1. März 2021

Online-Lesung mit Anna Rakhmanko und Mikkel Sommer

Im Gespräch mit Ingrid Baltag, Lektorin für rumänische Sprache an der Humboldt-Universität zu Berlin, stellen die Journalistin Anna Rakhmanko und der Comiczeichner Mikkel Sommer am 4. März, 17.00 Uhr (MEZ) / 18.00 Uhr (OEZ), die Graphic Novel „Vasya, dein Opa“ vor.

Das neue Buch erzählt eine packende und anrührende Geschichte über Gulag und Exil sowie deren Folgen für die Betroffenen und ihre Familien. Die Geschichte ist inspiriert von den Erzählungen und Erlebnissen des Großvaters von Anna Rakhmanko, der als kleiner Junge mit seiner Schwester kurz vor dem Zweiten Weltkrieg von Czernowitz nach Sibirien deportiert wurde.



Die Diskussion mit den Autoren wird von einer zweisprachigen Lesung kurzer Passagen des Werkes und von Zeichnungen Mikkel Sommers ergänzt (dank des Onlineformats der Veranstaltung ausführlich präsentiert). Die Diskussion erfolgt auf Deutsch und wird von Dr. Ana Pălimariu (Universität „Alexandru Ioan Cuza“ Iași) ins Rumänische übersetzt.



Eine Veranstaltung des Deutschen Kulturzentrums in Jassy/Iași und des Nationalmuseums für Rumänische Literatur Iași in Kooperation mit dem Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München (IKGS).



Link zur Online-Lesung Das neue Buch erzählt eine packende und anrührende Geschichte über Gulag und Exil sowie deren Folgen für die Betroffenen und ihre Familien. Die Geschichte ist inspiriert von den Erzählungen und Erlebnissen des Großvaters von Anna Rakhmanko, der als kleiner Junge mit seiner Schwester kurz vor dem Zweiten Weltkrieg von Czernowitz nach Sibirien deportiert wurde.Die Diskussion mit den Autoren wird von einer zweisprachigen Lesung kurzer Passagen des Werkes und von Zeichnungen Mikkel Sommers ergänzt (dank des Onlineformats der Veranstaltung ausführlich präsentiert). Die Diskussion erfolgt auf Deutsch und wird von Dr. Ana Pălimariu (Universität „Alexandru Ioan Cuza“ Iași) ins Rumänische übersetzt.Eine Veranstaltung des Deutschen Kulturzentrums in Jassy/Iași und des Nationalmuseums für Rumänische Literatur Iași in Kooperation mit dem Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München (IKGS).

Schlagwörter: Lesung, Online-Veranstaltung, digital, Graphic Novel, Czernowitz

Bewerten: 2 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.