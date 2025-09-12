



12. September 2025

Ausstellung „PANORAMA-Transilvania“ in Hermannstadt

Etwa 600 Fotos sind in der Ausstellung „PANORAMA-Transilvania 2005-2025“ zu sehen, die am 26. August im Terrassensaal des Teutsch-Hauses eröffnet wurde.

Gerhild Rudolf, Stefan Jammer und Heidrun König (von links) eröffnen die Ausstellung „PANORAMA-Transilvania" im Teutsch-Haus. Foto: Aurelia Brecht (ADZ) Der Fotograf Stefan Jammer lebt seit 2005 in Siebenbürgen und hat über die Jahre ein umfangreiches Archiv angelegt, das auf Recherche- und Privatreisen entstanden ist. Die Ausstellung, die auf Deutsch und Rumänisch präsentiert wird, ist zu sehen Montag bis Samstag von 10.00 bis 17.00 Uhr, ab Anfang November Montag bis Freitag von 10.00 bis 17.00 Uhr. Sie wird bis Ende November zu besichtigen sein.

