„Lebendige Worte“ (XI): Christel Ungar stellt ihren vierten Gedichtband und ihre Beziehung zu Bukarest vor

Christel Ungar, geboren am 19. Juli 1966 in Hermannstadt, studierte Germanistik und Romanistik an der „A. I. Cuza“-Universität in Jassy und war nach Abschluss Deutschlehrerin in Sathmar. Seit Juli 1990 arbeitet sie bei der deutschen Sendung des Rumänischen Fernsehens TVR in Bukarest (zurzeit Mitglied im Verwaltungsrat). Sie veröffentlichte vier Gedichtbände: „So blau / Atât de albastru“ (Global Media, 2001), „Wenn wir jetzt / Dacă acum“ (Honterus, 2011), „Rot / roșu“ (Honterus, 2016) und ,,Du bist mein Kreuz / Tu ești crucea mea“ (Honterus, 2020).

Drei Fragen an Christel Ungar

Christel Ungar. Foto: Marius Sienerth

Christel Ungar: „Du bist mein Kreuz / Tu es¸ti crucea mea“. Ausgewählte Gedichte. Rumänische Fassung Beatrice Ungar, mit einem Vorwort von Constantin Chiriac und Illustrationen von Stefan Orth und Katharina Zipser. 87 Seiten, Honterus Verlag Hermannstadt, 2020, ISBN 978-606-008-048-0.

Mein Bukarest

Ich fühle mich geehrt, in der Siebenbürgischen Zeitung zu Wort kommen zu können, eben jetzt in einer Zeit, in der die persönlichen Begegnungen pandemiebedingt etwas in den Hintergrund gerückt sind. Wie viel einem zum Beispiel das jährliche Treffen beim Heimattag in Dinkelsbühl bedeutet, merkt man eben jetzt, wo es einem fehlt. In den Vordergrund gerückt sind jedoch die Medien als Bindeglied zwischen Menschen, Ländern und Kontinenten. So auch die Siebenbürgische Zeitung. Im Folgenden möchte ich Ihnen meinen 2020 erschienenen Gedichtband ,,Du bist mein Kreuz“ kurz vorstellen. Als zusätzlichen Blick hinter den Vorhang können Sie auch mein Essay lesen, aus dem meine besondere Beziehung zu Bukarest, nach Hermannstadt meine zweite Heimat, hervorgeht.Ihr vierter Lyrikband „Du bist mein Kreuz“ ist zweisprachig, in deutscher und rumänischer Sprache, vor Kurzem im „Honterus“-Verlag erschienen. Wie kam es zu seiner Entstehung?Eigentlich ist es immer wieder meine Schwester Beatrice, die darauf besteht, etwas von mir erscheinen zu lassen und dann auch die rumänische Fassung zeichnet, als begnadete Übersetzerin. Das war schon beim ersten Gedichtband „So blau“ so und wird wohl so bleiben. Wir haben zusammen eine Auswahl der Gedichte getroffen, die in den ersten drei Bänden erschienen sind, da wir immer wieder danach befragt worden sind und keine Bände mehr vorlagen. Ich bedanke mich bei der Honterusdruckerei für das Layout, bei Stefan Orth und Katharina Zipser für die Illustrationen und last but not least möchte ich mich an diesem Punkt beim Festivaldirektor und Intendanten des Hermannstädter Radu Stanca-Nationaltheaters Constantin Chriac für seine tiefgreifende und weitschweifende Einleitung bedanken.Der Titel des Gedichtbands lautet „Du bist mein Kreuz“, welcher tiefere Sinn steckt dahinter?Das Kreuz hat mich eigentlich von Kind auf immer begleitet. Ich habe anfangs Verzicht und Selbstlosigkeit damit verbunden, beides eigentlich sehr feminine Eigenschaften, alsdann Schenken und Verstehen. Jedoch: Es ist nicht die Pflicht und Schuldigkeit eines Dichters, sich zu erklären. Ich möchte meine Leser davor warnen, in die Falle des billigen Symbolismus zu fallen. Es ist das gute Recht eines Dichters, seiner Subjektivität freien Lauf zu lassen und keine Grenzen zu setzen. Es ist wie bei einem Bild oder einem Musikstück – auch wenn man noch so genau erfährt, wann und wie der jeweilige Maler oder Komponist es hat entstehen lassen, versteht man es erst, wenn man es mit seinen eigenen Sinnen aufnimmt.Viele der Gedichte sind Liebesgedichte. Wer war Ihre Muse und welcher Dichter Inspiration?Nora Iuga, die Grande Dame der rumänischen Gegenwartsliteratur, spricht in ihrem Vorwort zu meinem dritten Gedichtband „Rot“ in einem feinfühligen Exkurs über die Poesie und den Dichter, von dem primären Instinkt des Dichters, ausschließlich Liebesgedichte zu schreiben. „Liebe und Poesie haben eine gemeinsame Wurzel“, meint Iuga, „und ich bin sicher, dass die Dichter unsere ersten Lehrer in Sachen Poesie und Liebe zugleich gewesen sind.“ Lassen wir es dabei.Sie kam zuerstals Zwischentoneiner Kindheitserinnerungden ich plötzlichverstand.Nachher war sie einfach da.Manchmal tonlos,so dass ich sie fast vergessen hätte,dann wiederals das einzige Konzertdas nur für mich ertönte.Ich schrumpfteund wuchs im Rhythmus mit ihrzum Grundtonunserer Melodie.Nun tönenwir gemeinsam.Meine Hälfteund ich.Ich bin deinauch wenn dudich gegen das Kreuz stemmstich bin deinauch wenn siemich dafür kreuzigenich bin deinseit sichunsere Blicke gekreuzt habenich bin deinweil dumein Kreuz bist.Vergibdem flüchtigen Augenblickdie Tiefeund dem Flüchtendendie Flucht.Hüll siein Versprechen;dennFlucht ist Fluch genug.Engelsind einsamjeder will sie,jeder braucht sie,jeder ruft sie,dann und wann.Wen kümmert es schonob sie fliegen könnenzwischen dem einenund anderenAugenblick?Nimmstdu deine Handvon meiner Schulterverlern ichvor lauter Suchenzu gehenvor lauter Zweifelzu atmen.Entwendestdu mir deine Schulterwerd ich am Wellenrückenhin- und her gerissenwie der Meeresschaumbis ich dann am Ufersinnlos zerrinn.Unter der wartenden Hauterklingen die Klaviersaitentonloswährend ihre Akkordezu sehnenden Händenwerdendie alles nehmen und gebenund immer wieder vergessendie unzähmbaren Liederbei denen du weghörtest.Jetzt singen nur noch die kahlenWände meine Klage gleitet an ihnen ab.Die Wand de Klosters entlangstreift er zögernd um die Eckedein SchattenStein um Steinals wollte er umfassendie Ahnung meines Schattens,der sich so sehr bemüht hatteim VorbeigleitenSpuren zu hinterlassen.Gehst du von mirhänge ich im Nichtswie die Fädenin einemHopfenfeldim Herbst.Jeder AugenaufschlagDer nicht dir gilt,ist taub,jedes Aufhorchen,das nicht deine Stimme hört,ist stumm,jedes Sprechen,das nicht deinen Namen nennt,ist blind.Wir brennenwie zwei Kerzenam Ende eines Festesdas nicht mehrstattgefunden hat.Es war immerder Steinder zwischen uns standden sie uns nachgeworfenhättender liegen blieb.Nimm dich vor Wölfen in acht!nein, ich werde gegen sie kämpfen.sie werden mich beißen, ich werdesie zähmen,nicht Wolf unter Wölfennicht Jäger, noch Wild.Sie werden dich zerreißen!Nein, ich fürchte sie nicht!Sie werden dich hetzen!Nein, ich bin viel zu unscheinbar.Sie werden dich lieben!Nein, ich werde sie lieben,dann ist es sowieso zu spätich lande im Reißwolf.Aus den Angeln gehobennie wieder niedergestelltauch nicht abgestelltvielmehrauf sich selbst gestelltflattern sie suchendzwischenHimmel und Erde.Können sich nieund nichtverwurzeln.Zieh deine Fesselnnichtmit jedermeiner Berührungenstraffer,entfesseltschwimmtes sich besserauf dieInsel unseresIneinanderWachsens.Es war der 21. Dezember 1989. Ich war in den Schulferien zu Hause in Hermannstadt. Am Morgen hörte man Rattern von Maschinengewehren ganz in der Nähe. Es hat auch hier begonnen. Ein paar Tage vorher hatten mir Studenten am Bahnhof erzählt, was in Temeswar passiert war. Sie waren etwas verschreckt, aber auch voller Hoffnung, dass es nun richtig losgeht! Ich sagte zu meinem Bruder: Ich geh auf die Straße. Er kam mit. Bis in die späten Abendstunden marschierten wir durch Hermannstadt. Die rosa Fahne, auf der „libertate“ stand, die ein Romajunge stolz vor uns hertrug, wich bald einer richtigen rumänischen Fahne, aus der man das Wappen entfernt hatte. Waren es am Anfang nicht mehr als 100 Leute, die loszogen, so waren es am Abend mehrere Tausende ... și noi suntem români și voi sunteţi români ... Ein unvergessliches Bild ... das allgemeine Knien vor der orthodoxen Kathedrale, jeder hielt ein angezündetes zu einer Fackel gedrehtes Papier in die Höhe und Ion Mircea, der bekannte Dichter, sagte nur: Simţi, Christel, cum trec îngerii peste capetele noastre? Am nächsten Tag sollte dann alles anders kommen. Und dennoch, endlich waren wir frei! Mein Schicksal hat mit der rumänischen ­Revolution begonnen, vor 30 Jahren. Bereits von klein auf hatte ich einen starken Willen, ein gut entwickeltes Freiheitsgefühl und war äußerst selbstständig. Fünfjährig holte ich meine Kolleginnen von zu Hause ab und führte sie in den Kindergarten und zurück, bis ein betrunkener Motorradfahrer direkt in uns hineinraste und einem der Mädchen die Hand brach. Damals erteilte mir meine Großmutter, die Lehrerin Erna Ungar, geborene Dietrich, eine Lektion fürs Leben darüber, was es heißt, eine Aufgabe auf sich zu nehmen und Verantwortung zu übernehmen, wenn man sich anderer annimmt. Das Verantwortungsgefühl sollte mir in vielen Lebenssituationen den richtigen Weg weisen.Januar 1990. Ein Anruf sollte mich nach Bukarest bringen. Der begnadete Kameramann Florin Orezeanu und seine Frau Ana Maria Pop hatten mich 1984 liebgewonnen bei Dreharbeiten für einen Film über Ricky Dandels Musikband „Solaris“ im Hermannstädter Freilichtmuseum im Auftrag der Deutschen Sendung des Rumänischen Fernsehens, die kurz darauf vom Bildschirm verbannt wurde, zusammen mit vielen anderen Sendungen. Die Sendezeit des rumänischen Fernsehens wurde auf zwei Stunden pro Tag gekürzt.Gleich nach der Wende, als die beiden Redakteurinnen Ildiko Schaffhauser und Renate Storch die deutsche Sendung wieder ins Leben gerufen haben, waren sie auf der Suche nach Mitarbeitern. Meine erste Reportage bei der deutschen Sendung hatte die rumänische Revolution aus der Sicht der Schüler der deutschen Schule Bukarest zum Thema. Es war, als hätte ich nie etwas anderes gemacht, wobei ich vorher nie daran gedacht hatte, je beim Fernsehen zu arbeiten, obschon mein Vater, der langjährige Buchhandlungsdirektor und Übersetzer Reimar Alfred Ungar von Zeit zu Zeit ein Drehbuch für die deutsche Sendung geliefert hatte. Mit dem Fernsehen verband mich bloß meine Freundschaft zu meinem späteren Ehemann, dem Starsportkommentator Cristian Ţopescu. Aber auch ihm hatte ich nichts von meinen Plänen gesagt. Ich begegnete ihm bei seiner Rückkehr von der Fußballweltmeisterschaft in Italien im Juli 1990 auf den Gängen des Fernsehens. Überrascht fragte er, was ich da tue, und ich entgegnete ganz einfach: Ich arbeite hier. Und das tue ich inzwischen seit 30 Jahren, durch Höhen und Tiefen, mit Blick auf die jeweils nächste Sendung. Sprechen konnte man dann jahrelang darüber mit dem Schriftsteller und Publizisten Hans Liebhardt, der ein wandelndes Lexikon gewesen ist, was die Deutschen in Bukarest betrifft. Zu jedem hatte er eine Anekdote parat, die ihn oder sie im Handumdrehen ins richtige Licht rückte. Er fehlt mir, so wie viele andere der Menschen aus Bukarest, denen ich begegnet bin, die mein Leben auf die eine oder andere Weise geprägt haben und die nicht mehr unter uns sind. Unter ihrer Obhut habe ich geheiratet, meinen Sohn zur Welt gebracht, Sendungen gemacht, Jazz gesungen, Gedichte geschrieben, Konzerte und Theaterstücke besucht, Museen und Galerien abgeklappert, Filme gesehen, an Sportveranstaltungen teilgenommen, Bukarest von einem Ende zum anderen zu Fuß erkundet mit all seinen versteckten Plätzen und Winkeln. Immer noch entdecke ich das eine oder andere Gebäude, erfahre ich eine neue Geschichte des Ortes, tauche ich in die Legenden ein.Und dennoch: In Bukarest bin ich zu Hause, wenn ich die Glocken der evangelischen Kirche höre, da ich hier vom Pfarrerehepaar Ambrosi sehr herzlich empfangen wurde, als ich mich noch recht unbeholfen in der großen Stadt vorauswagte, aber auch nicht zuletzt weil die Glocken mich jedes Mal an das erinnern, was uns unsere Lehrer seinerzeit im Hermann­städter Einser Lyzeum (so hieß die Brukenthalschule in den 80er Jahren) eingebläut haben: „Der letzte Glockenschlag soll euch in der Klasse treffen.“

Christel Ungar