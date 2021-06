26. Juni 2021

"Heilbronn ist Kult": Iris Wolff liest im Deutschhof

Unter dem Motto „Heilbronn ist Kult“ finden in diesem Sommer in Heilbronn viele Kulturveranstaltungen im Deutschhof, auf der Inselspitze, in der Maschinenfabrik und auf dem Bildungscampus statt.

Iris Wolff. Foto: Annette Hauschild/Ostkreuz Die siebenbürgische Schriftstellerin Iris Wolff ist am Mittwoch, dem 30. Juni, um 19.30 Uhr im Deutschhof im Innenhof zu Gast und liest aus ihrem neuesten Buch „Die Unschärfe der Welt“.



Karten können zum Preis von 5 Euro unter folgendem Link erworben werden: https://diginights.com/event/2021-06-30-die-unschaerfe-der-welt-lesung-mit-iris-wolff-deutschhof-innenhof Jürgen Binder

