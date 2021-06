Festprogramm des digitalen Schlossfestes

Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, Vorsitzender des SchlossvereinsProf. Dr. Dr. h.c. Bernd Fabritius, MdB, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Moderation: Helge KrempelsHon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, S.E. Frank Bayard, Hochmeister des Deutschen Ordens, Mag. Wolfgang Rehner, Evangelischer Superintendent der Steiermarkmit Wolfrun Brandt-Hackl (Viola), Georg Ongert (Cello), Myriam Nothelfer (Violine)Dasaus Nürnberg spielt als musikalische Umrahmung folgende drei Stücke:- Ludwig van Beethoven: Serenade, op. 8 Marcia Allegro- Josef Haydn: Trio op. 53 Allegretto- Ignaz Pleyel: Trio Concertante op. 11Historische Schlossführung, Hon.-Prof. Dr. Konrad GündischHorneck-Lied, gesungene Geschichte von Schloss Horneck Liedermacher Hans und Angela Seiwerth… so schön war es damals - Sommerliches Schlossfest 2018 Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppen HeilbronnBlaskapelle „Original Karpaten-Express“ Stuttgart„Karpatenorchester Heilbronn“ mit Jürgen aus SiebenbürgenShowtanz mit Siggi & Alain, Anmoderation: Andreas PietrallaSchlossführung mit Details zum Umbau, Dr. Axel Froese Georg Binnen und Martina Handel im Interview, Siebenbürgische SchlossbläserSiebenbürgisch-sächsische Lieder neu gesungen Liedermacher Hans und Angela Seiwerth- Siwwe Kreoden- Af deser Ierd- Det BrännchenFeuer und Vampire, Moderation: Andreas Pietralla Feuershow,aus 2018Lied aus „Tanz der Vampire“, Jürgen aus Siebenbürgenmit Blasmusik geht‘s weiter, Original-Karpatenblech - 2021Siebenbürgen im Schlosshotel, präsentiert von Helge Krempels Kurze Videos, Interviews mit Spendern, Kulturreferentin Dagmar Seckmit Dr. Dr. h.c. Volker Wollmannmit Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündischmit Prof. Heinz AckerKlassik-Highlights aus dem barocken FestsaalJulika Birke (Gesang), Georg Ongert (Cello) und Prof. Heinz Acker (Cembalo, Klavier)Moderation: Prof. Heinz AckerClaude Daquin: „Der Kuckuck“, Cembalo SoloAndreas Hammerschmidt: „Die Kunst des Küssens“ für Sopran, Cembalo und CelloMetamorphosen einer Melodie:- J. S. Bach: Präludium C-Dur (Cembalo)- Bach-Gounod: Ave Maria (Gesang, Cembalo und Cello)- Bach-Gounod-Acker: Aria di Giovanni (Gesang, Cembalo und Cello)Heinz Acker „Mir schwante am Neckarstrand” aus den Heidelbergvariationen, im Stile von Saint-Saëns für Gesang. Cello und KlavierSiebenbürgisches Minnelied: „Et såß e kli wäld Vijelchen“, Bearbeitung für Gesang und Klavier von Heinz AckerFranz Schubert: „Leise flehen meine Lieder“ (Ständchen) für Gesang, Cello und KlavierWolfrun Brandt-Hackl (Viola), Georg Ongert (Cello), Myriam Nothelfer (Violine)- Josef Eybler: Trio in C-Dur, Adagio / Allegro – 1. Satz- Paul Wranitzky: Trio in Es-Dur (op. 17/2) Allegro moderato, Un poco adagio, Menuetto grazioso, AllegrettoWeinland Siebenbürgen, mit Dr. Hansotto DrotloffHans-Georg Bogeschdorfer im Interview, Kulturreferentin Dagmar SeckLucian Binder-Catana im Interview, Helge KrempelsSiebenbürgisch-sächsischer Liederabend mit der „Lidertrun“ 2018Ausklang mit TanzLateinamerikanische Tänze, Nadine Jasmin Althof und Illya KorovayHomepage: www.schloss-horneck.de Youtoube: www.youtube.com/schlosshorneck Facebook: www.facebook.com/schlosshorneck Homepage des Verbands der Siebenbürger Sachsen: www.siebenbuerger.de Die Programmpunkte sind nach dem Schlossfest einzeln auf den genannten Kanälen des Schlossvereins abrufbar.