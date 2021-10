Klavierabende mit Karl Graef

Karl Graef, Musiker und Musiklehrer, gibt im Oktober 2021 erstmalig im Restaurant Culinarium in Monheim am Rhein an vier Abenden Klavierkonzerte. Die Musikstile sind Klassik, Rheinlieder, Walzer, Tango, Swing, Bossa Nova, Boogie Woogie, Ragtime, Flamenco.

Der Musiker und Musiklehrer Karl Graef.

Termine: Mittwoch,Sonntag,Mittwoch,und Sonntag,Zeiten: Mittwoch von 19.15 bis 21.00 Uhr, Sonntag von 18.15 bis 20.00 Uhr. Weitere Termine sind geplant. Adresse: Restaurant Culinarium, Freiheit 7, 40789 Monheim am Rhein. Das Restaurant befindet sich 300 m vom Rhein entfernt, Monheim liegt genau zwischen Karl Graefs Wohnort Leverkusen und Düsseldorf.Vor fünf Jahren spielte Graef in Quintett-Besetzung (Klavier, Bass, Saxofon, Posaune, Schlagzeug) einmal monatlich im Restaurant Wacht am Rhein in Leverkusen. Das Restaurant liegt neben dem Bayer Chemiewerk am Rhein, wo er 1981 in der Bayer Big Band und im Bayer Blasorchester mitspielte. Hier lernte er den Jazz kennen, während er in Köln Musik studierte. Von 1986 bis 1990 war er an der Musikhochschule Hamburg Student (Klavier und Posaune). Bei Peter Herbolzheimer (Gründer des Bundesjugendjazzorchesters und gebürtiger Bukarester – Mutter jüdischer Abstammung, Vater Nürnberger) hatte er von 1987 bis 1990 jeden Sonntag eine Big Band-Probe beim Yamaha Europazentrum. Nach dem Studium in Hamburg lebte Karl Graef ein Jahr in Barcelona, wo er viel Latin-Musik spielte, aber auch Big Band-Jazz. Von 1991 bis 2015 lebte er in Kaiserslautern, seit 2016 lebt er in Leverkusen.