Digitales Schlossfest des Siebenbürgischen Kulturzentrums

Nachdem die Eröffnung des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V. und auch die Eröffnung des Schlosshotels letztes Jahr in sehr kleinem Kreis erfolgen mussten, wurde pandemiebedingt auch das Sommerliche Schlossfest 2021 abgesagt. Der Vorschlag von Hermann Depner und Helge Krempels, ein digitales Schlossfest durchzuführen, wurde spontan angenommen und vom Organisationsteam um Heidrun Negura kurzfristig geplant und umgesetzt. Am Samstag, dem 10. Juli, und Sonntag, dem 11. Juli, wird dem Publikum digital ein attraktives und vielfältiges Kulturprogramm geboten, das alle Interessierten vor dem eigenen Bildschirm verfolgen können. Der Schlossverein möchte mit diesem Fest über den aktuellen Stand der Dinge informieren und mit hochwertigen Kulturbeiträgen Gäste, Mitglieder und Mitstreiter, Gönner, Förderer und auch zukünftige Mitglieder ansprechen.

Nach einer Begrüßung durch Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, Vorsitzender des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V., und einem Grußwort des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Prof. Dr. Bernd Fabritius, MdB, macht den Auftakt der Veranstaltung eine kurze Gesprächsrunde, bei der Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, S.E. Frank Bayard, Hochmeister des Deutschen Ordens, und Mag. Wolfgang Rehner, Evangelischer Superintendent der Steiermark, sich an die Eröffnungsveranstaltung des Siebenbürgischen Kulturzentrums von letztem Jahr erinnern und einen Ausblick geben. Musikalisch wird der Beitrag vom Eybler-Trio umrahmt. Im Anschluss nimmt Konrad Gündisch die Zuschauer mit auf eine historische Führung durch Schloss Horneck, danach präsentieren die Liedermacher Hans und Angela Seiwerth im Jugendstilsaal das Horneck-Lied, eine gesungene Geschichte von Schloss Horneck.Ein folgender Programmpunkt lässt anhand von aufgezeichneten Beiträgen mit der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe Heilbronn, dem Original Karpaten-Express Stuttgart, dem Karpatenorchester Heilbronn, mit Jürgen aus Siebenbürgen und mit den Showtänzern Siggi & Alain das Sommerliche Schlossfest 2018 Review passieren. Mit Blasmusik von Original-Karpatenblech geht es dann weiter.In einem nächsten Beitrag stellt Dr. Axel Froese viele interessante Details zum Schlossumbau vor, Interviews mit Georg Binnen und Martina Handel runden den Beitrag ab. Liedermacher Hans und Angela Seiwerth präsentieren ihre Version von bekannten siebenbürgisch-sächsischen Liedern. Veranstaltungen aus dem Burggraben runden das digitale Angebot des ersten Tages ab: Andreas Pietralla, der Pächter des Schlosshotels, moderiert in mittelalterlicher Weise den Beitrag Feuer und Vampire, es folgt die Feuershow „Feuerflug“ und Jürgen aus Siebenbürgen singt das Lied „Die unstillbare Gier“ aus „Tanz der Vampire“.Der zweite Veranstaltungstag beginnt mit einem musikalischen Beitrag des Eybler-Trios aus Nürnberg, bestehend aus Wolfrun Brandt-Hackl (Viola), Georg Ongert (Cello) und Myriam Nothelfer (Violine). Helge Krempels stellt das Projekt „Siebenbürgen im Schlosshotel“ mit den jetzigen Erweiterungen vor, im Anschluss werden Interviews gezeigt, die Bundeskulturreferentin Dagmar Seck ehrenamtlich mit Spendern der Zimmereinrichtungen geführt hat.Themenwände haben auf Schloss Horneck einen hohen Stellenwert, da sie schwerpunktmäßig über einen Teil der Geschichte Siebenbürgens informieren. Im Interview stellt Dr. Dr. h.c. Volker Wollmann die Themenwand „Siebenbürgische Industriegeschichte“ vor, Dr. Konrad Gündisch präsentiert die Themenwand rund um die drei siebenbürgischen Raketenpioniere, während Prof. Heinz Acker über die Planung zum Themenbereich „Siebenbürgische Musikgeschichte“ spricht.Ein Höhepunkt dieser digitalen Veranstaltung ist sicherlich der Programmpunkt „Klassik-Highlights aus dem barocken Festsaal“ mit Julika Birke (Gesang), Georg Ongert (Cello) und Prof. Heinz Acker, der auf dem schlosseigenen, restaurierten Cembalo spielt, das von der Heidelberger Musikerin Helga Höpfner gespendet wurde. Es folgt Kammermusik mit dem renommierten Eybler-Trio.Im anschließenden Beitrag stellt Helge Krempels die Themenwand „Weinland Siebenbürgen – Gundelsheim“ vor. Es folgen kurze Interviews mit Lucian Binder-Catana, dem Designer der Themenwände, und dem Spender der Einrichtung der Veranda „Weinland“, Hans-Georg Bogeschdorfer.Für den Abschluss dieses digitalen Schlossfestes 2021 sorgt die „Lidertrun“ mit einem siebenbürgisch-sächsischen Liederabend, außerdem erfreuen die Tänzer Nadine Jasmin Althof (aus dem Banat) und Illya Korovay vom TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg mit einer Darbietung lateinamerikanischer Tänze.Das gesamte Programm mit den genauen Uhrzeiten wird in den sozialen Medien, auf der Homepage des Schlossvereins und in der nächsten Ausgabe dieser Zeitung bekannt gegeben. Das Digitale Schlossfest kann auf folgenden Seiten aufgerufen werden:Homepage des Schlossvereins: www.schloss-horneck.de Webpräsenz des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.: www.siebenbuerger.de Facebook: www.facebook.com/schlosshorneck YouTube: www.youtube.com/schlosshorneck Die Programmpunkte sind auch nach dem Fest auf der Homepage und auf YouTube abrufbar.Der Vorstand des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V. hofft, mit diesem abwechslungsreichen Programm ein zahlreiches Publikum anzusprechen, und freut sich schon jetzt auf die Zeit, wenn persönliche Begegnungen auf Schloss Horneck wieder möglich sein werden.

Jürgen Binder