschaft für Literatur und Kunst“ Innsbruck. Die nachfolgenden Gedichte thematisieren Siebenbürgen als bewahrte und bewahrende Herkunft, Aussiedlung und Ankunft als bleibende Verwund(er)ung, neue Beheimatung (für den Autor: München, in und bei) spannungsreich in sich und zur Vergangenheit.

Johannes Zultner große kokel kein wort

deutsch sprachen die fische auch

scharoscher mundart nicht

obwohl ihrem element

entsprochen hätte moselplappern



bei ihren rumänischen namen

gerufen

scobar clean mreana

kamen sie näher

schwiegen sie anders

lachten sie lautlos



des köders

während der fluss tags

das licht nachts die stille

brechend

herbeitrug

aus anders bewaldeter sprache

namen



für sich

und das dorf



Der Dorfname „Scharosch“ und der Flußname „Kokel“ leiten sich beide aus dem Ungarischen ab: von „sáros“ (Schlamm, Moor) und „küküllő“ (in etwa „Dornenfluss“). Im Quellgebiet und am Oberlauf der Kokel wird Ungarisch gesprochen, nicht jedoch in oder bei Scharosch. vater pflastert den weg am haus 1964

erinnerung und abschied



nimm meine kleine hand der du dort kniest

auf deinen nassen rücken

die stunde stürzt vom turm schlägt ein du liest

sie auf und lebst in stücken



und kniest im stein du pflasterst deinen weg

nein meinen der ich schon gegangen

die füße klein zu leicht für jede spur beweg

die hände die den letzten stein umfangen



nur einmal noch für mich lass deinen jungen

vom schweiß beglänzten rücken mich berühren

lass mich dir brunnenwasser holen deine lungen

mit sommer füllen dann schließ alle türen scharosch – friedhof „Egal, von wo man sich Scharosch nähert, aus allen Himmelsrichtungen ist zunächst der Friedhof sichtbar (auf einer Anhöhe im südwestlichen Dorfbereich), ein bedrückendes Sinnbild der menschlichen Vergänglichkeit und des seelischen Leids.

Sobald man jedoch im Dorf ist, verschwindet der Ort der letzten Ruhe aus dem Blickfeld und wird durch ein anderes, imposantes Symbol verdrängt: die Kirchenburg. Als Wahrzeichen des Glaubens ist die Kirche mächtiger als der Friedhof.“ *



hoch oben

begruben wir sie

tief unten



tief die gräber tief

genug ausgehoben

unter seufzern und versehentlich

flüchen



hoch der friedhof schwebend

über dem dorf von licht

durchwehtes bild



überlegen uns unten

verbleibenden die

wir begruben



nicht rieselte sand

nicht schneite flockige erde

beim verschließen des grabs

auf den sarg



lehmklumpen



donnerten

gelb

donnerten schwer

auf den gewaltsam vernagelten

deckel wieso

sprangen die toten nicht auf

weinten noch lauter die kinder



aus: https://kirchenburgen.org/location/scharosch-kokel-saros-pe-tarnave/



begräbnis siebenbürgen man tat was zu tun war



die männer



die gerätschaften

grobe seile

hacken schaufeln



beiseite

gelegt ins gras

die sonntagsjacken

in betonter achtlosigkeit



es gibt wichtigeres



alles schwere wirkt



leicht



gewaltsam

ein leichtes zuviel

an kraft



es war hereingebrochen

etwas und



man wehrte sich

so parëdeis nein

wirklich nicht war alles



besser



früher was ist

früher



welches gestern



so nimm des alten

mannes kindheit



meine



an kinderzähnen fraß

schon früh der schwarze zahn

der zeit und auch

viel anderes war schlecht



doch besser



ohne frage waren die

tomaten



sie waren was



ihr name sagt



zu ihrer zeit im sommer

an ihrem ort im garten

den augen händen nasen

mündern

im paradies vergessner

menschenkinder



ihr wahrer name deshalb

parëdeis nürnberg kollwitzstraße durchgangslager samstag sonntag montag

oktober 1979



in der kollwitzstraße dann – die listen

mit namen mir fremd und verwandt –

sah ich sie wieder die sperrholzkisten

auf denen kollwitzstraße stand



gepinselt in hämischen zügen

in groben noch diesseits des raus

gemusst und gewollt aus dem lügen

durchwucherten sonnigen haus



im klaren oktober im jenseits

im endlich erreichten beginn

im himmel ist sonntag die türen



verschlossen ich fühle bereits

den kantigen windhauch und bin

erwählt nun dies land zu berühren augsburg eschenhof übergangswohnheim oktober 1979 - januar 1980



sechs menschen drei räume alles

ist da der tisch und das brot

vom sonderangebot

im traum der geruch eines stalles



der spätherbst weißgolderleuchtet

die straßen gerade und stracks

wir streicheln tief innen den knacks

mit fingern bedeutsam befeuchtet



am tau von den pappeln im hart

umgrenzten geviert deren zittern

zum himmel die wartenden wittern



sie warten worauf und vergebens

vom täglichen brot ihres lebens

wird stündlich ihr hunger genarrt münchener elegie siebenbürgischen anklangs ach schon september



mit jedem auto fährt plötzlich

in jede richtung der sommer

davon



und geht er zu fuß

stadtabwärts

die farben der häuser entlang

so geht er einfach

dahin



das licht

entleert von sich selbst

bleibt zurück

in den schaufensterscheiben der

stilleren straßen



was es gewesen -

davon und dahin

doch bleibt seine farbe

dichter

als je und schwer

zu durchschreiten



die straßenseite zu wechseln

macht müde

dass zu bleiben sich lohnt

wo man ist wird

zum schläfrig geraunten bekenntnis



ihr grün zu bewahren

werden die blätter hart

ihr fallen – später –

wird ein geräusch sein

sonst nichts



in der biergärten helle

blinzelnd

trifft man verwundert sich selbst



Die erste Zeile knüpft an den Schlussvers aus „Siebenbürgische Elegie“ (1927) von Adolf Meschendörfer an augustiner direkt

bei der brauerei die bräustuben zünftiger

gehts nicht und billiger

auch nicht das schönste



aber die kellner



in weißem

hemd schwarzer weste schwarzer

hose

elegant



sogar ich

nie betrachtet

hätte trachten hier

am nabel des biers



erwartet aber gott

bewahrte mich

und die welt die lauthals hier

einkehrt gott



der heimlich

am siebten tag das heißt

in aller ruhe

das erste helle schuf



und sich von solchem kellner

bringen ließ klein und füllig sicherheitsmitarbeiter steht



auf ihrem schild

kein in

ist sie denen wert

kein namensschild ein

preisschild

unsichtbar unübersehbar

darauf

die unterbezahlung



so steht sie



acht stunden jeden tag

am kaufhofausgang

zwischengeschoß marienplatz

nichts



darf sie tun

nichts



muss sie tun

außer



dastehen keinen

ladendieb schreckt sie ab

wenn er kommt

hält sie fest

wenn er flieht



ihr blick hinter dicken

brillengläsern hat

vor jahren schon das reden

eingestellt In memoriam Wolf von Aichelburg (3.1.1912 - 24.8.1994) 1



tief sankst du plötzlich

ins licht

in den gespiegelten himmel



triebst

auf dem glanz

der fläche dann

grenzfläche zwischen licht

und licht dahin

dahin



zurück

zum uferfels zuletzt



ein südlicher tod

ein tod für dich

heimkehr

august 1994 mittwoch 24.

bañalbufar



nun ruhst als asche du

so lange schon

auf einem friedhof namens nord

in einer stadt



die immerhin im süden

ihres landes liegt

die großen straßen rauschen grau



2



ich hätte dich so gern gefragt

ob dieser friedhof dir behagt kreuzung / u-bahn zugang / abends in den abgrund

gleitet die rolltreppe nicht

wirklich lautlos



ein silbernes schleifen



zieht

nach unten

in den gegenwind aufsteigender kühle

mein gehör in worten

zu fangen



diesen schlaflosen lärm

hieße

an staubigen straßenecken dennoch

aufschaun im schleppen

am leben



atem der ampeln

farblichter

aus



ergrautes papier

in die hecken vom fahrtwind

gepeitscht



dieses geräusch



müsste unter

grund sein vorbei

rauschenden zeichen worte

biegen ab und parken

schwarz



an den rändern alles

voll



wie der lärm durch die nacht

leiser werdend niemals

verebbend anlauf

nimmt

für den tag ein toter brunnen nah dem portal

der großen kirche



das brunnenbecken leer

der boden vom bleibenden

durst

karger moose

überwuchert



wo

ist das wasser

wo sind die menschen



kein mensch doch

namen

namensschilder am haus nebenan



hinter dem haus das rauschen



der großen ausfallstraße das rauschen

abfließender meere



die meere nehmen

nicht ab

aus schwarzer stille nachschub

ständig



der brunnen aber

ist tot vom zahnarztstuhl seh ich durchs fenster hier

durchs fenster dort im haus

gegenüber

auf einem zahnarztstuhl einen menschen der

durchs fenster dort im haus

gegenüber

durchs fenster hier

auf einem zahnarztstuhl einen menschen mich

sieht



ich könnte jetzt winken er

könnte jetzt winken



wir könnten über die sendlinger

straße brücken

tauschen und kronen

vollkeramik kaum

zu bezahlen



unserer leben geschichten

präziseste abdrücke unserer

zähne und schäden

anschauen

wortlos



könnten zu menschen mit

einander werden sobald

die betäubung verflogen

und beißen



die zunge nicht mehr gefährdet coffee to go münchen hbf



wie stark muss der kaffee sein

am jüngsten tag

eingeflößt

allen „die da schlafen“

von aufgewachten die augen

sich reibenden dann aber

sofort geschäftigen engeln



lange mussten sie warten

die engel

die toten



nicht zu ermessen

die von morgenröten

umgrenzte zeit



doch nun gluckert schwarz

aromatisch und heiß

in den kehlen aus staub

die ewigkeit



bevor

die augen sich auftun

wieder

für immer

ein lächeln

auf dem staub der gesichter

ob des duftes



so verwegen von so

weit her eingeblendet

die träume



des älteren rundlichen mannes aus

der scheibe des infocenters

im hbf schaut er

mich an

erregt vom fast

furchterregend starken coffee to go

vom kiosk in der halle



der

von so viel vergänglichkeit

nachts

Im Quellgebiet und am Oberlauf der Kokel wird Ungarisch gesprochen, nicht jedoch in oder bei Scharosch.pflastert den weg am haus 1964erinnerung und abschiednimm meine kleine hand der du dort kniestauf deinen nassen rückendie stunde stürzt vom turm schlägt ein du liestsie auf und lebst in stückenund kniest im stein du pflasterst deinen wegnein meinen der ich schon gegangendie füße klein zu leicht für jede spur bewegdie hände die den letzten stein umfangennur einmal noch für mich lass deinen jungenvom schweiß beglänzten rücken mich berührenlass mich dir brunnenwasser holen deine lungenmit sommer füllen dann schließ alle türen„Egal, von wo man sich Scharosch nähert, aus allen Himmelsrichtungen ist zunächst der Friedhof sichtbar (auf einer Anhöhe im südwestlichen Dorfbereich), ein bedrückendes Sinnbild der menschlichen Vergänglichkeit und des seelischen Leids.Sobald man jedoch im Dorf ist, verschwindet der Ort der letzten Ruhe aus dem Blickfeld und wird durch ein anderes, imposantes Symbol verdrängt: die Kirchenburg. Als Wahrzeichen des Glaubens ist die Kirche mächtiger als der Friedhof.“ *hoch obenbegruben wir sietief untentief die gräber tiefgenug ausgehobenunter seufzern und versehentlichflüchenhoch der friedhof schwebendüber dem dorf von lichtdurchwehtes bildüberlegen uns untenverbleibenden diewir begrubennicht rieselte sandnicht schneite flockige erdebeim verschließen des grabsauf den sarglehmklumpendonnertengelbdonnerten schwerauf den gewaltsam vernageltendeckel wiesosprangen die toten nicht aufweinten noch lauter die kinderman tat was zu tun wardie männerdie gerätschaftengrobe seilehacken schaufelnbeiseitegelegt ins grasdie sonntagsjackenin betonter achtlosigkeites gibt wichtigeresalles schwere wirktleichtgewaltsamein leichtes zuvielan kraftes war hereingebrochenetwas undman wehrte sichsoneinwirklich nicht war allesbesserfrüher was istfrüherwelches gesternso nimm des altenmannes kindheitmeinean kinderzähnen fraßschon früh der schwarze zahnder zeit und auchviel anderes war schlechtdoch besserohne frage waren dietomatensie waren wasihr name sagtzu ihrer zeit im sommeran ihrem ort im gartenden augen händen nasenmündernim paradies vergessnermenschenkinderihr wahrer name deshalbparëdeissamstag sonntag montagoktober 1979in der kollwitzstraße dann – die listenmit namen mir fremd und verwandt –sah ich sie wieder die sperrholzkistenauf denen kollwitzstraße standgepinselt in hämischen zügenin groben noch diesseits des rausgemusst und gewollt aus dem lügendurchwucherten sonnigen hausim klaren oktober im jenseitsim endlich erreichten beginnim himmel ist sonntag die türenverschlossen ich fühle bereitsden kantigen windhauch und binerwählt nun dies land zu berührenoktober 1979 - januar 1980sechs menschen drei räume allesist da der tisch und das brotvom sonderangebotim traum der geruch eines stallesder spätherbst weißgolderleuchtetdie straßen gerade und strackswir streicheln tief innen den knacksmit fingern bedeutsam befeuchtetam tau von den pappeln im hartumgrenzten geviert deren zitternzum himmel die wartenden witternsie warten worauf und vergebensvom täglichen brot ihres lebenswird stündlich ihr hunger genarrtach schon septembermit jedem auto fährt plötzlichin jede richtung der sommerdavonund geht er zu fußstadtabwärtsdie farben der häuser entlangso geht er einfachdahindas lichtentleert von sich selbstbleibt zurückin den schaufensterscheiben derstilleren straßenwas es gewesen -davon und dahindoch bleibt seine farbedichterals je und schwerzu durchschreitendie straßenseite zu wechselnmacht müdedass zu bleiben sich lohntwo man ist wirdzum schläfrig geraunten bekenntnisihr grün zu bewahrenwerden die blätter hartihr fallen – später –wird ein geräusch seinsonst nichtsin der biergärten helleblinzelndtrifft man verwundert sich selbstDie erste Zeile knüpft an den Schlussvers aus „Siebenbürgische Elegie“ (1927) von Adolf Meschendörfer andirektbei der brauerei die bräustuben zünftigergehts nicht und billigerauch nicht das schönsteaber die kellnerin weißemhemd schwarzer weste schwarzerhoseelegantsogar ichnie betrachtethätte trachten hieram nabel des bierserwartet aber gottbewahrte michund die welt die lauthals hiereinkehrt gottder heimlicham siebten tag das heißtin aller ruhedas erste helle schufund sich von solchem kellnerbringen ließsicherheitsmitarbeiter stehtauf ihrem schildkein inist sie denen wertkein namensschild einpreisschildunsichtbar unübersehbardaraufdie unterbezahlungso steht sieacht stunden jeden tagam kaufhofausgangzwischengeschoß marienplatznichtsdarf sie tunnichtsmuss sie tunaußerdastehen keinenladendieb schreckt sie abwenn er kommthält sie festwenn er fliehtihr blick hinter dickenbrillengläsern hatvor jahren schon das redeneingestellttief sankst du plötzlichins lichtin den gespiegelten himmeltriebstauf dem glanzder fläche danngrenzfläche zwischen lichtund licht dahindahinzurückzum uferfels zuletztein südlicher todein tod für dichheimkehraugust 1994 mittwoch 24.bañalbufarnun ruhst als asche duso lange schonauf einem friedhof namens nordin einer stadtdie immerhin im südenihres landes liegtdie großen straßen rauschen grauich hätte dich so gern gefragtob dieser friedhof dir behagtin den abgrundgleitet die rolltreppe nichtwirklich lautlosein silbernes schleifenziehtnach untenin den gegenwind aufsteigender kühlemein gehör in wortenzu fangendiesen schlaflosen lärmhießean staubigen straßenecken dennochaufschaun im schleppenam lebenatem der ampelnfarblichterausergrautes papierin die hecken vom fahrtwindgepeitschtdieses geräuschmüsste untergrund sein vorbeirauschenden zeichen wortebiegen ab und parkenschwarzan den rändern allesvollwie der lärm durch die nachtleiser werdend niemalsverebbend anlaufnimmtfür den tagnah dem portalder großen kirchedas brunnenbecken leerder boden vom bleibendendurstkarger mooseüberwuchertwoist das wasserwo sind die menschenkein mensch dochnamennamensschilder am haus nebenanhinter dem haus das rauschender großen ausfallstraße das rauschenabfließender meeredie meere nehmennicht abaus schwarzer stille nachschubständigder brunnen aberist totdurchs fenster hierdurchs fenster dort im hausgegenüberauf einem zahnarztstuhl einen menschen derdurchs fenster dort im hausgegenüberdurchs fenster hierauf einem zahnarztstuhl einen menschen michsiehtich könnte jetzt winken erkönnte jetzt winkenwir könnten über die sendlingerstraße brückentauschen und kronenvollkeramik kaumzu bezahlenunserer leben geschichtenpräziseste abdrücke unsererzähne und schädenanschauenwortloskönnten zu menschen miteinander werden sobalddie betäubung verflogenund beißendie zunge nicht mehr gefährdetmünchen hbfwie stark muss der kaffee seinam jüngsten tageingeflößtallen „die da schlafen“von aufgewachten die augensich reibenden dann abersofort geschäftigen engelnlange mussten sie wartendie engeldie totennicht zu ermessendie von morgenrötenumgrenzte zeitdoch nun gluckert schwarzaromatisch und heißin den kehlen aus staubdie ewigkeitbevordie augen sich auftunwiederfür immerein lächelnauf dem staub der gesichterob des duftesso verwegen von soweit her eingeblendetdie träumedes älteren rundlichen mannes ausder scheibe des infocentersim hbf schaut ermich anerregt vom fastfurchterregend starken coffee to govom kiosk in der halledervon so viel vergänglichkeitnachtsdurchhasteten halle

Schlagwörter: Lyriker, Pfarrer, Scharosch, Hermannstadt, München, Literatur, Lyrik, Siebenbürgen

