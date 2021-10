Die Temeswarer Schriftstellerin und Dichterin Edith Ottschofski in der Reihe „Lebendige Worte“ (XXI)

Edith Ottschofski, geboren 1964 in Temeswar, studierte Philologie an der Universität Temeswar und arbeitete als Lehrerin und Übersetzerin in Rumänien. 1990 reiste sie nach Deutschland aus und wirkte zunächst als Dolmetscherin in Erlangen. Nach einem Zweitstudium in Freiburg, Praktika in Paris und Frankfurt am Main zog sie 1995 nach Berlin, wo sie bis heute lebt.

Edith Ottschofski. Foto: Louise Ottschofski

Aus dem Gedichtband der schaum der wörter

Aus dem Gedichtband im wohlklang unverhohlen

Bisher unveröffentlichte Gedichte

Sie verfasste Reportagen, Literaturfeatures und Buchbesprechungen für den Rundfunk (DeutschlandRadio Berlin, Deutschlandfunk) und schrieb Rezensionen über die rumäniendeutsche und rumänische Literatur für diverse Zeitungen und Zeitschriften (darunter vor allem auch die Siebenbürgische Zeitung). 2010 erschien ihr Debütband der schaum der wörter. Gedichte im Johannis Reeg Verlag, Bamberg, gefolgt vom Roman Luftwurzeln, 2016 im Pop Verlag, Ludwigsburg. Weitere Gedichtbände waren: im wohlklang unverhohlen, 2018 im Pop Verlag und zuletzt Clipe. Augenblicke. Clins d’oeil, 2021 im Verlag Casa de Pariuri Literare, Bukarest. Die folgende Auswahl umfasst Gedichte aus den ersten beiden Lyrikbänden sowie bislang noch unveröffentlichte Texte.ein zwang produziert einen tParis 1993die weiden hängen ihr geästimmer noch in den fließendenfluss. rotbäumig gesäumtder boulevard pârvan – die begabraungelb, aprilregenfarbig – die bănăţeana – schlendern am korsodie wölfin mit den kleinendie hocken, zwischen plattenbauund kathedrale – die lloydzeileauch hier werden handys spazierengeführtwandrer kommst dunachTemeswar 2001hundegebell in der fabruckstadtcartierul fabrickichernde kinder auf der straßeeine glocke – fernes hämmernpferdewagenkrießkott herr nachberkisstiehandseins auf besuch?unser haus steht leeruhren pendeln unruhig in der zweizimmrigen wohnung der tanteevaaschentatzl und salztesllangoşi und micisamstag namittackund tes robinet tropftTemeswar 2001suchenminciunăirrlichternhélasangst haben adevărdurst haben o wahr falschsollenjoj vrai schau’n offoffzwirbelnaufstoßen sich freu’nruhsuchenBerlin 1997in fremder erde unter fremdenliegt der großvater davater weint über seinen fremden vaterder mit der truppe durch’s dorf zogihn flüchtig umarmte undweitermarschiertebis hierhin nachsaint-désir de lisieuxwo der tod schneller warals der marschschritt2009Für Franzzwischen talmesch und balmeschmöchte ich jackschi, dem narr, folgenins museum der illusionenund wenn die balkontür zu gottsich nicht öffnen lässtam violetten nachmittagwenn rost aufs licht fällt und das leben einen erpresstwill ich auch auswandernmit einem flugticket in den konjunktivund nie dort ankommenwo der kreis sich schließt, höchtstens um überden rand des himmels hinauszuspringenBerlin 2009In memoriam Oskar Pastiorrasok sopra tikaros sapor itrok aspor satikaras ros tioproitsap raksokartior ospaskarpas tiorospaskar ostiorikar stop rosaikar prosa tosa ikaros prostpost ikar rosakora pro stasikora prost saipro stasi ark ook saro ti sprasik ora post rakriptos sara oskript ora a sook pastior sarBerlin 2006liebe lübische liebeleiherzsprung am puppentordiese grüblerische litaneiklughafen an der traverischelrüschel raschelreider liebe tod ist im fahrwasserhüxholstenholpersteinim augapfel zittert der wasserkeimwieder wünscht' ich was wiedelweizarrentin schwand, schwerintrauerglück, augenklick, tandaradeikirschblütenhauch davorbeiLübeck 1999ich wollt ich wär ein rhizomatisches huhnich hätt nicht viel abduktionen zu tunich legte täglich ein epiphanisches eiund sonntags auch mal eidetische zweiBerlin 2005Für Heididie warme wohlige wärmevom kochtopf währenddie suppe brodeltin der eisigen küchesteht frau schmidtund tranchiertdas hendldas kind schaut ihr zuwie sie das kalte fleischin stücke schneidetdie freundin unterdesmacht sich feinfür den kirchgangsonntagfrühin temeswarheumatlich ward’s mir zumutein temeswareinmalden leuten halt ich's zuguteden weiden, dem fluss so fahlund mancher bekannten eckein die ich mich zuweilen verirrtund tränenreich wiederentdeckewie man seine kindheit verliertheumatlich ist's mir zumuteim sperrigen berlindem kinde halt ich's zuguteden reben und tulpen, die welken dahinich habe eine und noch eineheumat. einewo ich mich verstecken konntein meiner sprache und einewo man mich daran erkennteine, die mir fremd geworden istund eine, mit der ich noch nichtvertraut bin und so habe icheine und keineeinein der ich geboren binund wahrscheinlich einefürs grabin der hängematte unter einem anderen nussbaumin der fremde, in einem anderen hausdie eichhörnchen hüpfen aufs dachdie vögel zirpen im frühjahrdie nachbarn kennen einen vom sehndas kind spielt im gartendie mutter fegt den hofheimelig, trautfremdwo jetzt mein zuhause istauch verwirrt spricht meinemutter noch mit demzungenschlag von daheimansonsten wird mirdie sprache aus dem kofferzurechtgestutztselten red ich noch wiezausdie ţărăncuţă mit baticbauersfrau mit kopftuchund einem telefon inteligentaus der zeit gefallendie kuchen in der traistăorganisierend, wer sie am busbahnhof erwartetin vier stunden vom herrschaftlichen großwardeinnach sighetu marmaţieidurch die dörferdurch die wälderin einem undichten microbuzmit lalăila und ţîrlaiţa-musiküberlandfahrt in siebenbürgen2017am stuhl verwaist hängt nun der sweaterder wind streicht durch die nussbaumblätterdie mutter tippelt ins haus gemächlichim zimmer riecht es streng und süßlichbeschwerlich der gang, schlurfend der schrittwie lange nur macht sie es noch mitdie toten bekannten, von jahr zu jahr mehrund der gedanke ans ende geht einherein kuss noch, eine umarmung, ein liebes wortdem kind geht sie entgegen vom hortim lehnstuhl strickte sie für den enkelsohnverwaist hängt nun der sweater schonich fange deinen schattenund verstecke mich darindoch du rennst fortund lässt mich in derin der prallen sonne harrenkomm mir wieder schattenmanntreib mir fort den wahnleg dich feinin meinen schatten hineinund schlaf einnimm den laib brotund mach drei kreuze draufschneid dir ab eine scheibeund streiche butter aufbeiß ab ein stückund kaue deinen bissenschlucke runter danntrink einen schluck milch dazubeiß ab den nächstenkaue dann das brotkaueschlucke runterkaueund es ist dennochein schöner sommerobwohl die traurigkeit obsiegtdie sonne glühtdie grillen zirpen nachtsder mann ist närrischkrank die mutterund es ist dennochein schöner sommerdie gütige madonna gekröntmit zepter und dem kinde als altarim fels als jungfräuliche mariabunt bemalte kirchenfensterder braun gewandete antoniusim lauschigen alkoven„én vétkemmea culpadurch meine große schuld“gebetet wurde früher auf deutschungarisch und lateinnun kommt rumänisch hinzu„doamne nu sunt vrednicut intres sub tectum meumhanem csak egy szóval monddso wird meine seele gesund“braungefleckter barocker backsteinbauvon außen prachtvolldie tür steht immer offenfür die paar gläubigen, die ihre fingerins weihwasser tauchenund einkehrenins kühle katholische dunkelam trajansplatzTemeswar 2018rostig sind die rohre an der einenbrücke über dem flussjahrzehntealtla podul decebalgemächlich schlenderndie menschen über den heuplatzfrüher piaţa de fânan der beganicht mehr mit zeckernsondern mit tütendie einen fratschelndie andern feilscheneilige drängelnsie sein nur auf besuchgeduldigwartet der schaffneran der anderen brückeder alteingesessenen dakerdass die autos die braunenschienen räumenhogy úgy mondjam, kedvesemprecum am zis drăguţăgoldigecu răbdarewie gsaggtTemeswar 2019welches ist diese hippe, peppige stadtmit einem schwall junger menschendie wir nicht mehr sind?sie stöckeln in durchsichtigen highheelsfläzen sich in farbenfrohenpolstersesselnschlürfen fruchtige limonadenbestellen eilig espressos undlassen das halbe essen stehnwährend ich nach altbackenembaton cu lapte suche, den es scheinbarnirgends gibtwo sind die dunkelgrauen fassadenabgeblieben, die mir rigorosentgegenprallten, während ich unfertigdurch die straßen irrte, auf der suchenach dem nächsten bier?jetzt versprechenubiquitäre kneipen erfüllungsämtlicher wünsche, wo früher leeregähnte, in den kuchenregalender violeta, empfängt mich nunklein hanoi, dröhnende musik allenthalben, videotelefonierendezeitgenossenund dochfließt die bega geruhsamam quirligen treiben vorbeiwährend die vorstadtauf wundersame weisegeschrumpft istund meine alte lehrerinmich nicht mehr erkenntTemeswar 2021ta batschi und tie neni sitzn vorm torackarwogoldige, pist auf besuch?was macht tie mama?mai mutta riehrt sich nid mehrsiggst, mir wern auch immer ältertes iss tai kleiner betjahr?freilichwie alt pist tu, gruwlicher tschibeser?ich pin doch schon großund wenn sie nid gstorbn wärnhättns tes noch heit gfragtackarwie*Zitatcollage aus Franz Hodjaks „Die Faszination eines Tages, den es nicht gibt“, Weilerswist, 2008.*eidos (gr.) Ansehen Gestalt; ab ovo (lat.) vom Ei; über die Gestalt des Eis und natürlich auch über das Huhn.