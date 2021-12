20 Jahre IKGS: „Heimatverbundenheit und Spurensuche“

Am 17. November feierte das Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München einen Geburtstag – genau 20 Jahre zuvor verabschiedete die Gründungsversammlung des Vereins „Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas“ ihre Satzung. Mit dieser Satzung und der Eintragung ins Vereinsregister wenige Monate später wurde ein neuer Trägerverein für das IKGS geschaffen, der die wissenschaftliche Arbeit „erweitern“ und die „Anbindung an die Universitäten in München und Südosteuropa“ stärken sollte. Staatsminister Julian Nida-Rümelin sei die Förderung der Kultur Südosteuropas eine „Herzensangelegenheit“, berichtete der auf der Sitzung anwesende Vertreter des zuständigen Ressorts.

Noch einmal wurde auf die fünf Jahrzehnte währende, verdienstvolle Arbeit des Südostdeutschen Kulturwerks (SOKW) verwiesen, in dessen Trägerschaft das IKGS bislang gestanden hatte. In einem aktuellen Forschungsprojekt arbeitet das IKGS die personell wie ideologisch ambivalenten Anfänge des SOKW in den 1950er Jahren auf. Nun aber, sagte der bei der Gründung anwesende Vertreter des Kulturstaatsministers, müsse die Zukunft des neuen Instituts gefördert werden, die „Kulturraumforschung Südosteuropas“, insbesondere Literaturwissenschaft, neuere Geschichte und Kulturgeschichte. Weitere Brücken müssten errichtet werden, ein Netzwerk der Universitäten und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 20 Jahre später lässt sich sagen: Das IKGS hat diesen Auftrag erfüllt, die Professionalisierung ist gelungen, die Anbindung an die akademische Welt deutlich sichtbar geworden.Auch der institutionelle Fördergeber hat seinen Teil erfüllt und das IKGS verlässlich und wohlwollend begleitet und unterstützt. Das Motto bewahren, erforschen, vermitteln bildet die Tätigkeitsbereiche des Instituts ab: Archiv-, Bibliotheks-, Forschungs- und Vermittlungsarbeit bedürfen einer stetigen inhaltlichen wie organisatorischen Erneuerung. Mit der Unterstützung seines wissenschaftlichen, kulturellen und zivilgesellschaftlichen Netzwerks wird das IKGS auch in Zukunft seinen Auftrag mit Engagement und Begeisterung erfüllen, die vielfältigen Herausforderungen, die auf es warten, meistern, und seine Visionen in die Tat umsetzen können.Zum Jubiläum erhielt das IKGS von seinen Partnern und Unterstützern aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft eine Reihe von Grußbotschaften in Form von Videos oder schriftlichen Beiträgen. Unter ihnen finden sich Staatsministerin Prof. Monika Grütters, LMU-Präsident Prof. Dr. Bernd Huber, IKGS-Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Claudia M. Riehl, der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Prof. Dr. Bernd Fabritius, die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene Sylvia Stierstorfer, MdL, der Unterstaatssekretär im Departement für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens Thomas Șindilariu sowie der Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland Rainer Lehni.Im Schreiben von Bernd Fabritius heißt es: „Die Heimatverbundenheit und die Spurensuche, die Sie an den Tag legen, das Interesse für die eigenen deutschen Wurzeln bei bleibender Aufgeschlossenheit für die Kultur der Mehrheitsbevölkerung in den Siedlungsgebieten, tragen nicht nur zur Wiederbeheimatung unserer Landsleute, sondern auch zum Frieden und zur Einigung in Europa bei. (…) Gerade vor dem Hintergrund (…) des Zusammenwachsens von Ost und West kommt dem Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas eine herausragende Bedeutung zu.“Rainer Lehni bezeichnete in seiner Videobotschaft das IKGS mit Blick auf dessen seit 50 Jahren bestehenden Vorgänger SOKW als „junge Institution mit jahrzehntelanger Erfahrung“ und lobte die „hervorragende Zusammenarbeit“, zum Beispiel beim 70-jährigen Jubiläum des siebenbürgischen Verbandes 2019.Alle Videos und Briefe können online auf www.ikgs.de/ikgs20 aufgerufen werden.